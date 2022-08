Isän vanha rottatakki ja 10-vuotiaana saatu mekko, joka istuu vieläkin – suomalaiset paljastavat vanhimman vaatteensa

Me Naiset pyysi lukijoitaan esittelemään vanhimman vaatteensa. Nämä vaatteet ovat kestäneet aikaa ja kulutusta – ja on joillain myös suuri tunnearvo.

Mikä on vaatekaappisi vanhin vaate?

Vintage- ja second hand -muoti elävät todella uutta nousukauttaan. Mutta vaikka kierrätetty vaate on aina parempi valinta kuin uusi, ekologisin vaate on se, joka löytyy jo valmiiksi vaatekaapistasi.

Kysyimme Me Naisten lukijoilta, mikä on heidän vaatekaappinsa vanhin vaate.

Lakkiaismekko 20 vuoden takaa

Ostin tämän mekon Marimekon liikkeestä Jyväskylästä lakkiaisiini vuonna 2002. Se on ajaton, sanoisin jopa korvaamaton – eikä sitä myydä enää. Mekko on luottovaate, edelleen. Sopii arkeen ja juhlaan. Anni, 39

Lähes 60-vuotias talvitakki

Vanhin vaatteeni on äitini ostama talvitakki, joka on muokattu minulle sopivaksi. Takki on ostettu vuonna 1963 Porista, malliltaan Milgo Madame. Takki on ihana talvisin, se on hyvin tehty, eikä ajan hammas ole syönyt sitä. Takki on lämmin myös paukkupakkasilla, ja kaulus on mukava talven viimassa. Hyvää vaatetta ei kannata heittää menemään. Nainen, 59

Rottatakki 1950-luvulta

Vanhin vaatteeni on isäni rottatakki eli nahkatakki 1950-luvulta. Isä on ostanut nahkatakin pärinäpoikana joskus 50-luvun loppupuolella. Hän ei pystynyt enää muistamaan mistä, mutta piti yhtenä vaihtoehtona markkinoita. Takilla on hirmuisesti tunnearvoa – ja se myös sopii täydellisesti omaan fiftarityyliini. Takki on edelleen käytössä jatkuvasti, tosin vuoren ja vetoketjun olen joutunut uusimaan muistaakseni 90-luvulla. Sen jälkeen takki on ollut taas täysin käyttökelpoinen. Marge, 46

Kymmenvuotiaana saatu mekko

Vanhin vaatteeni on Pukevasta ostettu mekko vuodelta 1986. Sain sen 10-vuotiaana. Se on minulla edelleen käytössä, viiden lapsen jälkeenkin. Kaikki tyttäreni ovat käyttäneet vanhoja vaatteitani, jopa vauva-asuani vuodelta 1977. Arvostan vaatteissa kotimaisuutta, laadukkuutta ja ajattomuutta. Vaatteiden kautta muistan omaa lapsuuttani. On tietysti myös hauskaa mahtua edelleen lapsuuden mekkoon. Taru, 46

Hyvin säilynyt nahkatakki

Vanhin vaatteeni on ruskea nahkatakki vuodelta 1964. Se on ostettu Wiklundin tavatatalosta Turusta. Nahkatakki on edelleen käyttökunnossa, tosin vuori on uusittu kaksi kertaa. Nainen, 73

Hääkengät 1970-luvulta ja paitapusero ysäriltä

Vanhin omistamani vaate on hääkengät marraskuulta 1971. Toiseksi vanhin vaatteni on varmaankin paitapusero Voglian myymälästä Särkisalmelta 1990-luvulta. Molemmissa viehättää laatu: jotain kaunista kummassakin, ja molemmat ovat edelleen täysin käyttökelpoisia! Pia, 69

Villapusero mummulan lampaiden villasta

Tämä perimäni villapusero on noin 60 vuotta vanha. Se on tätini kutoma mummulan lampaiden villasta. Villapusero on alun perin annettu papalleni joululahjaksi. Se on niin ihana ja monessa tilanteessa toimiva! Myös papan muisto kulkee siinä mukana. Tatte, 46

Farkkutakki ei petä

Tämä Leen farkkutakki on muistaakseni ostettu 80-luvun alussa. Takki on hioutunut mukavan pehmeäksi, mutta on silti siisti. Takki on pitänyt hyvin kivan värinsä ja muotonsa: se on pysynyt muodikkaana ja ajattomana. Vaaleahko väri ja takin malli myös sopivat yhteen monen vaatteen kanssa – voipa takin yhdistää kevyeen pikkumustaankin. Ride, 65

Perintövaatteitteisiin törmää nykyään vintageliikkeissä

Kaapistani saattaa löytyä vanhempiakin vaatteita, mutta juuri nyt eniten käytössä on Vuokko Nurmesniemen raidallinen, pallohihainen maksimekko. Mekko on saatu aikanaan iäkkäämmältä sukulaiselta. Olen löytänyt vastaavia myös kierrätyskeskuksesta, kirpparilta ja vintageliikkeistä. Pidän vaatteen ajattomuudesta, helppoudesta ja laadusta. Heidi, 46

Äidin virkkaamaa suoraan 1970-luvulta

Äitini vuonna 1976 virkkaama tunika on vanhin vaatteeni. Virkattu neule on edelleen tyylikkään ajaton ja kaunis vaate. Neule on melkein uusi ja se sopii arkeen, mutta myös vaikkapa kesäjuhliin. Mirja, 65

Paita markka-ajalta

Ostin Seppälästä markka-aikaan kauluspaidan. Paita on minulla edelleen, sillä se kestää, eikä muutu vuosien varrella. Mies, 58

