Suomalaismerkin toppi vilahtaa Kylie Jennerin Tiktokissa – seksikkäitä ekovaatteita suunnitteleva Katya kertoo nyt, miten näin pääsi käymään

Espoossa asuva My mom said -vaatemerkin perustaja Katya Sevastianova hieraisi silmiään, kun Kylie Jennerin ystävä lähestyi häntä Instagramissa.

Miltä tuntuisi, jos Tiktokia selatessasi vastaan tulisi Kylie Jennerin video, jossa miljoonille katsojille näkyy myös suunnittelemasi vaatekappale?

Sen tietää espoolainen Katya Sevastianova, 26, jonka My mom said -vaatemerkin toppi vilahtaa Kylie Jennerin Tiktok-videolla.

Jennerin läheiseen ystäväpiiriin kuuluva malli ja vaikuttaja Anastasia Karanikolaou on videolla pukeutunut mustaan korsettitoppiin, joka on Katyan suunnittelema ja tekemä. Anastasia on videossa Kylien takana.

Anastasia Karanikolaou postasi myös Instagramiin selfien samainen korsetti päällään.

Samana iltana nettiin tupsahti paparazzikuvia Anastasiasta yllään korsetin lisäksi myös My mom said -brändin musta halkiominihame.

– Viime talvena Anastasia Karanikolaou lähestyi minua itse Instagramissa ja sanoi, että tykkää brändini mustasta korsetista ja minihameesta. Lähetin hänelle vaatteet siis jo talvella ja aloin odottaa, käyttääkö hän niitä vai ei, Katya kertoo.

Vaikuttaja ja malli Anastasia Karanikolaoun käyttämä setti: musta korsetti ja musta halkiollinen minihame, molemmat suomalaisen My mom said -brändin mallistosta.

”Kiljahdin ilosta, hypin ja tanssin ympäriinsä”

Katyan malliston toppi nähtiin samalla viikolla myös kansainvälisen mallin Emily Ratajkowskin päällä. Huippumallilla on Instagramissa huimat 29,5 miljoonaa seuraajaa. Alunperin Emily postasi videon Instagram-stooriinsa, mutta video on levinnyt myös Tiktokiin ja jopa Daily Mailiin.

Videossa malli tanssii leikkisästi päällään My mom saidin Alex-neuletoppi.

– Selasin vain Instagramia normaalisti, kun näin Emilyn stoorin, jossa hän tanssii pukeutuneena vaatemerkkini toppiin, Katya kertoo.

– Sitten kiljahdin ilosta, hypin ja tanssin ympäriinsä. Se oli oikea adrenaliinin ja onnellisuuden ryöppy.

” Kun suunnittelin Alex-toppia, unelmoin siitä, että Emily Ratajkowski pukeutuisi siihen.

Katya oli lähestynyt Emilyn stailistia muutama kuukausi sitten ja lähettänyt hänelle paketin luomuksiaan.

– Kun suunnittelin Alex-toppia, unelmoin siitä, että Emily Ratajkowski pukeutuisi siihen. Niinpä keräsin kaiken rohkeuteni ja lähetin viestin hänen stailistilleen.

Emily Ratajkowskin käyttämä Alex-toppi kuvattuna mallin päällä.

Vaikuttajien jälkeen Katyan vaatemerkistä kiinnostui myös media: Vogue Scandinavia kirjoitti heinäkuun lopulla tästä kestävää muotia tekevästä suomalaisesta brändistä.

My mom saidilla on Instagramissa vain noin 2 000 seuraajaa. Tämän kokoiselle vaatebrändille maailmanluokan tähtien vaatettaminen tai Voguen kiinnostus eivät ole arkipäivää.

” Kaupan nettisivuilla kävijöitä oli päivässä noin 300, mikä on hullua brändini mittakaavassa.

Kaikki tämä oli vaatemerkin perustajalle Katyalle iso juttu. Emily Ratajkowskin videon jälkeen hän myi Alex-topit loppuun kahdessa päivässä.

– Kaupan nettisivuilla kävijöitä oli päivässä noin 300, mikä on hullua brändini mittakaavassa. Suurin osa kävijöistä ja ostajista oli Yhdysvalloista, Katya kertoo.

– Se oli itse asiassa ensimmäinen päivä, kun sain amerikkalaisia asiakkaita.

Katya ei kuitenkaan sanoisi julkkishuomion muuttaneen bisnestä.

– Yleensä tämänkaltainen pöhinä loppuu nopeasti parissa päivässä. Sama tapahtui myös minun tapauksessani. Nyt jatkan vain kovaa työskentelyä.

Venäjältä Tallinnan kautta Suomeen

Katyan äiti on ukrainalainen ja isä venäläinen, ja lapsuutensa hän on viettänyt Venäjällä ja Virossa.

Valmistuttuaan Tallinnan yliopistosta kauppatieteiden kandidaatiksi noin kolme vuotta sitten Katya muutti Suomeen – ihan vain siksi, että ajatus Suomessa asumisesta tuntui hyvältä.

– Asun tällä hetkellä Espoossa ja rakastan asua täällä.

Opintojen ohella hän oli työskennellyt mallitoimistoissa Tallinnassa ja Pariisissa, mutta Suomeen muuttaessaan hänellä ei ollut valmista työpaikkaa. Juuri alkanut pandemia hankaloitti tilannetta entisestään.

– Ajattelin, että tämä on varmaan täydellinen hetki perustaa oma kestävän muodin vaatebrändi. Tajusin, että ei ole olemassa kauhean montaa brändiä, jotka valmistaisivat seksikkäitä ympäristöystävällisiä vaatteita, Katya kertoo.

My mom said -vaatemerkin kaikki vaatteet valmistetaan kierrätysmateriaaleista.

Katya itse kuvailee brändin vaatteita sanoilla sexy, sustainable ja adjustable eli vapaasti suomennettuna seksikäs, kestävä ja muokattava.

Lue lisää: Tähän väriin pukeutuvat kohta kaikki – 12 erittäin vakuuttavaa asukuvaa uudesta hittiväristä