Syksyn hittihiusvärit inspiroituvat herkuista ja barbeista.

Marmeladiblondi on väri vaalean ja punaisen välimaastosta.

Elokuu lähenee loppuaan, joten on aika suunnata katse kohti syksyä – myös hiusrintamalla.

Who What Wearin haastattelemat kampaajat listasivat syksyn trendikkäimmät hiusvärit ja me poimimme niiden joukosta 5 herkullisinta. Maistuisiko karamelli, kirsikka tai marmeladi?

1. Marmeladiblondi

Marmeladiblondi on lämmin vaalea, jossa on ripaus kuparia. Väriä voisi nimittää vaalean ja punaisen tukan välimaastoksi.

Haastateltujen kampaajien mukaan marmeladiblondi on lähtökohtaisesti kullanhohtoinen ja lämmin väri, mutta se voidaan muokata viileämmäksi, jotta hittiväristä saadaan sopiva versio myös viileille ihonsävyille.

Miten marmeladiblondi eroaa tutusta mansikkablondista, joka sekin on jotain punaisen ja vaalean tukan väliltä? Marmeladisävyä voisi kuvailla lämpimämmäksi ja persikkaisemmaksi – mutta on myös mahdollista, että sama tuttu hiusväri tunnetaan nyt uudella nimellä.

2. Karamelli

Herkkuteemalla jatketaan! Kultaan taittava karamellinruskea on nimittäin tekemässä paluun.

Haastateltujen kampaajien mukaan karamellin sävyt toimivat tänä syksynä sekä ruskeissa, vaaleissa että punaisissa hiuksissa. Toffeen sävyiset raidat tuovat tukkaan moniulotteisuutta ja lämpöä.

3. Kirsikka

Keittiössä edelleen, mutta tällä kertaa heviosastolla. Kirsikka on nimittäin tulevan syksyn trendikkäin punaisen sävy.

Jos pelkäät värikypäräefektiä, värjää tukkaan kokopäävärin sijaan useampia läheltä liippaavia punaisen sävyjä – aivan kuten vaaleiden ja ruskeiden hiusten kohdalla on totuttu tekemään.

4. Tweedblondi

Monisävyisistä hiuksista puheen ollen: tweedblondi on alkusyksyn hehkutetuin hiusväri.

Kyseessä on vaalea väri, jossa on hyödynnetty useampaa eri sävyä – aivan kuten tweedkankaassa. Yksikään tweedblondi ei näytä samalta kuin toinen, sillä värit ja niiden sijoittelu valitaan aina kantajansa mukaan.

Haastateltujen kampaajien mukaan tweedblondin kaltaiset luonnolliset hiusvärit vetävät puoleensa tänä syksynä.

5. Poskipunabrune

Kerroimme jo aiemmin pinkkiä pursuavasta barbiecoresta, joten ei ole varsinainen yllätys, että väri on vallannut myös syksyn hiustrendit.

Hiusrintamalla ei kuitenkaan mennä ihan yhtä ääripäähän kuin vaatetuksen puolestan. Pigmenttisen pinkin sijaan tukkaan nimittäin lisätään vain häivähdys vaaleanpunaista – aivan kuin sipaisisi poskipunaa poskipäälle.

Häivähdys vaaleanpunaista näyttää erityisen hyvältä ruskeassa tukassa.

