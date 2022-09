3 suurta ihonhoitotrendiä juuri nyt – hittiainesosissa on uusia nousijoita, jotka tehoavat pigmenttiläiskiin ja punoitukseen

Millä ja miten ihoa hoidetaan seuraavaksi? Tässä ovat kiinnostavimmat ja houkuttelevimmat ihonhoitotrendit juuri nyt.

Puhtaasti paras

Luonnollisen näköinen mutta huoliteltu tyyli on syksyllä muodikkain. Videopalvelu Tiktokista tutuksi nousseen clean girl -meikkitrendin edelläkävijöihin kuuluvat muun muassa mallit Bella Hadid ja Hailey Bieber. Puhtoisen ilmeen tavoittelu ei tarkoita, että kasvot vain puhdistettaisiin tai jätettäisiin meikittä. Kyse on rutiinista, jossa iho puhdistetaan, kosteutetaan ja hoidetaan hehkuvaksi ja viimeistellään luonnollisella meikillä.

” Clean girl -iho on kosteutettu, täyteläinen ja kuulas.

Helpon ihonhoitorutiinin kulmakivet ovat huolellinen puhdistus, säännöllinen kuorinta, runsas kosteutus aamuin illoin ja aurinkosuojaus. Clean girl -iho on kosteutettu, täyteläinen ja kuulas. Lisähehkua voi hakea trendikkäällä imukuppihieronnalla eli kasvojen kuivakuppauksella tai gua sha -rullailulla.

Kuorintavoide poistaa kuivat ihosolut AHA- ja BHA-hapoilla. Voide levittyy iholle kätevästi tuubin siveltimellä. Clarins Beauty Flash Peel -kuorintavoide, 45 €.

Kasvojen ja kaulan imukuppihieronta vilkastaa nestekiertoa, auttaa kiinteyttämään ihoa ja tuo kasvoille hehkua. SkinMood imukuppisarja 25,90 €, Ruohonjuuri.

Kertakäyttöinen hydrogeelinaamio kosteuttaa, kirkastaa ja suojaa ihoa resveratrolilla, niasiiniamidilla ja appelsiiniuutteella. Patchology Bubbly Hydrogel Brightening Face Mask -kasvonaamio, 10 €.

Öljyksi muuttuva silmämeikinpoistobalmi poistaa myös vähemmän luonnollisen silmämeikin hankaamatta. pH Formula Eye Balm Cleanse -puhdistusbalmi, 32 €.

Hoito

Valoa kansalle

Ihon hoitamisesta antaumuksella kotona tuli jätti-ilmiö pandemian aikaan, ja sen myötä yleistyvät nyt myös kotivalohoidot. Led-naamiot ja erilaiset kasvohoitolaitteet mahdollistavat samantyyppiset valohoidot kuin kauneushoitolassa. Säännöllinen käyttö edistää tulosten saamista kotonakin.

” Punainen valo tehostaa kollageenintuotantoa, sininen ja violetti torjuvat tulehdusta ja lievittävät aknea, vihreä silottaa ryppyjä.

Led-valolla voi helpottaa monia iho-ongelmia aknesta pigmentti- ja ikääntymismuutoksiin. Eriväriset valot tehoavat eri pulmiin: punainen valo tehostaa kollageenintuotantoa, sininen ja violetti torjuvat tulehdusta ja lievittävät aknea, vihreä silottaa ryppyjä. Valohoidolla on myös rentouttava ja hemmotteleva vaikutus. Jos laitteiden hinta hirvittää, se kannattaa jakaa käyttökerroille eli usealle vuodelle.

Suuria laskettelulaseja muistuttavalla maskilla voi hoitaa monia iho-ongelmia led-valon eri aallonpituuksilla. Valittavana on 8 erilaista 2–6 minuutin ohjelmaa. Talika Genius Light, 329 €.

Led-valomaskilla hoidon voi räätälöidä mieleisekseen yhdistämällä erivärisiä valoja. Puolen tunnin hoito viimeistellään pakkauksen sisältämällä seerumilla. Unicskin Your Perfect Skin Led Mask and Serum Set, 478 €.

Monitoimilaite syväpuhdistaa, hieroo ja lämmittää ihoa sekä mahdollistaa mikrovirta- ja led-valohoidot. TheraBody TheraFace Pro, 399 €.

Sinivaloa höydyntävä led-valosauva auttaa tuhoamaan aknebakteereja. Päivittäin riittää puolen minuutin kohdennettu hoito. Foreo Espada, 149 €.

Ainesosat

Tehojoukot

Ihonhoitotuotteiden raaka-aineista ollaan uudella tavalla kiinnostuneita ja niiltä vaaditaan tuloksia. Monen suosikkeja ovat jo tutut kosteutta sitova hyaluronihappo, kirkastava C-vitamiini, silottava ja suojaava ferulahappo sekä A-vitamiinin kaltainen uudistaja bakuchiol.

” Uusi tähtiraaka-aine on pigmenttimuutoksia ehkäisevä reishi eli lakkakääpä. Lähivuosien suosikiksi ennakoidaan myös japanilaista indigoa.

Uusi tähtiraaka-aine on pigmenttimuutoksia ehkäisevä reishi eli lakkakääpä. Lähivuosien suosikiksi ennakoidaan myös japanilaista indigoa, joka rauhoittaa ihoa tehokkaasti ja sopii jopa ruusufinnin hoitoon. Niasiiniamidi eli B3-vitamiini on usealle jo tuttu, mutta monipuolisuutensa ansiosta siinä on edelleen paljon potentiaalia. Ainesosa muun muassa hillitsee talintuotantoa, tasoittaa ihoa ja ehkäisee pigmenttiläiskiä. Nousevien ainesosien joukkoon kuuluu myös puhdistava aktiivihiili.

Aktiivihiiltä sisältävä luonnonkosmetiikan kuoriva kasvonaamio puhdistaa ihohuokosia ja helpottaa epäpuhtauksia. Ekopharma Karpalo Aktiivihiili + PHA kuorintanaamio, 24,90 €.

Tasapainottava hoitoneste sisältää reishiä eli lakkakääpää, joka ehkäisee pigmenttiläiskiä. Se kuorii ihoa hellästi PHA-hapolla ja kosteuttaa ja vahvistaa ihon suojakerrosta. Djusie Acid Bloom Balancing Essence -hoitoneste, 39 €.

Niasiiniamidipuuteria sekoitetaan voiteen joukkoon. Se tehoaa esimerkiksi pigmenttiläiskiin ja laajentuneisiin ihohuokosiin. The Ordinary Niacinamide Powder -jauhe, 7,40 €.