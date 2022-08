Kosteuttavat seerumit jättitestissä: 13 tarjokkaan joukosta löytyi 2 täydellistä tuotetta, joiden hinnoissa on kymppien ero

Osa testatuista seerumeista kosteutuksen lisäksi tasoitti ihon sävyä – yhdessä tapauksessa jopa niin, että meikkivoide jäi tarpeettomaksi.

Hyvä perustuote

Frudia Blueberry Hydrating Serum, 27,90 €/50 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kosteuttaa, suojaa ja elävöittää kasvojen ihoa. Antioksidantteja sisältävän mustikkaseerumin luvataan myös suojaavan ihoa vapaiden radikaalien ikäännyttäviltä vaikutuksilta. Sopii erityisesti herkälle ja kuivalle iholle.

Kokemus: Koostumus on hyvä ja seerumi on helppo levittää iholle. Seerumi tuoksuu hyvältä. Lisäksi pullo on niin kaunis, että tätä kehtaa pitää esillä kylpyhuoneessa.

” Iho tuntuu muutaman päivän käytön jälkeen tavallista kuivemmalta.

Valitettavasti tuote ei kuitenkaan lunasta odotuksia. Iho tuntuu muutaman päivän käytön jälkeen tavallista kuivemmalta. Voisi toimia rasvoittuvammalle iholle, joka ei kaipaa yhtä intensiivistä kosteutusta kuin omani.

Riittoisaa tavaraa

Skin proud Smooth Talk 2 % hyaluronihapposeerumi, 14,90 €/30 ml

Arvosana: 2 ½ / 5

Lupaus: Virkistää, puhdistaa ja pehmentää ihoa. Lukitsee kosteutta niin, että lopputulos on tasainen ja kosteutetun näköinen.

” Riittoisa tuote, joka kuitenkin rullaantuu meikin alla.

Kokemus: Geelimäinen koostumus toimii yllättävän hyvin, sillä tuotetta ei valu sormien väliin, vaan kaikki päätyy iholle. Riittoisa tuote, joka kuitenkin rullaantuu toisen seerumin ja päivällä myös meikin alla.

Muutaman päivän käytön jälkeen ihoon tulee pieniä epäpuhtauksia, joiden arvelen johtuvan tuotteen puhdistavasta vaikutuksesta.

Tuoksuu tehokkaalta

Aco Face Hydrating Booster, 19,90 €/30 ml

Arvosana: 4 ½ / 5

Lupaus: Tehokosteuttava seerumi, joka parantaa ihon joustavuutta. Vähentää ja häivyttää juonteita. Rauhoittaa ihoa.

” Levittyy helposti ja kosteuttaa hyvin.

Kokemus: Tuoksu on raikas ja antaa jo ennen ensimmäistä käyttökertaa tunteen siitä, että käsissä on tehokas tuote. Levittyy helposti ja kosteuttaa hyvin.

Kesäauringon kuivattama ihoni kaipaisi kuitenkin vielä tehokkaampaa kosteutusta, jotta tuotteelle voisi antaa täydet pisteet.

Mahtava hinta-laatusuhde

Nivea Hydra Skin Effect Serum, 15,50 €/100 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kosteuttaa ihoa tehokkaasti 72 tunnin ajan ja antaa kauniin hehkun. Imeytyy vain 20 sekunnissa.

Kokemus: Todella nestemäinen koostumus valuu hieman sormien välistä. Iholla koostumus toimii: tuote imeytyy ihoon helposti ja todella nopeasti. Jättää ihon miellyttävän kosteutetun tuntuiseksi.

” Suuri pakkaus ja edullinen hinta saavat suosittelemaan tätä.

Täysiin pisteisiin tuote pääsisi, jos se olisi koostumukseltaan hieman paksumpaa ja kosteuttaisi vielä aavistuksen paremmin. Suuri pakkaus ja edullinen hinta saavat silti suosittelemaan tätä tuotetta!

Testin edullisin

The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5, 8,40 €/30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kosteuttava yhdistelmä tehoaineita lupaa kosteuttaa ihoa pinnalta aina syvälle asti. Hyaluronihappo vaikuttaa syvemmällä ihossa, B5-vitamiini puolestaan pinnalla.

Kokemus: Tuote on helppo annostella pipetin ansiosta. Tuoksuton, joten sopii herkemmällekin.

” Plussaa edullisesta hinnasta.

Iholle jää tahmealta tuntuva kerros käytön jälkeen. Kosteuttaa kuitenkin hyvin. Plussaa myös edullisesta hinnasta.

Todellinen tehokosteuttaja

Flow Cosmetics Hyaluron & Probiotics -seerumi, 42 €/30 ml

Arvosana: 4 ½ / 5

Lupaus: Silottaa, häivyttää juonteita, poistaa ihon pintakarheutta ja heleyttää. Toimii kuivalle tai hilseilevälle ja samealle iholle. Ei sisällä keinotekoisia haju- tai väriaineita eikä vahvoja synteettisiä säilöntäaineita.

” Iho imaisee tuotteen sekunneissa.

Kokemus: Vihdoin kunnolla kosteuttava tuote! Pumppupullosta tuotetta on helppo annostella juuri sopiva määrä. Koostumus on voidemainen, mikä tekee seerumista helposti levitettävän. Iho imaisee tuotteen sekunneissa.

Miinusta voimakkaasta tuoksusta, joka tulee läpi koko aamupäivän vielä meikinkin läpi.

Suorastaan täydellinen

Neostrata Bionic Face Serum, 79 €/30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Tehokkaasti kosteuttava seerumi, joka ehkäisee myös ikääntymisen merkkejä. Pehmentää, vahvistaa ja vähentää ihon pintakuivuutta. Estää lisäksi auringon aiheuttamia ihovaurioita.

” Muutaman päivän käytön jälkeen lopetan kokonaan meikkivoiteen käyttämisen.

Kokemus: Geelimäinen koostumus imeytyy helposti ja jättää iholle upean hehkun. Ei tahmaa lainkaan.

Muutaman päivän käytön jälkeen ihon väri näyttää niin paljon tasaisemmalta, että lopetan kokonaan meikkivoiteen käyttämisen. Ainoa huono puoli on kallis hinta, mutta uskon ostavani tätä uudelleenkin – tuote on täydellinen!

Ihonsävyä tasoittava

Cosrx Full Fit Propolis Light Ampoule, 34,90 €/30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kosteuttava tehotiiviste vahvistaa ihoa ja rauhoittaa punotusta. Hajusteeton ja hypoallergeeninen koostumus. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Helppo annostella pipetin ansiosta. Tuote jättää tahmealta tuntuvan kalvon iholle.

” Jo lyhyen säännöllisen käytön myötä ihon sävy näyttää tasoittuvan.

Iho ei tunnu ensimmäisten käyttökertojen jälkeen kovinkaan kosteutetulta, mutta jo lyhyen säännöllisen käytön myötä ihon sävy näyttää tasoittuvan.

Paras meikin alle

BTB13 Intense Hydration Serum, 78 €/30 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Tehokosteuttaa ja vahvistaa aikuista ja kosteutta kaipaavaa ihoa. Vilkastuttaa solujen uusiutumista.

” Pelkkä seerumi riittää meikin alle.

Kokemus: Kätevä pumppupullo, josta seerumia on helppo annostella. Koostumus on geelimäinen ja tuote imeytyy nopeasti. Ihon väri näyttää tasoittuvan muutaman käyttökerran jälkeen.

Jätän meikinpohjustusvoiteen pois, sillä pelkkä seerumi riittää meikin alle. Tuote saisi kosteuttaa aavistuksen lisää saadakseen täydet pisteet.

Ei tahmaa

Skinceuticals Hydrating B5, 75 €/30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Syväkosteuttava seerumi, joka sopii erityisesti pintakuivalle ja kosteutta kaipaavalle iholle. Tehostaa seuraavaksi käytettävän kosteusvoiteen vaikutusta. Jättää ihon pehmeäksi ja tasaiseksi.

Kokemus: Yllättävän vetisen koostumuksen vuoksi tuotetta päätyy ensimmäisellä käyttökerralla enemmän pesualtaaseen kuin iholle. Iholle koostumus toimii, ja tuote imeytyy nopeasti. Toinen seerumi ja kosteusvoide levittyvät päälle helposti.

” Ihoni kaipaisi tehokkaampaa kosteutusta.

Iholle ei jää tahmeaa kerrosta, vaan se tuntuu täysin samalta kuin ennen tuotteen levittämistä – hyvässä ja pahassa. Eräänä aamuna unohdan laittaa seerumin, enkä huomaa eroa. Ihoni kaipaisi tehokkaampaa kosteutusta.

Oikea löytö

Bioderma Hydrabio Serum, 29,90 €/40 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Herkälle ja kosteusköyhälle iholle sopiva seerumi. Suojaa ja aktivoi ihon omaa kosteuden tuotantoa. Voidaan käyttää kosteusvoiteen kanssa tai sellaisenaan.

” Geelimäinen koostumus, joka imeytyy ihoon sekunneissa.

Kokemus: Geelimäinen koostumus, joka imeytyy ihoon sekunneissa. Iho tuntuu syväkosteutetulta sekä heti käytön jälkeen että pitkäkestoisesti. Jo kolmen käyttökerran jälkeen iho näyttää paitsi tasaisemmalta myös kirkkaammalta. Ihohuokoset näyttävät pienentyneen.

Ei jätä kalvoa tai mitään muutakaan tuntemusta iholle, ainoastaan täydellisen tehokkaan kosteutuksen. Tällä hinnalla tuote on oikea löytö!

Marketista mukaan

Eco by Herbina -kasvoseerumi, 11,50 €/30 ml

Arvosana: 2 ½ / 5

Lupaus: Syväkosteuttava seerumi ravitsee ihoa ja parantaa ihon kosteustasapainoa. Sisältää muun muassa karpalo- ja vadelmauutteita.

” Imeytyy hitaasti verrattuna muihin tuotteisiin.

Kokemus: Seerumi valuu sormien välistä hukkaan ensimmäisellä kerralla, sillä en osaa varautua pumppupullossa olevan tuotteen olevan näin vetistä. Imeytyy hitaasti verrattuna muihin tuotteisiin. Kun tuote lopulta imeytyy, iho näyttää raikkaalta. Jään kuitenkin kaipaamaan pitkäkestoisempaa kosteutusta.

Muutaman päivän käytön jälkeen kaveriksi on pakko ottaa toinen, tehokkaampi seerumi. Voisin napata tämän marketista mukaan esimerkiksi mökkireissulle, jos tehokkaampi seerumi vaikka unohtuisi kotiin.

Heleyttä ja napakkuutta

Lumene Nordic Hydra (Lähde) -tehokosteuttava seerumi, 27,90 €/30 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Täyteläinen, kasteenraikas ja sileämpi iho intensiivisen kosteutuksen kautta. Kosteuttaa tehokkaasti ihon eri kerroksia. Uudistettu koostumus, joka sopii kaikille ihotyypeille.

” Kokeilujakson jälkeen iho näyttää heleältä.

Kokemus: Tuoksu on miesten parfyymia muistuttava, mutta silti jotenkin raikas. Seerumi levittyy helposti ja imeytyy hyvin. Iho tuntuu napakalta heti tuotteen levittämisen jälkeen.

Kokeilujakson jälkeen iho näyttää heleältä. Jälleen kerran ihoni kaipaisi kuitenkin vielä aavistuksen kosteuttavampaa tuotetta, jotta seerumille voisi myöntää täydet pisteet.

Tuotekuvat: valmistajat

Testaaja: Marissa Siivonen, jonka pintakuiva iho imaisee kaiken kosteuden, jonka pinnalleen vain saa.

