9 suomalaisnaista näyttää tatuointinsa, jota ei todellakaan kadu: ”En peitä kuvaa, vaikka tekijä sitä ehdottikin”

Miskalla on kuusivuotiaan töherrys tatuoituna, Minnalla näyttävä kaulatatuointi ja Marja-Liisalla haalistunut ruusukuva, joka muistuttaa kuolleesta ex-miehestä. Kysyimme suomalaisilta, mitä tatuointiaan he eivät aio koskaan poistaa.

Olemme aiemmin kertoneet millaisista tatuoinneista suomalaiset haluavat eroon. Tatuoinnistahan ei aina tule juuri – tai ollenkaan – sellainen kuin oli suunniteltu.

Vuosikymmen sitten otettu teiniaikojen tatuointi voi tuntua isolta virheeltä – tai sitten sitä rakastaa enemmän kuin sen ollessa tuore.

Kysyimmekin hiljattain mitä mieltä suomalaiset ovat tatuoinneistaan: kaduttaako vai onko kuva edelleen mieleen? Iloiseksi yllätykseksi suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että rakastaa tatuointiaan edelleen, tai ei ainakaan aio poistattaa kuvaansa.

Pyysimme lukijoiltamme tatuointien tarinoiden lisäksi kuvia arkistojen kätköistä. Tältä näyttävät tatuoinnit, joista suomalaiset eivät halua eroon.

Pakkaspäivien symboleja

Minusta tatuoinneissa pitää olla jotain henkilökohtaista, kuten ajatuksia tai lempiasioita, Heidi sanoo.

Heidillä, 49, on paljon tatuointeja. Hänen ehdoton suosikkinsa on Lumiukko-piirretystä tuttu lumiukko. Heidi on nimittäin todellinen talvi-ihminen.

– Rakastan yli kaiken talvea ja joulua, joita kädessäni olevat tatuoinnit symboloivat. Lumiukko on hyvin tärkeä ja edelleen kaikkien vuosikymmenien jälkeen ehdoton ykkönen. Rakastan kaikkia tatuointejani ja tulen ottamaan lisää aivan varmasti.

Haalistunut muisto vuosien takaa

Tatuointi on ollut kädessä niin kauan, ettei Marja-Liisa useimmiten edes muista sen olemassaoloa.

Marja-Liisan, 62, ruusu vuodelta 1999 ei ole täydellinen, mutta hän ei myöskään kadu tai aio muuttaa sitä.

– Tapasin 1999 silloisen mieheni. Ruusu on jo haalistunut, eikä siinä ole enää alkuperäisiä värejä. Silloinen mieheni on jo kuollut ja hänellä oli samanlainen tatuointi. Tatuointi muistuttaa hänestä ja meidän elämästämme.

Kukka, joka ei koskaan kuihdu

Tanja otti rakkaan tatuointinsa kesäkuussa 2022 muistoksi mummolleen.

– Kuvassa on mummoni kahvikuppi, joka oli mummolassa aina ikkunalaudalla, ja on nykyisin minulla kotona hyllyssä, 31-vuotias Tanja kertoo.

Tanjan mummolla kasvoi myös upea pelargoni, josta moni sukulainen sai mummon kuoleman jälkeen osansa.

– Ainoastaan minä, jolle ei ole suotu pienintäkään viherpeukaloa, en ole onnistunut kasvattamaan sitä. Nyt se on ikuisesti mukanani, minne ikinä menenkin, Tanja kirjoittaa.

Kuusivuotiaan töherrys

Tatuoinnissa lukee ”omnia vincit amor” Miskan kuusivuotiaan lapsenlapsen käsialalla.

Miska, 52, otti tatuoinnin syksyllä 2013, koska uskoi ja uskoo edelleen, että ”kaiken voittaa rakkaus”. Teksti on tarkoituksella tehty musteella, jonka väri muistuttaa lyijykynää.

Tatuointi syntyi niin, että Miska kirjoitti tekstistä mallin juuri kirjoittamaan oppineelle lapsenlapselleen. Lapsenlapsi kopioi tekstin omalla käsialalla ja lisäsi sydämen.

– Pian tatuoinnin ottamisen jälkeen ja myös pari vuotta myöhemmin jouduin erittäin vaikeisiin elämäntilanteisiin, joissa sain voimaa tatuoinnista, Miska kertoo.

– Ihmiset suhtautuvat tatuointiini vähän kummastellen, koska se näyttää kuusivuotiaan töherrykseltä, mikä se onkin.

Kaulakoruna kukkia

Kaulassa oleva tatuointi herättää jonkin verran kysymyksiä, mutta kerää myös kehuja vierailta ohikulkijoilta tai asiakkailta.

Minna, 46, otti ensimmäisen tatuointinsa 1994 Helsingissä ollessaan 18-vuotias. Hän kertoo, että silloin tatuoinnin ottaminen ei ollut vielä niin tavallista toimintaa keskiluokkaisen perheen tytölle.

Kuva oli kuitenkin lahja Minnan äidiltä.

– Olin sitä jo kauan ehtinyt toivoa, kunnes hän suostui maksamaan sen. Hän ei alkuun ollut ideasta innoissaan.

Nyt ensimmäinen tatuointi on jo peitetty toisella kuvalla. Minnalla on kahdeksan kuvaa, joista suurimmalla osalla ei ole sen erityisempää tarinaa.

– Uusin tatuointini on kuvan kaulassa olevat kukat. Otin sen ollessani mummolareissulla Espanjassa marraskuussa 2021. Sen ottamista olen miettinyt hieman pidempään sijainnin vuoksi.

Minnan työssä tatuoinneista ei ole ollut haittaa.

– Mietin, että voiko kaulatatuointi vaikuttaa työntekoon tulevaisuudessa. Päädyin ajatukseen, että jos se tulisi haittaamaan, ei paikka olisi minua varten muutenkaan.

Minna kertoo joskus miettineensä hetkellisesti myös ikäänsä:

– Voinko ottaa lisää kuvia, koska olen keski-ikäinen neljän lapsen äiti? Totesin taas, ettei sillä ole merkitystä kunhan itse viihdyn.”

Naisihanteen rikkoja

Taina halusi rikkoa sosiaalisen median luomaa naisihannetta tatuoinnillaan.

Tainalla, 40, on kaikkiaan 10 tatuointia, mutta merkityksellisimmäksi ovat muodostuneet jalan Betty Boop ja sen alla oleva teksti f*cking perfect, vapaasti suomennettuna v*tun täydellinen.

– Idea tuli, kun ikäni lähestyi kolmeakymmentä ja naisihanne sosiaalisessa mediassa oli muuttunut entistä hullummaksi. Halusin ilmaista omaa naisihannettani ja muistin elokuvan Kuka viritti ansan, Roger Rabbit? Pidän Bettystä, sillä hän kuvastaa minua: pieni ja pyöreä vääristä kohdista, mutta juuri täydellinen sellaisenaan.

Piikikäs tie

Ruusu muistuttaa yrittäjänä toimimisesta.

– Minulla on tatuoitu ruusu nilkassa. Se symboloi yrittäjänä olon päättymistä: ruusuinen, mutta piikikäs tie, 64-vuotias nainen kirjoittaa.

Hän kertoo pitävänsä ruusutatuoinnista edelleen, ehkä jopa enemmän kuin ottaessaan sen 22 vuotta sitten.

Rosoinen muisto nuoruudesta

Tatuointi otettiin teini-iässä yhtä aikaa kaverin kanssa. Tämän jälkeen olo tuntui aikuiselta ja muista poikkeavalta.

– Minulla on useita tatuointeja, mutta olen pitänyt ensimmäisen tatuointini muistona. Kaveri harjoitteli tatuointien tekoa yläasteikäisille, joista minä olin yksi, 40-vuotias nainen kertoo.

Näin hän kuvailee tatuointiaan:

– Pieni sydän, vain ääriviivat käsivarressa ja nekin epätasaisesti tehdyt. Jotenkin silti niin suloinen. En peitä sitä, vaikka tekijä sitä ehdottikin. Ei ehkä paras taidonnäyte, mutta itselle rakas tunnearvon takia.

Valmis itsensä kanssa

Tatuointi ei kaduta, mutta ei toisaalta ole kovin rakaskaan.

Toisella 40-vuotiaalla naisella on käsitatuointi, josta on yllättävää hyötyä.

– Otin check-merkin täyttäessäni pyöreitä. Se edustaa sitä, että olen vihdoin valmis kipuilujen jälkeen. Alkuun mietin, että tatuointi tuli liian näkyvälle paikalle, mutta nyt se on osa minua. Lisäksi nykyään tiedän aina missä vasen on.

