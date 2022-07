Nollarin hittikoru teki paluun! 16 asukuvaa todistaa, kuinka hyvältä koru taas näyttää

Niitä toivottiin joulu- ja rippilahjaksi sekä ostettiin omilla viikkorahoilla. Ai mitä? Nomination-rannekorun paloja tietenkin!

Moni on viime aikoina hieraissut silmiään, kun trendikkäiden tyyppien käsissä on kimallellut tutunnäköinen koru. Noin 15 vuoden takainen hittilahja Nomination on palannut nimittäin muotiin.

Korun ideana on, että siihen voi ostaa palasia, joiden avulla korusta tehdään persoonallinen. Korun peruspala vaihdetaan esimerkiksi kuvan, kirjaimen tai pienen strassin sisältävään palaan.

Paloja saattoi kertyä esimerkiksi rippi- ja joululahjoiksi niin paljon, että lopulta ranteessa oli jo useampi Nomination.

Jos et ehtinyt hankkiutua vanhasta korustasi eroon, on aika kaivella korulipaston perukoita. Nämä 16 tyylikuvaa osoittavat, miten hyvältä koru taas näyttää.

Stailaa koru näin

Pellavamekko, klassikkolaukku, vahva meikki ja pari Nominationia. Simppelit korut eivät vie liikaa huomiota muulta asulta.

Nominationista on moneksi, sillä korut toimivat myös näyttävänä lisänä. Kimaltavilla palasilla kuorrutetut neljä korua eivät takuulla jää keneltäkään huomaamatta.

Korut sopivat arkiasujen lisäksi juhlapukeutumiseen. Trendiväri Aperolin oranssia ylle, sandaalit jalkaan ja huolella valitut asusteet ylle. Juhlat voivat alkaa!

Smaragdinvihreä mekko näyttää erityisen ihanalta hopeiden korujen kanssa.

Love Island UK:ta seuraavat ovat voineet bongata tuoreimman kauden osallistuja Paige Thornen ranteesta Nominationin joka jaksosta.

Paigen Nomination on pantu merkille myös useissa Love Islandin fanien Insta-postauksissa. Lisäksi useat koruliikkeet ovat ottaneet tv-näkyvyydestä ilon irti julkaisuissaan. Käynnissä on esimerkiksi kilpailuja, joissa voi voittaa saman korun, joka on nähty Paigen yllä telkkarissa.

Nominationiin saa nykyään myös kullanvärisiä palasia. Kaikkein näyttävin lopputulos syntyy, kun yhdistää sekä hopeaa että kultaa ja valitsee koruihin vielä näyttäviä värikkäitä kiviä. Tyyli viimeistellään statement-laukulla.

Korujen sekaan voi laittaa myös kellon.

Jos vanha tyylisääntö kullan ja hopean sekoittamisesta istuu kuitenkin tiukassa mielessäsi, voi tietysti luottaa vain jompaankumpaan metallinsävyyn kerrallaan. Korujen värin voi mätsätä muiden asusteiden, kuten vyön ja laukun, metallisiin yksityiskohtiin.

Samansävyiset suuret sormukset viimeistelevät näyttävän korutyylin. Asustus näyttäisi kahvihetken lisäksi hyvältä esimerkiksi pikkumustan tai valkoisen kesämekon kanssa.

Tämä kuva todistaa, miten upealta klassikkokoru näyttää värien kanssa! Kuvasta löytyy esimerkiksi trendipinkkiä, johon aiomme yhdistää Nominationin vielä tänä kesänä.

Kukkavärit ja -kuosit toimivat todistetusti myös vaatteissa yhdistettynä trendikoruihin.

Nomination näyttää hyvältä myös muiden rannekorujen, sormusten ja kellojen seassa.

Yksi ainoa Nomination ranteen ympärille pujotettuna on klassisen kaunis. Koru ei kiinnitä liikaa huomiota, mutta lähempää tarkasteltuna se paljastaa jotain kantajastaan siihen valikoituneiden palojen myötä.

Kokovalkoinen asu, olkihattu ja kirkkaat kynnet eivät kaipaa kaverikseen kuin yhden korun. Puolalaisen muotivaikuttajan ranteessa komeilee Nomination lähes jokaisessa Instagram-kuvassa.

Korua saa myös kapeampana versiona, mikä miellyttää siromman tyylin ystäviä.

Instagramin perusteella Nomination on monen valinta hääpäivän asusteeksi. Se on kenties huomattu Italiassa, korun kotimaassa, sillä koruun myydään myös hääaiheisia paloja.

