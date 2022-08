Miten olisi clavicut? 10 kuvaa todistaa, että syksyn trendikkäimmät hiusmallit ovat vähäeleisen näyttäviä

Lomien jälkeen uusi hiusmalli alkaa taas kummasti kiinnostaa.

Kesällä hiukset saavat usein elää vähän omaa elämäänsä, mutta kun mökkeilyt on mökkeilty ja lomat lusittu, tulee monesti fiilis, että tukkaan olisi kiva saada uutta ilmettä.

Jos inspiraatio on vielä hakusessa, saattaa vastaus löytyä näistä tulevan syksyn trendileikkauksista. Mallit ovat helposti muunneltavissa omaan tyyliin sopiviksi ja toimivat kaikille hiustyypeille.

Vanha kunnon polkka

Perinteinen polkka on pidellyt hiljaiseloa pari viime vuotta, mutta on nyt täällä taas. Polkkatukkia oli nähtävillä runsaasti jo kauden muotinäytöksissä, ja Espanjan Voguen haastattelema hiustaiteilija Tomás Sierra vahvistaa trendin paluun. Sierran mukaan polkkatukka kaikissa pituuksissaan ja erilaisissa tekstuureissa on taas todella in. Jos polkkaan haluaa lisää liikkuvuutta, kannattaa pyytää kampaajaa leikkaamaan kaareva malli, joka on aavistuksen lyhyempi niskasta.

Pixie

Jos lyhyen tukan leikkaaminen on koskaan käynyt mielessä, mutta on jostain syystä jäänyt tekemättä, nyt on sen aika. Pixien sisällä on huimasti mahdollisuuksia leikkiä pituuksilla: tukassa voi olla paljon pituuseroja tai sen voi pitää tasaisena ja tiukkana mallina. Erityisen trendikkään pixiestä saa, kun sen vetää viileän vaaleaksi Zoë Kravitzin tyylisesti.

Clavicut

Syksyn hiustrendit ovat yleisesti ottaen melko maltillisia, ja vähäeleinen clavicut-leikkaus jatkaa samaa linjaa. Nimensä malli saa siitä, että leikkauksessa hiukset ulottuvat solisluille, englanniksi clavicles. Leikkauksessa päällikerros pidetään tasaisena, mutta hiusten sisään voi leikata kerroksia volyymin luomiseksi.

Clavicut on täydellinen leikkaus silloin, kun hiukset ovat päässeet kesän aikana kasvamaan vähän huomaamattomasti pituutta ja jotain tekisi mieli tehdä, mutta isompi muutos tuntuu liian radikaalilta ratkaisulta.

Näyttelijä Ana de Armas ja täydellinen esimerkki solisluita hipovasta hiusten mitasta.

