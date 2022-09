3 syksyn hiustrendiä – tässä ovat paras leikkaus, kampaus ja väri

Lämpö nousee, kerrokset lisääntyvät ja kampaukset kiipeävät korkeammalle.

Väri

Lämmintä päälle

Hiusväreissä ovat nyt trendikkäitä erityisesti lämpimät sävyt. Vaaleissa väreissä näkyy nyt paljon heleää kultaa ja kuparia sekä puhtaita, puuterisia sävyjä, kampaaja-kouluttaja Noora Siitari helsinkiläisestä Cityhair-kampaamosta sanoo.

Kun vaaleissa värjäyksissä yhdistetään vaalennusaineella tehtyjä ja väriraitoja, lopputulos on eläväinen. Jopa luonnostaan tummiin hiuksiin kysytään nyt Siitarin mukaan omaa väriä vaaleampia ja lämpimämpiä ruskean sävyjä.

Karamellin värinen sävyte sopii keskivaaleille hiuksille. Puolikestävä tulos haalistuu kauniisti pois pesujen myötä. Wella Professionals Color Fresh Mask Caramel Glaze, 18,90 €.

Taittosävyllä lämmintä värimaailmaa voi kokeilla kotona turvallisesti. Kun tuotetta sekoittaa hoitoaineeseen, sävystä tulee miedompi. Biozell Professional Color Mask Nordic Pastels Champagne, 8,90 €.

Pese hiukset hellästi shampoolla, jonka sulfaatit puhdistavat hyvin ja vaahtoavat miellyttävästi mutta ovat hellävaraisia hiuksille. The Ordinary 4 % Sulphate Cleanser for Body & Hair, 10,20 €.

Hiusharjan harjaspetiin imeytetty vesimeloniöljy hoitaa hiuksia ja lisää kiiltoa. Sopii erityisen hyvin vaalennetulle ja vaurioituneelle tukalle. WetBrush Go Green Treatment & Shine Moisturizing Brush, 23,90 €.

Psst! Toinen iso hitti etenkin nuorilla ja trendihakuisilla ovat radikaalit kontrastivärjäykset, kuten vaalea palkki tummassa tukassa. Järeillä palkkiraidoilla voi korostaa esimerkiksi vain etu- tai takahiuksia tai ulottaa ne edestä taakse. Pantamainen värjäys mahdollistaa vaihtuvan tyylin: kun hiukset ovat kiinni vaikkapa letillä, hiukset näyttävät selvästi vaaleammilta kuin auki.

Leikkaus

Käy kerroksilla

Syksyn muodikkain leikkaus on voimakkaasti kerrostettu. Takatukka eli mullet on eri muodoissaan yhä in, mutta kerrostettu malli voi olla myös maltillisempi ja pehmeästi kasvoja kehystävä. Noora Siitari muistuttaa, ettei kerrostus välttämättä tarkoita hapsumaista lopputulosta. Taitava kampaaja osaa leikata hiuksiin kerroksia myös niin, etteivät ”saksen jäljet näy”. Tällaisen blunt cutin lopputulos on upean ilmava ja kauniisti laskeutuva.

Kerrostaminen ei myöskään automaattisesti ohenna hiuksia tai vaikeuta niiden laittamista. Päinvastoin onnistunut kerrostus luo hiuksiin tuuhentavan vaikutelman ja nopeuttaa muotoilua. Usein jo pelkkä muotoilutuotteen puristelu pituuksiin riittää, Siitari sanoo.

Luonnonkosmetiikkasarjan hunajainen vaha sopii näkyvästi kerrostetun tukan erotteluun. Lisäksi se antaa rakennetta ja kiiltoa kaikenpituisille hiuksille. Less Is More Honeywax, 27 €.

Kosteuttava, selvittävä hiussuihke parantaa hiusten kuntoa ja ehkäisee hiusten pörrööntymistä. Se on myös kerrostettujen hiusten ja polkan paras kaveri. Tangle Teezer Everyday Detangling Spray, 14,90 €.

Kosteuttava, painoton kiharavoide sopii myös suorien, kerrostettujen hiusten muotoiluun. Puristele se pyyhekuiviin tai kuiviin hiuksiin ja pöyhi ilmavaksi. KMS CurlUp Twisting Style Balm, 27,90 €.

Väritön ja kevyt geeli auttaa kesyttämään lentelevät hiukset jakauksen ympäriltä. Mikä parasta, samalla aineella ja harjalla voi ojentaa myös kulmakarvat. Answr Flyaway & Brow Control, 17,50 €.

Vinkki! Kerrostus sopii monen pituisiin hiuksiin, mutta polkka kannattaa jättää rauhaan. Sen trendikkäin versio on juuri pätkäistyn näköinen eli tasainen ja pullasutilatvainen.

Kampaus

Nutturan nousukiito

Juhlakampauksissa painopiste nousee eli esimerkiksi nutturat kiipeävät takaisin päälaelle. Varsinkin veistokselliset, suikalemaisilla osioilla viimeistellyt korkeat kampaukset ovat nyt in.

Noora Siitarin mukaan päälakinutturaa kannattaa kokeilla rohkeasti, sillä näyttävä tyyli syntyy kotonakin vain kahdella tuotteella. Tekovaiheessa rakennesuihke vie pois liiallista liukkautta ja antaa volyymiä. Viimeistelyssä tarvitaan reilusti hiuskiinnettä.

Kiharoiden teossa muotoilurauta valtaa alaa kiharapuikoilta. Trendikkäin kihara on lainemainen ja ulottuu korvallisilta latvaan. Tyvi saa olla kuohkea.

Kokeile! Lyhyisiin hiuksiin kannattaa kokeilla wet look -laineita, jotka voi muotoilla ohimolle tai otsalle. Nyt on trendikästä kiinnittää muutama kiehkura otsalle geelillä hammas- tai ripsiharjan avulla.

Kuiva rakennesuhke tuo hiuksiin juhlakampauksissa kaivattua kitkaa ja kuohkeutta. Se tuuhentaa ihanasti myös arjen rentoja tyylejä. Oribe Dry Texturizing Spray, 51 €.

Hajusteeton hiuskiinne antaa voimakkaan pidon muttei riitele hajuveden ja muiden tuoksujen kanssa. Lisäpisteet kauniista kiillosta! Cutrin Vieno Sensitive Hairspray Strong, 19,90 €.

Kevyt ja langaton muotoilurauta tekee hiusten kihartamisesta ja suoristamisesta entistä helpompaa. Sen akku latautuu täyteen kahdessa tunnissa. GHD Unplugged Styler, 345 €.

Kiiltävän tuloksen antava muotoiluvoide antaa hiuksille lämpö- ja UV-suojan. Se muotoilee laineet tai wet lookin sekä silottaa ei-toivotun pörrön. Budgie The Glossy Styling Cream, 14,90 €.

Kuvat: Imaxtree ja valmistajat