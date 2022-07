Taaperoiden, pappojen ja kalastajienkin suosimat sandaalit ovat nyt huipputrendikkäät. Ja mikä parasta: niihin voi sonnustautua vielä syksylläkin.

Kalastajakengät, pappapopot, taaperosandaalit – rakkaalla lapsella monta nimeä.

Kutsuit niitä sitten millä nimellä tahansa, yksi asia on päivän selvä: nämä pappojen ja päiväkoti-ikäisten suosikkisandaalit ovat yksi tämän kesän trendikkäimmistä kenkävalinnoista.

Ja sehän passaa, sillä nämä sandaalit ovat kesäkengistä ylivoimaisesti mukavimmat.

Vaikka pappapopot ovat trendikkäät joka merkissä ja mallissa, suosii muotiväki nyt erityisesti yhtä kenkämerkkiä. Kyseessä on luksusmerkki The Row, jonka himotuin kenkämalli juuri nyt on Fisherman Woven Textured-Leather Sandals, tuttavallisemmin kalastajakenkä.

Kalastajakengät näyttävät tyylikkäiltä myös luonnonvalkoisina.

Vaikka vielä on kesää jäljellä, moni pohtii, kannattaako kunnon kesäkenkiin enää panostaa. Pappapopot kuitenkin toimivat myös syksyllä, kun sandaalien alle sujauttaa sukat – kyllä, ihan luvan kanssa!

6 kenkäparia, joilla kopioit tyylin

Sandaalit: 960 €, The Row.

Sandaalit: 110 €, Vagabond.

Sandaalit: 39,99 € (normaalihinta 59,99 €), Mango.

Sandaalit: 299,95 €, By Malene Birger.

Sandaalit: 94,95 €, Selected Femme.

Sandaalit: 159,95 €, Sofie Schnoor.

