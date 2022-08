Tämä takki on aina muodissa! Valitsimme 6 parasta nahkarotsia – kurkkaa, mikä sopisi sinun tyyliisi

Nahkatakki ja syksy, täydellinen pari. Valikoimme kuumimmat rotsit erilaisiin pukeutumistyyleihin.

Nahkatakki on syysmuodin klassikko, joka pysyy muodissa vuodesta toiseen.

Kokosimme yhteen kuusi klassikkomallia, joista voit valita oman vaatekaappisi kulmakiven.

1. Bleiseritakki

Ysäriltä tuttu bleiserin mallinen nahkatakki on täydellinen rotsi jokaiselle, joka pitää perusvaatteista ja pelkistetyistä asukokonaisuuksista. Farkut, perustoppi ja nahkableiseri nimittäin toimivat aina!

Jos kaipaat tyyliin hieman särmää, kokeile bleiserin kaverina pitkiä nahkasaappaita.

2. Bikertakki

Bikertakki on todellinen klassikko, johon luottavat kaikki aina muotiväestä poliitikkoihin ja kuninkaallisiin. Tämän takin kanssa ei voi mennä vikaan!

Jos tyylisi on klassinen, kuten pääministeri Sanna Marinilla, valitse istuva malli. Jos tyylisi on puolestaan trendikäs ja leikkisä, kuten valokuvaaja Janita Autiolla, valitse väljä takki, sillä rento istuvuus on nyt muodissa.

3.Bombertakki

Vanha kunnon lentäjämalli eli bomber toimii erityisesti sporttisissa ja rennoissa asuissa. Jos tyylisi on jompaa kumpaa, voi tässä olla juuri oikea rotsivalinta sinulle.

Yhdistä nahkabomber laulaja Alman tapaan lippikseen ja aurinkolaseihin, niin katu-uskottava tyyli on valmis.

4. Pitkä nahkatakki

Pitkä nahkarotsi on todellinen statement-takki, joka yhdistetään usein rokkareihin, mutta joka toimii todellisuudessa myös muissa tyyleissä.

Kokeile pitkää nahkatakkia esimerkiksi värikkään mekon tai vaaleansinisten farkkujen kaverina ja saatat yllättyä!

5. Paitatakki nahasta

Paidan ja takin välimaastoon sijoittuva shaket eli paitatakki on täydellinen takkimalli välikauteen, kun paksussa rotsissa on liian kuuma, mutta pelkässä paidassa liian kylmä.

Täydellisen paksuuden lisäksi nahkaisella paitatakilla on myös muita hyviä puolia: se nimittäin sopii yhteen lähes kaiken kanssa. Oli vaatekaappisi täynnä sitten peruskuteita tai trendivaatteita, niin tämä rotsi passaa niihin varmasti.

6. Hapsutakki

Nahkatakin ja hapsujen yhdistelmä on niin ajaton, että vaikka hapsut itsessään eivät olisi juuri nyt muodissa, toimivat ne takuulla nahkarotsin kaverina.

Jos tyylisi on näyttävä tai maanläheinen, valitse nahkarotsisi hapsujen kanssa. Erityisen hyvältä hapsutakki näyttää mokkanahkaisena.

