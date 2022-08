Tähän väriin pukeutuvat kohta kaikki – 12 erittäin vakuuttavaa asukuvaa uudesta hittiväristä

Taivaansininen on syksyn suosikkiväri.

Keväällä pukeuduttiin vihreään, kesän alussa oranssiin ja viimeisempänä hurahdettiin pinkkiin siinä määrin, että värin ympärille muodostui kokonainen muotisuuntaus nimeltä barbiecore.

Väriloisto ei kuitenkaan jää tähän, sillä Who What Wearin mukaan trendivärien joukkoon on nousemassa uusi tähti, johon edelläkävijät jo pukeutuvat: taivaansininen.

Taivaansinistä väriä on nähty sekä Balenciagan näytöksessä että Kim Kardashianin päällä. Lisäksi siihen pukeutuu Instagramin muotikansa.

Laulaja Tuuli on tunnettu sinisestä tyylistään, joten ei ole ihme, että myös hänen päällään on nähty taivaansinistä.

Taivaansininen toimii sekä yksinään että muiden sinisten sävyjen kanssa.

Trenditietoiset yhdistävät hittivärin toiseen tämän hetken isoon trendiin: kudottuihin kuteisiin ja virkattuihin vaatteisiin.

Taivaansininen toimii myös villien printtien, kuten tiikerihousujen kanssa. Tämä tyyli ei takuulla jätä kylmäksi!

Äläkä unohda asusteita! Taivaansiniset laukut ja kengät ovat nyt huipputrendikkäitä.

Ja koska syksy tekee tuloaan, on hyvä varautua. Taivaansininen trenssi ja villakangastakki lämmittävät vielä viimassakin.

