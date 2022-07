Tummiin silmänalusiin on 3 syytä, sanoo asiantuntija – ja jokaiseen niistä on oma hoitokeinonsa, emmekä tarkoita nukkumista

Tummat silmänaluset voivat johtua joko tummasta pigmentistä, ohuesta ihosta tai kimmoisuuden puutteesta. Kaikkien näiden selättämiseen on omat tehoaineensa.

Kun puhutaan tummista silmänalusista, toistuu keskustelussa aina yksi ja sama vinkki: nuku enemmän. Moni nimittäin edelleen uskoo silmän alla väijyvien varjojen kertovan huonosti nukutusta yöstä.

Todellisuudessa tummien silmänalusten syy-seuraus-suhde ei ole näin yksinkertainen. Who What Wearin haastattelema ihoexpertti ja Kate Kerr London -klinikan johtaja Kate Kerr kertoo, että on olemassa 3 syytä tummille silmänalusille ja niistä jokainen kaipaa eri hoitokeinoja.

1. Tumma pigmentti

Ensimmäinen syypää on silmänympärysten tumma pigmentti. Kerrin mukaan se on tyypillistä etenkin tummemmissa ihotyypeissä. Luontaisen pigmentin lisäksi silmänympärysihon tummuminen voi olla seurausta kasvojen kovasta hinkkaamisesta tai siristelystä.

Kerrin mukaan pigmentin aiheuttamiin tummiin silmänalusiin toimivat usein tehoaineet, jotka stabiloivat melanosyyttejä ja estävät näin pigmentin aktivoitumista. Yksi pigmenttiin purevista tehoaineista on vanha kunnon C-vitamiini. Äläkä unohda aurinkovoidetta!

” Yksi pigmenttiin purevista tehoaineista on vanha kunnon C-vitamiini.

2. Ohut iho

Toinen tyypillinen syy tummiin silmänalusiin on ohut silmänympärysiho. Mitä ohuempi ja vaaleampi iho on, sitä todennäköisemmin tummuus kuultaa sen läpi. Samasta syystä myös väsymyksen tummentamat silmäpussit erottuvat selkeämmin.

Kerrin mukaan on yksi tehoaine, joka vahvistaa ihonympärysihoa ja hillitsee verisuonien läpikuultamista: retinoli. Retinolia sisältävä silmänympärysvoide sekä vahvistaa että kosteuttaa ohutta silmänympärysihoa.

” Retinolia sisältävä silmänympärysvoide sekä vahvistaa että kosteuttaa ohutta silmänympärysihoa.

3. Monttu

Viimeinen syypää tummiin silmänalusiin on silmien alle muodostunut ”monttu”, joka johtuu ikääntymisestä. Jossain vaiheessa silmänympärysiho ei yksinkertaisesti ole enää yhtä täyteläinen ja kimmoisa kuin aiemmin.

Kerrin mukaan ei ole olemassa tehoainetta, joka palauttaisi ihon kimmoisuuden, sillä ihon vanheminen on luonnollista ja väistämätöntä – aivan kuten vanheneminen yleensä. Hyvällä ihonhoidolla ennenaikaisia vanhenemisen merkkejä voi kuitenkin hillitä.

” Ei ole olemassa tehoainetta, joka palauttaisi ihon kimmoisuuden, sillä ihon vanheminen on luonnollista ja väistämätöntä.

Jos silmänalusten alle muodostunut monttu todella häiritsee, on Kerrin mukaan ainoa toimiva keino ihon täyteaineet. On kuitenkin syytä muistaa, että kauneusoperaatioihin liittyy aina riskejä. Toinen vaihtoehto on ottaa mallia z-sukupolvesta ja oppia rakastamaan ja korostamaan tummia silmänalusia. Ne ovat nyt trendikkäät!

