Tältä näyttää tavallisten naisten rantamuoti tänä kesänä – Matildan, 23, bikinit 2000-luvun alusta ja 14 muuta tyylikuvaa bikineistä ja uikkareista

Pyysimme suomalaisia esittelemään uimapukutyylinsä. Selvisi, että upeaa uikkarimuotia voi löytää niin kirppikseltä, ketjuliikkeistä kuin äidin kaapistakin.

Muun muassa tällaisia tyylejä on nähty suomalaisilla rannoilla tänä kesänä.

Valmiina dippaamaan

Helsinkiläisen Liinan, 28, uimapuku on parin vuoden takaa alennusmyynneistä Gina Tricot -ketjuliikkeestä.

– Kun valitsen asua rannalle, mietin aina, mikä sopii kyseiseen paikkaan ja tilanteeseen. Suomessa luonnonhelmassa valitsen maanläheisiä sävyjä, kun taas tropiikissa ja erityisesti ruskettuneelle iholle valitsen kirkkaita värejä.

Liina ja Suomen kesäpäivään valittu uikkarityyli.

Suuri osa Liinan bikineistä ja kokouikkareista on äidin vanhoja, ja monet on ostettu jopa kymmenen vuotta sitten.

– Kesällä kokouikkari toimii myös kivasti farkkushortsien kanssa yläosana. Näin olen valmis ex tempore -dippauksille!

Tuliaisia Pariisista

Espoolainen Rosalie, 24, hankki punaisen uikkarinsa keväällä Pariisin-reissulla Oyshosta.

– Tärkeintä minulle ovat kirkkaat sävyt ja istuvuus. Kesäiset värit ja printit herättävät huomioni.

Rosalie omistaa neljät erilaiset uikkarit. ”Olen viime aikoina karsinut kaappeja.”

Ensimmäistä kesää itsevarmana

Porilainen Maija, 25, vietti kesäpäivää ainoissa bikineissään, mustassa Nellyn alaosassa ja H&M:n yläosassa.

– Omistan tällä hetkellä vain yhdet bikinit ja yhden uimapuvun. Tämä siksi, että tämä kesä oli ensimmäinen kesäni tubulaaristen rintojen korjausleikkauksen jälkeen, jonka seurauksena myös kuppikokoni kasvoi.

– Tämä kesä oli minulle merkityksellinen, sillä pystyin ensimmäistä kertaa pukeutumaan uikkareihin itsevarmana.

Maija kertoo inspiroituvansa esimerkiksi Sara Siepin tyylistä. Rantatyylissä tärkeintä on itsevarma olo. ”Esimerkiksi korkeavyötäröiset bikinihousut ovat toki trendikkäät, mutta saavat oloni myös itsevarmemmaksi rannalla.”

Kanna itsesi ylpeästi

Tampereella asuva Veronica, 25, löysi bikinit spontaanilla kauppareissulla matkalla Yyteriin.

– Pysähdyimme Porissa Prismassa ostamaan eväitä, mutta kun muut menivät kauppaan, juoksin itse Lindexiin nopean päähänpiston johdosta. Sovitin ensimmäisen setin ja marssin kassalle. Koko hommaan meni alle kymmenen minuuttia.

”Inspiraatio tyyliin tulee monesti sen mukaan, millainen fiilis tänään on tai millaisen fiiliksen haluan itselleni tyylilläni luoda”, Veronica sanoo.

Itsevarmuus tekee tyylin.

– Tärkeintä mielestäni on, että tuntee olonsa itsevarmaksi ja kantaa itsensä ylpeänä, oli päällä mitä tahansa! Ja asusteet tietenkin, eli kokonaisuuden viimeistely.

Kirkkaita värejä

Espoolaisen Emilian, 21, neonoranssi yläosa ei ole bikiniyläosa, vaan urheilutoppi. Se on hankittu tänä kesänä New Yorkerista. Bikinihousut ovat Sheinin.

– Omistan muutamia bikinipareja niin, että alaosa ja yläosa kuuluvat yhteen. Sen lisäksi minulla on paljon yksittäisiä ala- ja yläosia.

Emilian ehdottomat lempparit ovat tänä kesänä olleet kaikki erilaiset, kirkkaat värit.

Emilia ei liiemmin välitä siitä, mitä muut pukevat päällensä tai ajattelevat hänen pukeutumisestaan.

– Samalla mentaliteetilla mennään uima-asuissakin.

”Virkkasin bikinit kesäkuussa”

Helsingissä asuva Outi, 25, on tehnyt bikininsä itse.

– Virkkasin bikinit kesäkuussa. Niiden tekemiseen meni noin viikko. Langat ostin kirpparilta, Outi kertoo.

Uima-asuissa Outille tärkeintä on mukavuus sekä hyvä ja itsevarma olo.

– Minua inspiroivat värit ja kuosit ja tykkään vintageuikkarimuodista.

”Seuraan erilaisia naisia”

Espoossa asuva Tuulia, 39, viihtyy kesäisin rannalla tai mökkilaiturilla uikkareissa. Uima-asuissa inspiroivat kauniit värit ja kuosit.

– Omistan aikamoisen uikkari- ja bikinikokoelman, hän kertoo.

Tuulian rantatyylissä tärkeää on istuvuus ja se, että uikkarissa pystyy todella uimaan.

Tyyli-inspiraatiota Tuulia saa somesta.

– Seuraan erilaisia, eri kokoisia ja eri ikäisiä naisia.

Väriä kirppikseltä

Espoolainen Anniina, 24, löysi keltaiset bikininsä käyttämättöminä Facebook-kirppikseltä.

Anniina toivoo bikineiltä mukavuutta. ”Tulee katsottua aika paljon, mitä muut käyttävät, mutta värit on se juttu.”

Suojaan auringolta

Vantaalaisella Annilla, 25, on kuvassa uudet bikinit ensimmäistä kertaa päällään.

– Lindexillä oli mitä herkullisimmissa karkkiväreissä uima-asuja, ja minulla mukaan tarttui vihreä yläosa ja pinkki alaosa. Hellehattu ja saronki löytyivät H&M:ltä suojaamaan ihoa auringolta.

Anni yhdistelee kolmea omistamaansa bikinialaosaa ja kolmea yläosaa helposti keskenään.

Rantatyylissä oleellisinta on Annin mukaan se, että biksut pysyvät päällä, kun hyppää laiturilta.

– Eli tärkeää on tuntea olonsa mukavaksi, SPF 50+ -aurinkorasva ja tietysti se, että tyyli miellyttää omaa silmää.

Pieni juju

Helsinkiläisen Kiiran, 32, valkoiset bikinit ovat viime kesän ostos Aim’nilta. Vaikka Kiira pitää paljon myös väreistä, musta ja valkoinen ovat klassisia.

– Tykkään yksinkertaisista vaatteista, joissa on jokin kiva pieni yksityiskohta tai muu spessu juttu, kuten näissä valkoisissa bikineissä yksiolkaiminen yläosa!

Mukavan tuntuiset vaatteet saavat Kiiran olon itsevarmaksi. ”Olen todella fiilispukeutuja.”

Vihreät trendibiksut

Tampereella asuvan Kiisan, 22, bikineissä on tämän vuoden trendiväri vihreä ja ajankohtaiset naruyksityiskohdat.

– Saan inspiraatiota muun muassa somessa näkemistäni kuvista ja selaamalla erilaisia verkkokauppoja.

Kiisan bikinisetti on Sheinin.

Asuinspistä Pinterestistä

19-vuotias Emmi asuu Tampereella. Hän hankki kuvan bikinit tänä kesänä Bik Bokista.

”Rantatyylissä ehdottomasti tärkeintä minulle on se, että tuntee itsensä varmaksi. Itsevarmuus pukee kaikkia”, Emmi sanoo.

– Saan inspiraatiota ihan yleisestikin asuihini Pinterestistä. Tykkään katsella ja saada uutta inspistä sieltä asukokonaisuuksiini.

Bikinit 2000-luvun alusta

Espoolaisen Matildan, 23, bikinisetti on perintöä 2000-luvun alusta.

– Sain sen äidiltäni joskus 2015, ja on ollut siitä lähtien kovassa käytössä.

Matilda viimeisteli rantatyylin kaulakoruilla. ”Menen sen hetken mielen mukaan.”

Ei kun testaamaan

Sipoossa asuva Pauliina, 26, on viihtynyt tänä kesänä kirkkaanvihreässä uimapuvussa. Uikkari on ostettu keväällä Barcelonasta Bershkasta. Bikineitä ja uikkareita on kertynyt kotiin useampikin.

– Jokaiseen tilanteeseen, mihin liittyy vesi, minulta löytyy kyllä sopiva ratkaisu! Osa sopii paremmin rannalle, osa uima-halliin ja osa esimerkiksi kylpylään.

”Tärkeintä on, että itse tykkää ja viihtyy”, Pauliina sanoo uimapukutyylistä.

Vaikutteita uikkarityyleihin Pauliina saa usein ulkomailta ihmisiä tarkkaillessa.

– Jos näen jotain kivaa, mietin, miten voisin toteuttaa saman asun tai tyylin ja löytyykö minulta jo siihen tarvittavat uikkarit tai korut. Sitten ei kun päälle testaamaan, tuntuuko omalta jutulta!

Instagramia selaten

Pääkaupunkiseudulla asuva Maisa, 18, hakee tyylivaikutteita Instagramista ja Pinterestistä.

– Tärkeintä rantatyylissä minulle on mukavuus ja rento tyyli.

Maisan mustan bikinilookin täydentävät simppelit kullanväriset korut.

Kuvat: Haastateltujen albumit

