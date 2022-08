Aina sanotaan, ettei saippualla saa pestä kasvoja – mutta mitä kauheuksia siitä muka seuraa? Asiantuntijat vastaavat

Kaikessa on kyse ihon pH-arvosta.

Jos mitään muuta ei ihon pesua käsittelevistä kauneusjutuista ole jäänyt mieleen, niin ainakin se, että saippuaa ei pidä kasvoille laittaa. Moniin putsaripurkkeihin on printattu kylkeenkin maininta saippuattomuudesta.

Mikä saippuassa sitten oikein mättää? Miksi samalla tuotteella ei voi pestä koko kehoa, siinähän säästyisi sekä rahaa että aikaa?

Eniten siihen, soveltuuko tuote kasvojen pesuun, vaikuttaa tuotteen pH-arvo. Ihon oma pH-arvo on noin 4–5, kun taas saippuan pH on välillä 9–10 eli vahvasti emäksinen.

Kun ihon pesee saippualla, jossa on selkeästi korkeampi pH-arvo kuin iholla, ihon luonnollinen tasapaino häiriintyy. Saippua kyllä puhdistaa ihon, mutta emäksinen tuote voi esimerkiksi Byrdien haastatteleman ihotautilääkäri Snehal Aminin mukaan saada ihon ärtymään, kuivumaan ja punoittamaan.

Lähtökohtaisesti saippuaa ei siis voi suositella kasvojen pesuun.

Jotta asia ei kuitenkaan olisi näin yksinkertainen, on tähänkin suositukseen olemassa tiettyjä poikkeuksia. Jos kasvojen pesuun haluaa ehdottomasti käyttää palasaippuaa, suosittelee Byrdien jutussa ihotautilääkäri Amanda Doyle etsimään tuotteita, joissa pH-arvo on mahdollisimman lähellä ihon omaa pH-arvoa. Tällaisissa tuotteissa on yleensä mukana jonkin verran saippuaa, mutta myös muita puhdistavia aineosia, minkä ansiosta ne ovat hellävaraisempia iholle.

Joskus saippuaa sisältävissä tuotteissa on kerrottu niiden pH-arvo, joskus ei. Melko pitkälti jää siis kuluttajan vastuulle ottaa selvää, mitä tuote sisältää ja mikä sen pH-arvo oikein on.

Suomen kieli on myös siinä mielessä vähän hassu, että meillä tavataan puhua saippuasta, vaikka kyseessä olisikin puhdistusaine, jonka pohjana ovat ihan muut aineet kuin varsinainen saippua.

Esimerkiksi tuotteet, joita arkikielessä sanotaan suihkusaippuoiksi, eivät välttämättä sisällä oikeaa saippuaa lainkaan. Yleensä käytössä on suihkugeeli tai pesuneste, ja niiden pH-arvo on tyypillisesti huomattavasti lähempänä ihon pH-arvoa kuin saippuassa.

Ulkonäköönkään ei aina voi luottaa: viime vuosina trendiksi nousseet saippuapalan näköiset kiinteät putsarit eivät useimmiten ole saippuoita vaan nimenomaan kasvojen iholle suunniteltuja tuotteita.