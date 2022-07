Testissä hiusten suolasuihkeet! Yhdellä saa välittömästi ihanan kampauksen: ”Föönin voi jättää”

Testasimme kuusi suolasuihketta, jotka tuovat hiukseen tuuheutta, muotoa ja rakennetta. Eroja tuotteissa oli loppujen lopuksi varsin vähän, mutta kirkas voittaja erottui selvästi.

Helppo harjata pois

Cutrin Routa for Men Rough Texture Salt Spray, 17,90 € / 200 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Suolasuihke miehille antaa volyymia, rakennetta ja keskivoimakasta pitoa. Runsaasti antioksidantteja sisältävä kuusenoksantyviuute auttaa suojaamaan hiuksia ulkoisilta rasitteilta. Sisältää UV-suojan hiuksille. Vegaaninen. Valmistettu Suomessa.

” Suihkeeseen on valittu hentoinen mintun tuoksu.

Kokemus: Pikaisen somehaun perusteella suolasuihkeiden pääkäyttäjäryhmä saattaa olla miehissä, joten päätös markkinoida suolasuihketta suoraan miehille ei oikeastaan yllätä. Silti sukupuolitettu tuote hieman kummastuttaa. Kenties miehisyyttä korostamaan suihkeeseen on valittu hentoinen mintun tuoksu. Valitettavasti tuotteen pito on heikkoa ja suihketta joutuu käyttämään paljon. Toisaalta suihke on helppo harjata hiuksista pois, siitä plussaa.

Kuinka suolasuihketta käytetään? Suihkuta suolasuihketta pesun jälkeen pyyhekuiviin hiuksiin ja anna hiusten kuivua vapaasti tai föönaa ne. Jos haluat lisätuuheutta ja kitkaa, suihkuta suolasuihketta kuiviin hiuksiin.

Lumoava tuoksu

Budgie The Sea Salt Mist, 12,90 € / 150 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Rakennetta antava Atlantin merisuolasuihke korostaa ja tukee kevyesti luonnollisia laineita ja tuuheutta. Päivittäiseen muotoiluun kaikille hiustyypeille. Vegaaninen. Valmistettu Ruotsissa.

” Kun tuotetta sumuttelee kuivaan hiukseen, saa vähän paremman lopputuloksen.

Kokemus: Tuote tulee kauniissa pullossa ja siinä on lumoava tuoksu. Valitettavasti märkään hiukseen teho on vaatimaton, ja beach wave -lookista saa vain haaveilla. Kun tuotetta sumuttelee kuivaan hiukseen, saa vähän paremman lopputuloksen. Testin edetessä tähän pulloon ei kuitenkaan tule tartuttua.

Hajusteeton suihke

Sim Sensitive DS Salt Spray, 20,90 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Tuuheutta ja mattamaista rakennetta hiuksiin. Suolasuihkeen avulla lisäät hentoihin, liukkaisiin ja latteisiin hiuksiin nopeasti ja helposti karheaa rakennetta, jolloin hiusten käsiteltävyys ja muotoilu on helpompaa. Sopii kaikille hiustyypeille ja pituuksille. Hajusteeton ja vegaaninen. Valmistettu Suomessa.

” Toimii kuivaan hiukseen hieman edellisiä tehokkaammin.

Kokemus: Tämä tuote on testin keskikastia. Toimii kuivaan hiukseen hieman edellisiä tehokkaammin, mutta edelleen märkään hiukseen teho olisi voinut olla parempi. Suolasuihkeelta toivoo kuitenkin sitä, että suihkusta tullessa voi vain tuprutella tuotetta hiuksiin ja rutistelun jälkeen kampaus on valmis. Tämä tuote tuntui myös kuivattavan hiusta testin eniten.

Pakkaus kierrätysmuovia

Four Reasons Salt Mist, 17,90 € / 250 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Antaa runsasta rakennetta, helpottaa hiusten muotoilua ja korostaa kiharaa. Sopii hyvin niin beach lookin luomiseen kuin pohjatuotteeksi esimerkiksi erilaisiin ponnareihin, letteihin ja nutturoihin. Pakkaus on valmistettu kierrätysmuovista. Vegaaninen. Valmistettu Suomessa.

” Plussaa hienojakoisesta suihkeesta.

Kokemus: Pidän yleensä paljon Four Reasonsin tuotteista, joten odotukset myös tälle suolasuihkeelle ovat kovat. Joudun kuitenkin hieman pettymään, sillä jälleen kerran kosteassa hiuksessa tuotteen antama tuki ei ole aivan toivotunlainen. Plussaa kuitenkin hienojakoisesta suihkeesta.

Sujuvat surffilaineet

KMS Hair Play Sea Salt Spray, 29,90 € / 200 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Lisää rakennetta ja korostaa taipuisuutta. Kuolleen meren suola lisää tuuheutta. Antaa mattaisen viimeistelyn. Sisältää viinirypäleensiemenöljyä, joka säilyttää kosteutta hiuksissa sekä piparminttua, joka tunnetaan antioksidanttisista ominaisuuksistaan. Vegaaninen.

” Tämä tuote tarjosi testin toiseksi eniten tukea hiukseen ja apua kampauksen muotoiluun.

Kokemus: Tämä tuote tarjosi testin toiseksi eniten tukea hiukseen ja apua kampauksen muotoiluun. Märkään hiukseen suihkutettuna beach wave -kampauksen teko oli myös yllättävän sujuvaa. Miinusta kuitenkin siitä, että tuotetta on hankala harjata pois ja pullosta tuleva suihke on melko isoa, toivoisin hienojakoisempaa koostumusta.

Ehdoton voittaja

Maria Nila Salty Mist, 25 € / 150 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Hoitava suolasuihke tuo hiuksiin kevyttä pitoa ja antaa hiuksille tunteen kuin olisit uinut merivedessä. Sisältää korjaavaa leväuutetta ja väriä suojaavan teknologian, joka suojaa hiuksia UV-säteilyltä ja vapailta radikaaleilta. Vegaaninen. Valmistettu Ruotsissa.

” Hyväntuoksuisella suihkeella saa kesähelteessä ihanan huolettoman kampauksen.

Kokemus: Testin ehdoton voittaja! Hienojakoisella, hyväntuoksuisella suihkeella saa kesähelteessä ihanan huolettoman kampauksen, kun tuotetta suihkii märkään tukkaan ja hieman rutistelee. Föönin voi jättää odottamaan talvipakkasia! Toimii myös kuivaan hiukseen, tosin pito on sen verran tymäkkä, että kannattaa suihkia varovaisesti.

Testaaja: Sanna-Leena Santapakka, joka etsii koko ajan mahdollisimman helppoja keinoja stailata ohutta puolipitkää hiustaan.

