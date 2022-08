Ammattilaiset suosittelevat: 4 ihoa silottavaa seerumia, jotka ovat ihotautilääkärien mukaan hintansa väärtejä

Parhaimmillaan seerumi voi häivyttää kasvoilta pintajuonteita sekä tasoittaa ihon sävyä.

Vuosien ja vuosikymmenien kuluessa iho ikääntyy, se on fakta. Ikääntymisen myötä iholle ilmestyy juonteita ja ryppyjä, ja iho tyypillisesti kuivuu ja menettää kimmoisuuttaan. Kasvoille voi myös ilmaantua hyperpigmentaation aiheuttamia tummia läiskiä.

Muutokset iholla saavat ihmiset monesti säikähtämään, joten kauppojen hyllyt notkuvat erilaisia anti-age-voiteita ja -seerumeita, joiden lupaukset kuulostavat toisinaan siltä, että aamulla peilistä voisivat heijastua vähintäänkin kymmenen vuotta nuoremmat kasvot.

No, kaikki me tiedämme, että aivan näin asia ei ole – parhaillakin purkeilla voi saada aikaan melko rajallisia muutoksia ihoon. Valtavasta anti-age-valikoimasta löytyy kuitenkin pienellä salapoliisityöllä tuotteita, joilla ei välttämättä kadota kasvoilta vuosikymmeniä, mutta vähintäänkin raikastaa ja aavistuksen verran silottaa ihoa.

Nämä neljä seerumia ovat ihotautilääkärien suosittelemia tuotteita, joiden tehoaineiden taustalla on kattavaa tutkimustyötä.

Tuplakiinteyttäjä

Retinolit ovat todennäköisesti tutkituimpia anti-age -tehoaineita. A-vitamiinista johdetut ainesosat todella silottavat ihoa säännöllisessä käytössä.

Retinoleilla on myös miinuspuolia: ne voivat aiheuttaa ihoärsytystä ja kuivattaa kasvoja, joten niiden käyttö pitää aloittaa pikkuhiljaa omaa ihoa kuunnellen. Jotta mahdolliset ei-toivotut sivuvaikutukset eliminoi heti kättelyssä, on Elizabeth Ardenin yöseerumikapseleissa mukana myös ihoa vahvistavia ja kosteuttavia keramideja.

Self-sivuston haastatteleman ihotautilääkäri Dendy Engelmanin mukaan kapselit saavat retinolin ja keramidin ansiosta aikaan niin uudistumista ja kiinteytymistä kuin kosteuttustakin.

Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules, 120 € / 60 kpl.

Tehokosteuttaja

Monesti ihon pintajuonteet johtuvat kuivuudesta. Silloin niiden hoitoon on olemassa hyvinkin simppeli ratkaisu: tehokas kosteutus. Vichyn runsaasti hyaluronihappoa sisältävä seerumi on Stylecasterin haastatteleman ihotautilääkäri Tiffany Libbyn suosikki, sillä se saa ihon täyteläisemmän näköiseksi, jolloin pienet rypytkin katoavat kuin itsestään.

Seerumi on suunniteltu herkän ihon tarpeita ajatellen ja se on seerumiksi melko harvinaisesti myös hajusteeton. Seerumia voi käyttää iholle aamuin illoin.

Vichy Mineral 89 Fortifying & Plumping Daily Booster, 24,90 €.

Kuoriva kollageeninmuodostaja

The Ordinaryn seerumi menee koostumukseltaan enemmän hoitonesteen puolelle, mutta on silti hinta-laatusuhteensa puolesta niin kehuttu tuote, että se ansaitsee paikkansa tässä joukossa.

Tehoaineena nesteessä on ihon ulointa kerrosta kevyesti kuoriva glykolihappo, jolla on samalla huomattava anti-age-vaikutus: Byrdien haastatteleman ihotautilääkäri Daniel Belkinin mukaan glykolihappo on ainut kuorinta-aine, joka todistetusti tehostaa kollageenin muodostusta syvemmällä ihossa, eli hapon säännöllinen käyttö myös kiinteyttää ihoa.

Hoitoneste on parasta käyttää iltaisin, ja päiväsaikaan kasvoilla pitää muistaa käyttää tehokasta aurinkosuojaa.

The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution, 12,70 €.

Kulttipurkki

Tämä aikansa kulttiseerumi nousee esille ihan jokaisessa yhteydessä, kun puhutaan parhaista seerumeista. Niin myös edellä mainituissa haastatteluissa.

Ferulahappoa sekä C- ja E-vitamiineja sisältävän päiväseerumin sanotaan olevan lajinsa huippuja, ellei jopa ihan ykkönen. Mainitut kolme ainetta ovat tehokkaita antioksidantteja, ja ferulahappo vielä tukee vitamiinien toimintaa iholla.

Tehoainetrio minimoi ikääntymisen aiheuttamia merkkejä iholla, suojaa ihoa ulkoisilta haitoilta, kuten ilmansaasteilta ja UV-säteilyltä, tukee ihon omaa kollageenintuotantoa ja häivyttää iholta tummia läiskiä. Seerumi on kallis, siitä ei pääse mihinkään, mutta toisaalta se kestää käytössä pitkään.

SkinCeuticals C E Ferulic, 165 €.

Kuvat: Valmistajat

