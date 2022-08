Listasimme alkusyksyn 9 tärkeintä trendiä – näihin pukeutuvat pian kaikki

Syysmuoti on täynnä todellisia klassikoita, mutta trendivärit ovat nyt jotain ihan muuta kuin mihin on syksyisin totuttu.

Pastellisävyjä on nähty myös Helsingin kaduilla.

Nahkatakkeja, pitkiä helmoja ja löysiä housuja. Niistä on tänä vuonna syysmuoti tehty.

Listasimme yhdeksän syksyn isointa trendiä.

1. Nahkarotsit

Syksyn todellinen klassikko eli nahkatakki tekee paluun myös tänä syksynä. Oli takin malli sitten bomber tai biker, on se trendikkäimmillään muutamaa kokoa isompana.

2. Löysät farkut

Reilut koot ovat muotia myös alaosissa. Tämän hetken trendikkäin farkkumalli on kauttaaltaan väljä, kertoo Who What Wear.

Rennon tyylin lisäksi väljät farkut toimivat myös klassisissa asukokonaisuuksissa.

3. Pitkät cargohameet

Kerroimme jo aiemmin, että maksihameet ovat jälleen muodissa. Nyt lontoolaisten tyylilyylien Instagrameissa vilahtelee kuitenkin yksi tietty malli: maksipituinen cargohame. Erityisen trendikkäältä se näyttää beigen sävyissä.

4. Leopardikuosi

Leopardikuosi tekee paluun tasaisin väliajoin ja Who What Wearin mukaan tämä vuosi on taas leopardin vuosi. Kuosi toimii sekä päästä varpaisiin puettuna että pieninä annoksina asusteiden muodossa.

5. Pitkät sukat

Jos et ole vielä valmis päästämään irti minimitasta, pue hameen kaveriksi pitkät polvipituiset sukat. Tyyli on sekä trendikäs että käytännöllinen ilmojen viiletessä. Malli Bella Hadid näyttää mallia.

6. Matalavyötäröiset kangashousut

Halusit tai et, matalavyötäröiset housut ovat tulleet jäädäkseen. Trendikkäimmiltä ne näyttävät löysinä kangashousuina. Reisitaskuista plussaa!

7. Buutsit polviin

Kerroimme aiemmin, että cowboy-bootsit ovat syrjäyttäneet vuosia syyskenkien kärkipaikkaa pitäneet maiharit. Jos länkkärimeininki on sinulle kuitenkin liikaa, suuntaa katseesi polvipituisiin saappaisiin, sillä Who What Wearin mukaan ne tekevät paluun tänä syksynä.

Pidä mielessä sama muistisääntö kuin muidenkin trendien kohdalla: mitä massiivisempi, sen parempi.

8. Pitkät slip in -mekot

Slip in -mekot pysyvät muodissa myös syksyllä. Helmoissa trendikkäin mitta on maksi. Pue alle kaulus- tai collegepaita, niin mekossa pärjää viileämmälläkin säällä.

10. Pastellivärit

Todellinen yllättäjä! Siinä, missä syksyllä muotiin tulevat yleensä murretut värit kuten ruosteenoranssi ja sinapinkeltainen, tänä vuonna pukeudutaan pastelliin, kertoo Who What Wear.

Vaaleankeltainen ja laventeli takuulla piristävät kaamoksen pimeydessä. Otamme siis tämän trendin ilolla vastaan.

Lue lisää: Tähän väriin pukeutuvat kohta kaikki – 12 erittäin vakuuttavaa asukuvaa uudesta hittiväristä