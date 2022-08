Ruotsalaisen Matilda Djerfin, 25, hiustyyliä sanotaan jo yhtä ikoniseksi kuin Rachel-tukkaa – paljastaa nyt, kuinka ihailtu tyyli syntyy

Matildadjerfhair-aiheisia videoita on katsottu Tiktokissa 96 miljoonaa kertaa.

Matilda Djerfin nimi ei sano monelle vielä yhtään mitään, mutta muotia seuraavalle somekansalle naisesta ja etenkin tämän tyylistä on muodostunut jo käsite.

25-vuotiaan ruotsalaisen yksinkertaista ja skandinaavista mutta supertrendikästä pukeutumista ja kadehdittavan ilmavia hiustyylejä seuraa Instagramissa 2,5 miljoonaa ihmistä. Videoalusta Tiktokissa matildadjerfhair-aiheisia videoita on katsottu jutun kirjoitushetkellä 96 miljoonaa kertaa.

Nyt Matilda Djerf on puhunut Byrdielle valtavan suosion saavuttaneista hiuksistaan. Kauneussivusto toteaa vaikuttajan hiusten olevan lähimpänä sitä Z-sukupolvelle, mitä Rachel-tukka oli 90-luvun nuorille.

– Minulle ne ovat vain hiukseni. Huomio on todella odottamatonta, enkä oikein ymmärrä, miksi ihmiset ovat niin hullaantuneet niihin, hiusmuusa itse toteaa Byrdielle.

Ilmava, kuohkea ja kimmoisan taipuisana elävä tukka – siis juuri sellainen, kuin Matilda Djerfillä on – on kuitenkin juuri nyt monen haaveissa. Tyyli syntyy leikkauttamalla hiuksiin kunnon kerrokset ja keventämällä hiusten etuosaa melko pitkillä verhomaisilla otsahiuksilla. Ilme on yhdistelmä 70-luvun kuohkeutta ja verho-otsista ja 90-luvun supermallien kerrostettuja kampauksia.

Näin toteutat hiustyylin

Sen lisäksi, että hiukset leikkauttaa omien hiusten pituuteen ja hiuslaatuun sopivaan malliin ja pyytää kampaajaa leikkaamaan tukkaan hieman etuhiuksia omaan kasvonmuotoon sopivalla tavalla, trenditukka vaatii myös fööniä, hiusrullat ja tyveä kohottavaa tuotetta.

– Jos hiuksissasi ei ole luonnollista volyymia, tarvitset ehdottomasti jonkinlaisen volyymisuihkeen tai -vaahdon, Matilda sanoo.

– Myös papiljotit ovat todella hyvät ja edelleen mielestäni aliarvostetut. Ne tekevät todella ison muutoksen etenkin verho-otsatukalle. Niillä saa hiuksiin halutun efektin.

Matilda suosittelee myös etsimään juuri omien hiusten luonnollisen jakauksen paikan. Pyörteitä vastaan ei kannata tässä tyylissä taistella, vaan föönata hiukset niiden luonnollista suuntaa ja asettumista myötäillen.

