Tänä syksynä farkut eivät kiristä eikä purista – 5 upeaa asuyhdistelmää, miltä farkkumuoti näyttää juuri nyt

Kaukana klassisesta.

Farkut ja poolopaita on aina varma valinta. Istuva yläosa tasapainottaa runsaita lahkeita. Klassinen kokonaisuus ei ole hillitty, kiitos saksittujen lahkeiden ja kiinnostavien kenkien.

Ohut poolo on villaa, 49,99 €, Lindex. Farkuissa on korkea vyötärö ja materiaalissa joustoa. Mallin nimi on Zazi, 149,95 €, Tommy Hilfiger/Griffin & Co. Kapea vyö 19,99 €, Lindex. Villakangastakki 349 €, Mos Mosh/Villa Tremondo.