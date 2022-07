Monen somevaikuttajan viime vuosien luottotuote on Tonymoly Panda’s Dream -ripsiväri, joka on Essencen tavoin lämpimällä vedellä poispestävä 38-maskara. Ripsiväri pysyy tiukasti paikallaan kaikissa lämpötiloissa ja keliolosuhteissa. Pienellä harjalla on helppo levittää ripsaria kaikkein minipituisimpinkiin ripsiin. 17,90 €.