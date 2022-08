Kuinka pukeutua neuleeseen? 7 upeaa tyyliä – näin kokoat täydellisen asun

Halki poikki Vyötäröpituisen neulepaidan alta vilahtava iho keventää kokonaisuutta ja kääntää suoralinjaisen jakkupuvun suuntaa. Matalat ballerinat ovat sopivan siro lisä asuun. Bleiseri 79,99 €, Object. Housut 59,99 €, Object. Neule 169 €, Gestuz. Ballerinat 159 €, Vamsko.

Päästä varpaisiin Ota neuloksesta kaikki irti ja pue sitä päästä varpaisiin. Neuloshousut näyttävät mielenkiintoisemmilta, kun sujautat lahkeet saappaiden sisään. Hattu viimeistelee tyylin. Pusero 139 €, Gestuz. Neuloshousut 199,90 €, Gant. Neuleliivi on alpakkasekoitetta, 79,99 €, Selected Femme. Saappaat 320 €, Samsøe Samsøe. Hattu 69,90 €, Gant.

Kotoilun jälkeen Kotiasu muuntuu kaupunkikelpoiseksi, kun päälle heittää jättineuleen ja trenssin. Vihreä väri on kelpo pari trenssitakille. Raitapaita ja housut 99,95 €, Part Two. Neule 220 €, Samsøe Samsøe. Trenssi 99,99 €, Reserved. Kengät 129 €, Unisa.

Kulmien viilein Klassiset raidat näyttävät tuoreelta ajatukselta muhkean bomberin seurassa. Asussa kulkee eittämättä kaupungin cooleimpana. Neule puuvillasekoitetta, 59,95 €, Lindex. Bomber 69,95 €, Lindex.

Hyvin huputettu Tummansininen ja ruskea muodostavat harmonisen liiton keskenään. Neulehuppu sopii myös juhlien kuningattarelle ja rikkoo sopivasti paljettimekon näyttävyyttä. Kauluspaita 39,99 €, Lindex. Mekko 199 €, Second Female. Villatakki 79,99 €, Esprit. Saappaat 320 €, Samsøe Samsøe. Huppu 79,95 €, Part Two.

Kaikki keskeinen Laventelin suloisuutta ei voita mikään. Muhkea neule näyttää parhaalta kapean puolihameen seurana. Saappaat kuuluvat olennaisena osana syksyn asusteisiin. Neule 165 e, American Dream. Virkattu hame 130 e, Samsøe Samsøe. Saappaat 320 e, Samsøe Samsøe. Bleiseri 429 e, Sand.

Rouheaa röyhelöä Kirkkaankeltainen tulee vahvasti syksyn värikartalle ja vaatii käyttäjältään hieman uskallusta. Farkun ja röyhelöpaidan yhdistelmällä luo sopivan kombon viikonlopun rientoihin. Paksupohjaiset kengät lisäävät asuun sopivasti rouheutta. Röyhelöpaita 39,99 €, Lindex. Neule on villa-mohair-sekoitetta, 159,95 €, Part Two. Farkut 39,99 €, Lindex. Kengät 129 €, Unisa.

Tyyli: Mirkka Siusluoto Meikki ja hiukset: Aino-Sofia Kojonen Kuvaaja: Vuokko Salo Malli: Tiina H/Modelboom Tiedustelut: American Dreams/Stockmann, Esprit/www.esprit.com, Gant/Profashion Oy 020 754 5030, Gestuz/Griffin & co 040 741 5329, Samsoe & Samsoe/Kauppahuone Agency, Tinka 044 291 1709, Selected Femme/www.selected.com, Second Female/Villa Tremondo, Lindex/www.lindex.com, Sand/ Griffin & co 040 741 5329, Part Two/DK Company/Janina, Reserved/www.reserved.com, Object/www.object.com, Unisa/www.unisa-europa.com, Vamsko/www.vamsko.com.

