Kosmetiikkapakkaukset suunnitellaan nyt uudelleen täytettäviksi – 5 purkkia, joilla hyppäät trendiin mukaan

Voidepurkkeja ostamalla ei ehkä pelasteta maailmaa, mutta hankkimalla jo olemassa oleviin pakkauksiin kevyempiä täyttöpakkauksia voi säästää pakkausmateriaaleissa ja kuljetuspäästöissä.

Luksusbrändi suunnannäyttäjänä

Jos perinteisenä luksuskosmetiikkatalona tunnettu Chanel panostaa isosti ekologisuuteen, on kyse takuulla muustakin kuin ohimenevästä trendistä. Brändi on vastikään lanseerannut uuden ihonhoitolinjan, jonka kantava ajatus on olla mahdollisimman ympäristöystävällinen luksuskosmetiikan rajoissa. Punaisesta kameliankukasta tehonsa saavassa kosteusvoiteessa on kermainen koostumus, joka kuitenkin imeytyy ihoon sujuvasti ja jättää kasvot todella pehmeiksi.

Chanel N°1 Revitalizing Cream -kosteusvoide, aloituspakkaus 103 € & täyttöpakkaus 87 €.

Herkälle hipiälle

Silmänympärysihon pintajuonteista pääsee usein eroon, kun löytää tarpeeksi kosteuttavan voiteen. Luonnonkosmetiikan luksusbrändi Tata Harperin voide tuntuu iholla ihanan ylelliseltä ja kosteuttavalta eikä ärsytä sellaistakaan silmänympärysihoa, joka reagoi helposti uusiin tuotteisiin. Purkilla on melkoisesti hintaa, mutta voiteen koostumus on todella riittoisa: purkki kestää käytössä kevyesti kuukausikaupalla.

Tata Harper Restorative Eye Cream -silmänympärysvoide, aloituspakkaus 143 € & täyttöpakkaus 122 €.

Kotimainen kosteuttaja

Tehokosteuttava kasvovoide tulee tarpeeseen, jos ihonhoidostakin on tullut pidettyä lomaa ja kasvot tuntuvat pintakuivilta: mukana on hyaluronihapon lisäksi tehokosteuttavaa koivunmahlauutetta sekä arktista lähdevettä. Täyttöpakkauksessa on käytetty 72 prosenttia vähemmän muovia kuin voiteen normipakkauksessa. Lumenen tuotteiden ekologisuutta lisää kotimaisen käyttäjän näkökulmasta tietysti myös se, että tuotteet on valmistettu Suomessa.

Lumene Lähde Hydration Moisturizer -yövoide, aloituspakkaus 22,90 € & täyttöpakkaus 20,90 €.

Takuuvarmat kauneusunet

Yö on erityisen otollista aikaa hoitaa ihoa, sillä silloin kehon solut uusiutuvat tehokkaasti. Patykan kuoriva yövoide on laiskan ihonhoitajan paras kaveri. Se tehokosteuttaa ja rauhoittaa kasvoja ja kuorii ihoa unien aikana. Vaikka yö menisi joskus pipariksi, aamulla peilistä heijastuu kirkas, todella pehmeä ja levänneen näköinen iho. Säännöllisessä käytössä voide puree myös iän myötä iholle helposti ilmestyviin pigmenttiläiskiin.

Patyka Brightening Renewal Night Peel -yövoide, aloituspakkaus 62,90 € & täyttöpakkaus 51,90 €.

Kylmästä lämpimään

Erilaisten näyttöjen tuijottaminen väsyttää silmiä, mihin ratkaisuksi on kehitetty Sensain kaksiosainen silmänympärysihon hoito. Duo sisältää silmänympärysvoiteen ja -seerumin: ihoa kevyesti lämmittävää voidetta käytetään aamuisin kosteuttamaan ja kirkastamaan silmänalusia, ja illalla voiteen alle levitetään silottava seerumi, joka viilentää ihoa hauskasti.