Etsimme parhaat ihonhoitotuotteet marketista – 7 loistopurkkia: ”Saa ihon todellakin hohtamaan”

Markettien kosmetiikkavalikoima on kasvanut viime vuosina hurjasti, ja tarjolla on jatkuvasti uusia, kiinnostavia tuotteita. Nämä ihonhoitotuotteet kannattaa napata kauppareissulla koriin.

Heleyttävä hybridi

Narcissa by Urtekram Detox & Glow Essence -hoitoneste 16,90 €.

Laadukasta luonnonkosmetiikkaa ei enää tarvitse lähteä metsästämään erikoiskaupoista. Narcissa by Urtekramin valikoimissa on viisi tuotetta, joiden ideana on syväpuhdistaa iho ja saada kasvot hehkumaan.

Superhedelmistä, hyaluronihaposta ja C-vitamiinista tehonsa saavan linjan hoitoneste on koostumukseltaan jotakin voiteen ja nesteen väliltä: ihanan hoitavan tuntuinen tuote saa ihon todellakin hohtamaan ja on erinomainen ekstrakosteuttaja seerumin alle. Saatavilla valikoiduista K-Citymarketeista.

Odottamaton kosteuttaja

Weleda Cactus 24H Hydrating Facial Lotion -voide 21,90 €.

Kaktukset ovat nyt trendikkäitä muuallakin kuin sisustuksessa: kasvista tehdyt tiivisteet ovat täynnä ihoa kosteuttavia, rauhoittavia ja pehmentäviä vitamiineja sekä tehoaineita.

Luonnonkosmetiikkakonkari Weledan kaktusvoide tehokosteuttaa ihoa ja jättää sille samalla aavistuksen mattaisen pinnan, joten voide toimii erityisen hyvin sekaiholla meikin alla. Viilentävässä voiteessa on mukana aloe veraa ja brändin itse kehittämää viikunakaktuksen tiivistettä. Saatavilla valikoiduista K-Citymarketeista.

Heipat pigmenttiläiskille

Nivea Cellular Luminous 360 Antidark Spot -seerumi 27 €.

Tehokkaista tuotteista ei missään nimessä tarvitse maksaa maltaita. Nivean kaksivaikutteinen seerumi pyrkii vaalentamaan ihon pigmenttiläiskiä, ja aamuin illoin parin kuukauden ajan käytettynä tuote ihan oikeasti saa kasvojen tummat läiskät haalenemaan.

Seerumi on noussut nopeasti kulttimaineeseen myös muualla, sillä se on tällä hetkellä myydyin seerumi Euroopassa.

Herkän ihon silottaja

Miraculum Bakuchiol Intense Lifting Day Cream -voide 15,95 €.

Herkkäihoinen voi joutua skippaamaan ihonhoidon hehkutetut raaka-aineet, kuten retinolin, ihoärsytysten pelossa. Onneksi tarjolla on myös hellävaraisempia vaihtoehtoja: bakuchiol on luonnon omaksi retinoliksi tituleerattu tehoaine, joka uudistaa ja silottaa kasvoja retinolin tavoin.

Miraculum Bakuchiolin päivävoide sopii erityisen hyvin ikääntyvälle, pintakuivalle iholle eikä saa herkkääkään hipiää kutisemaan tai punoittamaan. Saatavilla valikoiduista K-Citymarketeista.

Eteläntuliainen

Korres Hydra Biome Probiotic Superdose -naamio 45 €.

Kreikan-loman halutuimpia tuliaisia varten voi jatkossa suunnata lentokentän sijaan lähimarketin hyllyjen väliin. Jos aurinkoisen päivän tai kiireisesti alkaneen arjen keskellä poskia punoittaa ja iho kaipaa rauhoitusta, löytyy lohdutus Korresin kasvonaamiosta.

Kreikkalaista jogurttia sisältävä naamio viilentää ihoa voimakkaasti ja saa stressaantuneen ja samean ihon jälleen siloiseksi. Naamion voi levittää kasvoille vartiksi ja huuhdella iho lopuksi tai antaa vaikuttaa kasvoilla yön yli. Saatavilla valikoiduista K-Citymarketeista.

Kirkkaampi katse

Erisan+ Prebioottinen silmänympärysvoide 14,95 €.

Ihon mikrobiomista huolta pitäviä ja ihoa vahvistavia pro- ja prebiootteja löytyy jo kaikista kosmetiikan hintaluokista. Joku voi kokea silmänympärysvoiteen turhakkeeksi, mutta kun itselle sopivan voiteen löytää, hyödyt kyllä huomaa.

Kotimaisen Erisanin +-nimellä kulkevan luonnonkosmetiikkalinjan Prebioottinen silmänympärysvoide rauhoittaa ja syväkosteuttaa kuivumaan päässyttä silmänalusihoa tehokkaasti: kun voiteen levittää illalla iholle, silmät tuntuvat ja näyttävät aamulla selkeästi levänneemmiltä ja freesimmiltä. Saatavilla useimmista Prismoista ja K-Citymarketeista.

Tutkitusti tehokas silottaja

L’Oréal Paris Revitalift Laser Pure Retinol -yöseerumi 25 €.

Kalliilla rahalla kehitetyt kosmetiikan innovaatiot valuvat pikkuhiljaa myös edullisempien purkkien pariin. Tämän hetken trendikkäimpiin (ja tutkitusti tehokkaimpiin) ihonhoidon raaka-aineisiin lukeutuva retinoli on löytänyt tiensä vihdoin myös markettien hyllyille.

L’Oréalin yöseerumi saa ihon tuntumaan ja näyttämään siloisemmalta, kunhan tuotetta muistaa käyttää säännöllisesti vähintään kahden kuukauden ajan.

