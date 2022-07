11 upeaa asukuvaa Harry Stylesin keikoilta – nämä yksityiskohdat toistuvat fanien pukeutumisessa

Harry Styles on yksi tämän hetken suurimmista tyylivaikuttajista. Hänestä inspiroituneet fanit ovat vallanneet sosiaalisen median asukuvillaan.

Huippusuosittu brittiartisti Harry Styles, 28, on muutaman vuoden aikana noussut omintakeisen tyylinsä kautta erityisesti nuoria naisia inspiroivaksi tyyli-ikoniksi.

Me Naiset on aiemminkin uutisoinut Harryn tyylistä. Esimerkiksi vuonna 2020 hänen käyttämänsä kotikutoisen näköinen neuletakki nousi muoti-ilmiöksi ympäri maailman. Saman vuoden lopulla Harryn tuli ensimmäinen Voguen kansikuvassa yksin esiintynyt mies. Kuvassa hänen yllään nähtiin Guccin mekko.

Harry kiertää parhaillaan Eurooppaa konserttikiertueellaan, joka kantaa nimeä Love on Tour. Kiertueen aikana hänen faniensa yllä on nähty mitä upeampia asuja, jotka ovat saaneet inspiraationsa Harryn omista keikka- ja gaala-asuista sekä hänen kappaleistaan.

Internetissä onkin vitsailtu, että Harry Stylesin tietää saapuneen kaupunkiin, kun teiden reunat ovat höyhenpuuhkista irronneiden värikkäiden haituvien ja säihkyvien strassien peitossa.

Katukivetys sen kertoo – Harry on saapunut kaupunkiin!

Keikoille suuntavien fanien asukuvat ovat vallanneet myös sosiaalisen median. Esimerkiksi Tiktokissa monet fanit esittelevät asukokonaisuuksiaan videoilla, jotka on merkattu tunnisteella #HSLOToutfit (Harry Styles Love on Tour outfit eli asu) Tunnisteen takaa löytyviä videoita on katsottu jo lähes 265 miljoonaa kertaa.

Säihkettä, kuoseja ja hedelmiä

Harryn itsensä yllä on kiertueen aikana nähty paljon erilaisia kuoseja, kirkkaita värejä ja leveitä housunlahkeita. Myös näyttävät korut, sormukset ja helminauhat kuuluvat hänen tunnusmerkkeihinsä.

Useissa Harryn kappaleissa on viittauksia erilaisiin hedelmiin ja marjoihin. Nämä biiseistä tutut kirsikat, mansikat, kiivit ja vesimelonit toistuvat niin Harryn kuin hänen yleisönsäkin asukokonaisuuksissa.

Artisti onkin saanut faneiltaan leikkisän lempinimen fruit man eli hedelmämies.

Discopallon lailla säihkyvät haalarit ja paidat ovat niin ikään tuttu näky Harryn yllä. Myös hänen faniensa keikka-asuissa on nähty asuihin liimattuja, kimaltelevia strasseja.

Värejä, puuhkia ja länkkärimeininkiä!

Harry Stylesin tyylin ominaispiirre on se, että hänen asunsa ovat lähes poikkeuksetta sukupuolineutraaleja. Hän on julkisesti kertonut, ettei kiinnitä huomiota siihen, käyttääkö hän naisten vai miesten vaatteita. Ei ole siis mikään ihme, että artisti inspiroi pukeutumisellaan kaikkia sukupuolia.

Keräsimme Instagramista Harryn fanien julkaisemia asukuvia, jotka osoittavat, että artistin keikat ovat paitsi musiikin, myös värien ja muodin juhlaa.

Fanien tyyleissä on nähtävissä paljon 70-luvun vaikutteita: kirkkaita värejä, kuoseja ja leveitä lahkeita.

Myös stetson-hatut ja bootsit kuuluvat monien keikka-asuihin. Inspiraatio niihinkin löytyy Harryn taannoisista esiintymisasuista. Vuoden 2021 Grammy-gaalassa Harryn yllä nähtiin värikkäitä höyhenpuuhkia. Artistin fanit ovat luonnollisesti napanneet puuhkat osaksi omia asujaan.

Myös virkatut topit ja mekot ovat yleinen näky keikka-yleisössä.

Alla olevassa kuvassa esiintyvien fanien asut ovat saaneet vaikutteita As It Was -kappaleen musiikkivideosta, jossa Harry esiintyy hyvin samankaltaisessa haalarissa.

