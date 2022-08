Testasimme elvyttävät päivävoiteet – yksi todella lunasti lupauksensa: ”Hetkinen, meikkasinko jo?”

Testasimme ihoa elvyttäviä, väsymyksen ja ihon ikääntymisen merkkejä korjaavia päivävoiteita.

Tehokas tasoittaja

Clarins Nutri-Lumère Revive -päivävoide, 132 € / 50 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Voiteen vaikuttavat aineet, luomuhevoskastanjan kukkauute sekä hevoskastanjaeskiini, vahvistavat ihoa ja vähentävät juonteita. Tasoittaa ihon sävyeroja, valaisee ihoa ja tekee siitä täyteläisemmän.

Kokemus: Ensimmäisenä huomio kiinnittyy voiteen yllättävään, laventeliseen väriin. Violetin pigmentin kerrotaan olevan ratkaisevassa roolissa tasoittamassa ihon sävyeroja ja lisäämässä valoisuutta. Ja totta vieköön: jo muutaman päivän käytön jälkeen iho näyttää tasaisemmalta ja tasavärisemmältä. Vaikka iholla on vain päivävoidetta, peilin edessä mielessä käy ajatus, että hetkinen, meikkasinko jo sittenkin.

” Vaikka iholla on vain päivävoidetta, peilin edessä mielessä käy ajatus, että hetkinen, meikkasinko jo sittenkin.

Voide levittyy helposti ja imeytyy nopeasti. Sen jälkeen meikkivoide on helppo levittää, eikä iho kiillä. Voiteen tuoksu on melko voimakas mutta jotenkin ylellinen – ja niin on myös voiteen hinta. Hoitosarjaa suositellaan yli 60-vuotiaille. Sinne minulla on vielä vuosia matkaa, mutta ehkä hyvä niin: tässähän ehtii mainiosti säästää voiderahastoon. Tämä tuote on ihana!

Laadukas lepohetki

Elemis Pro-collagen Morning Matrix -päivävoide, 178 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ihoa kiinteyttävä ja syväkosteuttava kosteusvoide, joka vähentää ilmejuonteita ja ryppyjä ja palauttaa ihon joustavuuden. Suunniteltu suojaamaan moderneiltakin haasteilta, kuten siniseltä valolta.

Kokemus: Vaaleankeltainen voide on rakenteeltaan enemmän hyytelömäinen kuin rasvamainen. Se tuntuu nyt olevan trendi ainakin näissä ikääntymisen merkkejä hälventävissä kosteusvoiteissa. Pakkaus on testinelikon painavin, eikä tässäkään purkissa mukana tule minkäänlaista nuolijaa, vaan voide on koukittava purkista sormin tai kopsuteltava purkin reunalle ja sipaistava siitä.

” Todella riittoisa, vain pieni nokare riittää kasvojen ja kaulan kosteutukseen.

Voide on tyyris mutta todella riittoisa. Vain pieni nokare riittää kasvojen ja kaulan kosteutukseen. Se imeytyy nopeasti, mutta iho on pitkään yllättävän kiiltävä. Lupauksensa mukaan voide todella kosteuttaa tehokkaasti. Iho on joustava ja levänneen oloinen.

Tyttömäinen ja kevyt

Skin Proud Sorbet Skin -päivävoide, 15,90 € / 50 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: 4-osaista hyaluronihappoyhdistelmää sisältävä geeli kosteuttaa ja tekee ihosta terveen ja hehkuvan näköisen. Sisältää myös ihoa rauhoittavaa ruusuvettä. Vegaaninen.

” Häviää vain vähän vaikutustehoissaan.

Kokemus: Ensimmäiset pisteet tulevat pakkauksen keveydestä – okei, se on halvemman oloista muovia kuin edeltäjillä, mutta tämä voide on selvästi tehty matkaan otettavaksi. Vaaleanpunaisessa hyytelössä on hyvin hento ruusun tuoksu ja se tuntuu iholla viileältä ja raikkaalta. Voide kuitenkin yllättää jättämällä ihon tahmean tuntuiseksi. Hiukset tarttuvat kasvoihin, ja meikkivoide vaatii alle pohjustusvoiteen – tai ainakin meikkivoide on levitettävä töpöttämällä, ei pyyhkien. Tuote on ilmeeltään tyttömäinen, ja koostumukseltaan sekä hinnaltaan kevyempi kuin aiemmat, mutta häviää vain vähän vaikutustehoissaan. Iho tuntuu kosteutetulta ja elastiselta. Tahmeustuntuma tiputti pisteitä.

Ihan näppärä perusvoide

Lavera Firming Day Cream -päivävoide, 23,90 € / 50 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: 35+ iholle tarkoitettu päivävoide kosteuttaa ihoa, stimuloi ihon omaa kollageenijärjestelmää ja häivyttää ryppyjä ja juonteita. Sisältää karanjaöljyä, kolmitehoista hyaluronihappoa ja bakuchiolia. Tekee ihosta kiinteämmän ja tasaisemman tuntuisen. Luonnonkosmetiikkaa. Vegaaninen.

” Iho tuntuu kosteutetulta ja pehmeältäkin.

Kokemus: Tuoksu tuo mieleen itämaiset kylpylät. Valkoinen voidemainen koostumus on testinelikon perinteisin. Odotan voiteelta paljon, sillä käytän usein luonnonkosmetiikkaa ja hyaluronihappotuotteet ovat toimineet minulle, mutta tämä tuote ei nyt vain natsaa. Voidetta pitää hieroa iholle pitkään, kunnes se lopulta imeytyy – tai ehkä sitä pitäisikin lämmittää ensin käsissä? Nopealla rutiinilla se jää valkoisena ihon pinnalle. Vaikutus on lopulta ihan ok, iho tuntuu kosteutetulta ja pehmeältäkin, mutta ei erityisen kimmoisalta. Ihan näppärä perusvoide.

Testaus: Tanja Hakamo, joka miettii, ovatko iäkkäämmille asiakkaille suunnatut täsmävoiteet tarkoituksella niin hintavia ja miksei perinteisten purkkien mukana tule minilusikkaa tai -lastaa, jolla voidetta otetaan.

Kuvat: Valmistajat

