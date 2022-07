Pitääkö kasvot pestä aamuisin vai ei? Asiantuntijat antavat vastauksensa ikuiseen kysymykseen

Puhdistusaineella peseminen vai pelkällä vedellä huuhtelu?

Yksi ihonhoidon kestokysymyksistä on kysymys siitä, kuuluuko kasvot pestä aamuisin ja jos kuuluu, miten ne tulisi putsata. Aiheesta on olemassa tyypillisesti kahta koulukuntaa: yhden mielestä vesipesu riittää, kun taas toisen mielestä aamullakin on ehdottomasti käytettävä puhdistusainetta.

Byrdien haastattelemat ihotautilääkäritkään eivät pääse täysin yhtenäisille linjoille.

Ihotautilääkäri Orit Markowitzin mukaan vastaus piilee siinä, mitä iholle oikeasti tehdään, kun puhutaan sen pesemisestä. Peseminen tarkoittaa ihon putsaamista veden lisäksi jonkinlaisen puhdistusaineen avulla, kun taas huuhtelemisessa iholta viedään pois sille kuulumattomat asiat pelkän veden avulla.

Markowitzin mukaan riittää, että iho pestään kerran päivässä. Jos kasvot pestään illalla, ei iholle lääkärin mukaan pääse yön aikana mitään sellaista, mikä vaatisi putsarin käyttöä unien jälkeen. Koska moni meistä kuitenkin hikoilee öisin, suosittelee Markowitz kasvojen huuhtelua vedellä aamuisin.

Poikkeuksen aamupesun skippaamiseen tekevät Markowitzin mielestä erittäin rasvoittuva tai kuiva ihotyyppi. Ylimääräisen talin aamuiseen kasvoilta puhdistamiseen lääkäri suosittelee misellivettä, joka on eräänlainen kompromissi veden ja putsarin väliltä. Kuivan ihon lisäkosteuttamiseksi Markowitz pesisi ihon yön jälkeen puhdistusöljyllä- tai voiteella.

Samaan juttuun haastateltu ihotautilääkäri Noelani Gonzalez taasen ehdottomasti suosittelee kaikkien kasvojen pesua aamuisin, sillä hänen mukaansa bakteerit kasautuvat iholle yön aikana ja ne olisi syytä pestä pois iholta ennen meikkaamista. Myös yöksi iholle levitetyt tuotteet olisi hyvä putsata lääkärin mukaan pois tulevaa päivää ajatellen.

Mitä sanovat suomalaisasiantuntijat?

Aiemmin Me Naisille kasvojen aamupesusta ovat puhuneet ihonhoidon ammattilaiset Veera Brückler ja Kati Partanen. Heidän mukaansa aamuisin kasvoille riittää useimmille vesipesu.

– Jos kasvot pesee aamulla jollakin tuotteella, horjuttaa ihon omaa toimintaa juuri, kun se on yön aikana saanut rakentaa tasapainoa ja tuottaa talia rauhassa, he perustelevat.

– Ellei ole aivan märkiviä näppyjä, kasvoja ei aamuisin tarvitse puhdistaa.

Brücklerin ja Partasen mukaan iholla menee noin 18 tuntia korjata häiritty rasvatasapaino. Jos kasvot pesee voimakkaasti kahdesti vuorokaudessa, iholla ei ole mahdollisuuksia toipua pesusta.

– Yöllä iho saa toimia rauhassa, jolloin sille muodostuu esimerkiksi hyviä bakteereita. Se on iholle tärkeä hetki vuorokaudesta, mahdollisuus elää normaalisti. Jos heti tämän jälkeen menet ja peset ihon voimakkaasti, siltä lähtevät hyvät rasvat ja sen toiminta häiriintyy.

Hiki pestään aina pois

Jos treeni on osa aamurutiineja, suosittelevat molemmat Byrdielle puhuneet lääkärit ihon pikaista pesua jälkikäteen. Kun hiki pääsee kosketuksiin ihon bakteerien kanssa, voivat ihohuokoset tukkeutua ja nostaa kasvoille näppylää.

Lopputulos?

Koska kysymykseen ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, on kyse lopulta preferensseistä: jos iho tuntuu aamulla kaipaavan syvällisempää puhdistamista, voi sen hyvillä mielin tehdä. Jos taas tuntuu, että kylmällä vedellä raikastaminen riittää, sekin on erittäin hyväksyttävä vaihtoehto.