Kaikkia puteleita yhdistää yksi seikka: sama merkki.

Rakastamme julkkisten ilmaisia kauneusvinkkejä, kuten Bella Hadidin kasvojen jääkylpyä ja Jennifer Anistonin hiusten ilmakuivausta.

Janoamme myös tuotesuosituksia, jotka julkkisten kohdalla ovat valitettavan usein järjettömän hintaisia luksustuotteita, kuten Victoria Beckhamin suosima 225 euron kasvovoide.

Siispä hihkuimme onnesta, kun huomasimme, että on olemassa edullinen ihonhoitomerkki, johon luottavat useat julkkikset aina Blake Livelystä, Olivia Wildeen, Poppy Delevingneen ja Gabrielle Unioniin.

Kyseessä on Tiktokissakin villinnyt apteekkimerkki CeraVe.

Cerave SA Smoothing Cleanser loppuunmyytiin useasta apteekista viime vuoden alussa, kun sitä hehkutettiin Tiktokissa somevaikuttajien ja asiantuntijoiden toimesta, 12 €.

Julkkisten ja ammattilaisten suosikki

CeraVe on ihotautilääkäreiden suunnittelema ihonhoitosarja, jonka tehon kerrotaan perustuvan tuotteiden sisältämään kolmeen keramidiin (1, 3 ja 6-II), jotka kosteuttavat ja korjaavat ihoa sekä vahvistavat sen suojamuuria.

Eikä suitsutuksen kohteeksi ole noussut mikään merkin yksittäinen ihmetuote, vaan koko tuotesarja: etsit sitten kasvojen puhdistusainetta, kosteusvoidetta tai aurinkorasvaa, löytyy CeraVen tuotteille aina joku suosittelija. Emmekä puhu pelkistä julkkiksista, sillä Who What Wearin mukaan CeraVen puolesta puhuvat myös ihonhoidon ammattilaiset.

Listasimme 4 CeraVen tuotetta, joihin julkkikset luottavat.

Blake Lively

Alluren mukaan Blake Lively vannoo CeraVen aurinkovoiteen nimeen. Näyttelijän suosikkivoide on nimeltään Sunscreen Face Lotion SPF 50 with Zinc Oxide, mutta samaa putelia ei ole saatavilla Suomessa. Suojakertoimen sisältävä kosteusvoide kuitenkin löytyy.

CeraVe Facial Moisturising Lotion SPF25, 13,90 €.

Olivia Wilde

Näyttelijä Olivia Wilde puolestaan luottaa CeraVen kosteusvoiteisiin, kertoo Who What Wear. Tiktokissakin hehkuttu hajusteeton, kuivalle ja herkälle iholle tarkoitettu kosteusvoide sopii sekä kasvoille että vartalolle – joskus 2 in 1 -tuotteet todella toimivat!

CeraVe Moisturising Cream, 19,90 €.

Poppy Delevingne

CeraVen kasvojen puhdistusaineen faniksi tunnustautuu puolestaan malli Poppy Delevingne, kertoo Grazia. Kosteuttavaa glyseriiniä ja hyaluronihappoa sisältävä puhdistusaine sopii normaalille, kuivalle ja kutisevalle iholle.

CeraVe Hydrating Cleanser, 9 €.

Gabrielle Union

Lisää rasvasuosituksia! TZR:n mukaan näyttelijä Gabrielle Union luottaa CeraVen kosteusemulsioon, joka aiemmin mainitun kosteusvoiteen tapaan sopii koko keholle aina kasvoista koipiin. Hajusteeton emulsio on suunnattu erityisesti kuivalle ja ärtyneelle iholle.

Cerave Moisturising Lotion, 11,90 €.

