Testasimme palashampoot! Tässä kärkikolmikko – joista edullisin sai täydet pisteet

Testasimme yhdeksän palashampoota useasta eri hintaluokasta. Tuotteissa oli merkittäviä eroja niin vaahtoavuudessa kuin lopputuloksessa, ja kärki kolmikko erottui selvästi edukseen.

Hauska, mutta huono

Foamie shampoo bar aloe you vera much (for dry hair), hinta 6,90 €/ 80 g

Arvosana: 1½/5

Lupaus: Kosteuttava palashampoo kuiville hiuksille. Shampoossa hiuksille ja hiuspohjalle optimaalinen pH-arvo (5,5). Sisältää tehokosteuttavaa aloe veraa ja manteliöljyä. Ei sisällä mineraaliöljyä, silikoneja, mikromuovia, parabeeneja, PEG-yhdisteitä, nanopartikkeleita tai saippuaa. Vegaaninen ja eläinkokeeton. Yksi shampoopala riittää noin 25 käyttökertaan.

” Hiukset eivät puhdistu kunnolla.

Kokemus: Ergonomisen muotoilun takia littanaa palaa oli vaikea hangata hiuksiin. Sisältää kätevän nauhan, jonka avulla palashampoon saa roikkumaan kylpyhuoneeseen.

Tuoksu on puhdas ja miellyttävä. Tuote vaahtoaa kehnosti –ja palaa on hangattava pitkään lämpimässä vedessä. Kun tuotteen saa lopulta vaahtoamaan, on tuntuma ja riittoisuus ihan kelpo. Tuoksua ei jäänyt hiuksiin. Hiukset eivät puhdistu kunnolla, eikä tuote jätä kiiltävää tai sileää lopputulosta. Hiukset rasvoittuivat nopeasti käytön jälkeen. Testin edullisin tuote ei pääse jatkoon.

Perustoimiva pala

Yves Rocher The Gentle Shampoo Bar, hinta 9,90 €/ 60 g

Arvosana: 3-/5

Lupaus: Runsaasti vaahtoava ja ihanan tuoksun omaava palashampoo puhdistaa hiukset hellävaraisesti ja tekee niistä kiiltävät ja miellyttävän tuntuiset. Hiuksista tulee sileämmät ja taipuisammat, ja ne tuntuvat rasvoittuvan hitaammin. Sisältää luonnonmukaista kamomillaa ja sopii kaikille hiustyypeille.

” Tuote vaahtoaa todella hyvin.

Kokemus: Palashampoossa on hyvä ja miellyttävä tuoksu. Tuote vaahtoaa todella hyvin, jolloin sitä on helppo levittää hiuksiin. Tuote jättää hiukset kuitenkin hieman karkeiksi, eikä kosteuta. Harmi, ettei hiuksiin myöskään jää tuotteen tuoksua. Shampoo peseytyy hyvin pois hiuksista. Lopputulos ei ole paras, mutta hiuksista tulee puhtaat.

Hintansa väärti

Davines Love Smoothing Shampoo bar, hinta 25 €/ 100 g

Arvosana: 5-/5

Lupaus: Riittoisa palashampoo karheille, paksuille ja käsitellyille hiuksille. Tekee hiuksista puhtaat ja pehmeät kuivattamatta niitä. Sisältää Sisiliassa pientilalla viljeltyä Minuta-oliiviuutetta, jonka rasvahapot ja vitamiinit tuovat hiuksiin kiiltoa ja pehmeyttä. Palashampoo riittää noin 40 pesukertaan.

” Yksi testin parhaista.

Kokemus: Palashampoo tuoksuu ihanalta ja laadukkaalta. Riittoisa pala vaahtoaa todella hyvin ja helposti ilman sen kummempaa hankaamista. Tuote levittyy erinomaisesti hiuksiin ja tuntuu todella silottavan hiuksia. Lopputuloksena pehmeät ja todella puhtaan tuntuiset hiukset. Ehdottomasti yksi testin parhaista palashampoista.

Pehmeä pala

Faith in nature shampoo bar coconut & shea butter, hinta 7,80 €/ 85 g

Arvosana: 2/5

Lupaus: Ylellinen kookosta ja sheavoita sisältävä shampoopala puhdistaa hiukset saaden hiukset tuntumaan pehmeiltä ja kosteutetuilta. Käsintehty ja vegaaninen.

” Vaatii rajua hankausta lämpimässä vedessä.

Kokemus: Tuotteessa ihana kookoksinen tuoksu. Palashampoo vaahtoaa todella huonosti ja vaatii rajumpaa hankausta lämpimässä vedessä. Tuote kuitenkin pehmenee todella nopeasti ja suorastaan muussautuu suihkussa pilalle. Ei puhdista hiuksia halutulla tavalla.

Hankausta vaativa

weDo/ Professional No Plastic Shampoo Bar, hinta 14,90 €/ 80 g

Arvosana: 2½/5

Lupaus: Palashampoo puhdistaa hiukset, ja se on helppo huuhdella pois. Tuotteella voi pestä hiukset jopa 80 kertaa. Shampoossa on miellyttävä kasteisten kukkien terälehtien tuoksu. Valmistettu luonnollisista ainesosista. Tuote on vegaaninen ja eläinkokeeton.

” Ei ole hintansa väärti.

Kokemus: Tuotteen tuoksu ei ole kovinkaan voimakas. Palashampoo vaahdottuu huonosti ja palaa täytyy kastella useaan kertaan ja hangata kovaa. Lopputulos ei ole erityisen hyvä, eikä hiukset tunnu pehmeiltä tai kiiltäviltä. Tuote on testin kalliimmasta päästä, eikä ole hintansa väärti.

Kotimainen kärkikahinoihin

Okabo Organics moisturizing Argan Shampoo Bar with Lemongrass Scent, hinta 21,90 €/ 70 g

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Suomalainen pehmeästi vaahtoava, luonnollinen ja kosteuttava arganshampoopala. Puhdistaa hellävaraisesti säilyttäen hiusten ja hiuspohjan kosteustasapainon. Soveltuu hyvin suomalaisten hienolle hiustyypille. Vähentää sähköisyyttä. Sisältää arganöljyä, murumuru voita ja d-pantenolia.

” Hiukset tuntuvat pesun jälkeen pehmeämmiltä.

Kokemus: Raikas ja miellyttävä sitruunaruohon tuoksu. Palashampoo vaahtoaa hyvin ja levittyy hiuksiin helposti. Hiukset tuntuvat pesun jälkeen puhtailta, pehmeämmiltä ja hyvinvoivilta. Shampoo ei jätä tahmeaksi. Erinomainen tuote, jota ostaisi mielellään uudestaan.

Testaajan suosikki: simppeli tuote ylittää odotukset

Lavera Basis Sensitiv Shampoo Bar, hinta 9,90 €/ 50 g

Arvosana: 5/5

Lupaus: Intensiivisesti hiuksia ravitseva sekä hiuspohjaa kosteuttava palashampoo. Tuote muodostaa tasaisen, hellävaraisen vaahdon, joka puhdistaa hiukset ja päänahan tehokkaasti mutta lempeästi. Sisältää luomulaatuista kvinoaa sekä aloe veraa. Sertifioitu ja vegaaninen.

” Testin paras tuote.

Kokemus: Pieni pala tuoksuu miedolle ja puhtaalle. Palashampoo vaahtoaa erinomaisesti ilman hankaamista ja hellä kosketus hiuksiin riittää. Koostaan huolimatta tuote tuntuu riittoisalta. Leviää hiuksiin vaivatta. Tuote selkeästi kosteuttaa ja hoitaa tehden hiuksista pehmeät, kimmoisat ja puhtaat. Testin paras tuote, jota voi suositella kaikille. Edullinen yllättäjä!

Tuoksu säväyttää, tuote ei

Eleven Australia Gentle Cleanse Shampoo Bar, hinta 24 €/ 100 g

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Kosteuttava palashampoo sopii kaikille hiustyypeille ja jokapäiväiseen käyttöön. Palashampoo sisältää tehokkaasti kosteuttavaa kaakaovoita. Hydrolysoitu jojoba sekä kaura- ja soijaproteiini yhdessä tasapainottavat hiuspohjaa, vahvistavat hiuksia ja tekevät niistä pehmeät, kauniin kiiltävät ja sileät. Vegaaninen, gluteeniton ja sulfaatiton. Neutraali pH-arvo ei ärsytä herkkääkään hiuspohjaa.

” Kallis ja kelpo tuote.

Kokemus: Tuoksuu todella miellyttävälle ja hieman makealle, testin paras tuoksu. Shampoo itsessään voisi vaahdota paremminkin, mutta pienen hankauksen jälkeen tuote levittyy hiuksiin. Puhdistaa hiukset. Kallis tuote on kelpo ja sopii varmasti moniin hiuksiin, mutta ei säväytä sen enempää.

Hunajainen herkku

Nuxe rêve de miel concentrated solid shampoo, 14 €/ 65 g

Arvosana: 4+/5

Lupaus: Kiinteä ja ravitseva sampoo. Hiuksista tulee silkkisen pehmeät, sampoon hemmotteleva, hunajan tuoksuinen koostumus sisältää hoitavia raaka-aineita, kuten ranskalaista laventelia, hunajaa ja kamelinaöljyä.

Kokemus: Laadukkaan oloinen shampoo tuoksuu neutraalille. Kaunis hunajakennoin kuvitettu pala vaahtoaa ja levittyy hiuksiin hyvin. Tuote tekee hiuksista puhtaat ja pehmeän tuntuiset, mutta ei kosteuta ja silota yhtä hyvin kuin muut testin kärkeen päässeet tuotteet. Tuote jää käyttöön.

Testaaja: Jade Ollikainen, jonka pitkät ja paksut hiukset kaipaavat runsaasti kosteuttavaa ja riittoisaa shampoota.

Kuvat: Valmistajat