Pikkutyttöjen peruskampaus on nyt Tiktokin mukaan kesän ehdoton trendityyli – näin teet sen ammattilaisten vinkeillä

Napakka lettiponnari pitää niskahien loitolla ja piilottaa aavistuksen likaisen tukan.

Tiktok on pullollaan enemmän tai vähemmän hyödyllisiä kauneusvinkkejä, joiden seasta löytyy välillä todellisia helmiä. Loppukesän ykköskampaus on sovelluksen tukkagurujen mukaan lettiponnari, joka todellakin on nimensä mukaisesti letitetty poninhäntä.

Superhelppo lettiponnari sopii kaikkiin vuodenaikoihin, mutta on erityisen käytännöllinen kampaus kuumankosteina päivinä, kun tukka kerääntyy hikiseksi mytyksi niskaan. Kampaus on myös ihan paras likaisen tukan piilottaja, ja itse asiassa pieni rasvaisuus tyvessä vain tekee ponnarista entistä siloisemman ja kestävämmän.

Esimerkiksi tiktokaaja georgina.gigii on jakanut tutoriaalivideon helposta lettiponnarista.

– Eli kampaus, jota tein seitsemän vuotta joka päivä kouluun, trendaa, kommentoi eräs käyttäjä videota.

Alluren haastattelema hiustaiteilija Cherin Choi neuvoo, että onnistuneen lettiponnarin salaisuus on hiusgeelissä – ja sen runsaassa käytössä. Jos kotona ei ole geeliä, toimii muotovaahto myös erittäin pätevänä korvaajana.

Geeli levitetään ensin hiusten tyveen niin, että tukka on keskijakauksella. Tyvestä geeli harjataan muualle hiuksiin niin, että yleisilme on mahdollisimman sileä ja tasainen. Seuraavaksi hiukset kammataan takaraivolle tiukalle poninhännälle.

Jos joku suortuva yrittää karkuteille, vinkkaa hiustaiteilija Justine Marjan taltuttamaan irtohiukset hiuskiinteellä kostutetulla (pois käytöstä otetulla) hammasharjalla.

Lopuksi liehuva poninhäntä letitetään napakalle letille, sidotaan kiinni tyyliin sopivalla hiuslenkillä ja voilá, alakoulun luokkakuvista tuttu kampaus on valmiina kaikkiin menoihin.

Tyyliä on nähty esimerkiksi huippumalleilla Gigi Hadidilla ja Kendall Jennerillä.

Ponnari toimii niin keskijakauksella alempana niskassa kuin kammattuna korkeammallekin.

Tiktokissa on inspiroiduttu muun muassa muotivaikuttaja Leonie Hannen lettikampauksista.

Lettigamen voi halutessaan viedä seuraavalle tasolle lisäämällä mukaan pieniä, mutta näyttäviä yksityiskohtia: kampaukseen voi yhdistää esimerkiksi toisen lapsuusvuosien lempparin eli siksak-jakauksen, pari shokkiväreillä värjättyä hiuslisäkettä tai kieputella lettiin mukaan söpöjä helmikoristeita.

Lettiponnaria nähdään nyt myös muotinäytöslavoilla ja luksusbrändien malleilla.