Ammattilaiset kertovat 7 kikkaa, joilla ilmakuivaat hiukset oikein – etenkin yhtä virhettä on syytä välttää

Näillä jipoilla pidät huolen, ettei tukka lässähdä tai pörröönny.

Jokainen tietää, että jos hiuksiin haluaa volyymia ja rakennetta, ne kannattaa föönata heti suihkun jälkeen. Aina ei kuitenkaan jaksa. Sitä paitsi turhaa hiusten lämpökäsittelyä on välillä hyvä välttää – vaikka sitten laiskuuden nimissä.

Siksi hihkuimme onnesta, kun huomasimme, että hiusmuotoilijat Rochelle Hunter Mosley ja Michelle O’Connor kertoivat Byrdielle, että ilmakuivauksenkin voimalla voi onnistua. Ilmakuivaus ei tarkoita sen kummempaa, kuin tukan antamista kuivua vapaasti.

He paljastivat kikkoja, joilla onnistut ilmakuivaamaan tukkasi tuuheaksi ilman pörröisyyttä. Täydensimme vinkit Me Naisille aiemmin annetuilla ammattilaisneuvoilla.

1. Pese hiukset huolellisesti

Yleisin ongelma hiusten ilmakuivauksessa on littana ja likainen look. Asiantuntijoiden mukaan paras tapa välttää lättätukka on huolellinen hiustenpesu. Tukan tuplapesulla varmistat, että tyvi tulee varmasti puhtaaksi.

Tukkaan kerrostuneet tuotejämät voivat saada hiukset näyttämään likaisilta. Ne saavat kyytiä syväpuhdistavalla shampoolla.

2. Muista hoitoaine

Jos hiukset tuntuvat likaisilta huolellisesta pesusta huolimatta, kannattaa kiinnittää huomiota hoitoaineen käyttöön: sitä tulee levittää vain hiusten pituuksiin, ei tyveen.

Kosteus on kuitenkin avain onnistuneeseen ilmakuivaukseen jokaisessa hiustyypissä. Ammattilaiset kehottavat levittämään hiuksiin hoitoainetta suihkun lisäksi myös suihkun jälkeen hiuksiin jätettävän hoitoaineen muodossa.

Kiharahiuksisten ongelma on usein pörröisyys. Tämä ratkeaa kunnon kosteutuksella. Suorahiuksisia puolestaan riivaa usein lättätukka. Tässä tapauksessa hiuksiin jätettävää hoitoainetta kannattaa käyttää maltillisesti ja pelkästään latvoissa.

3. Harjaa hiukset heti

Jos hiukset haluaa selvittää, tulee tukka harjata heti suihkun jälkeen. Sen jälkeen kutrit kannattaa jättää rauhaan, kunnes kuivausprosessi on valmis. Kaikki kosketus ilmakuivauksen aikana lisää tukan pörröisyyttä, joten etenkin kiharahiuksisten kannattaa ottaa neuvo tosissaan. Suoratukkaisia kehotetaan karttamaan kuontalon koskettamista siihen asti, että hiukset ovat 75-prosenttisesti kuivat.

4. Tuotteet oman hiustyypin mukaan

Tukka tarvitsee tueksi oikeat tuotteet.

Kihara hiuslaatu kaipaa usein kosteutusta. Kiharatukkaisen kannattaa valita muotoilutuotteensa kiharille hiuksille tarkoitettujen tuotteiden joukosta. O’Connorin mukaan ne ovat usein hiuksiin jätettäviä hoitovoiteita, geelejä tai vaahtoja.

Suora tukka taas vaatii usein rakennetta ja volyymia. Tärkeintä on, etteivät tuotteet ole liian raskaita ja paina hiuksia alas. Suomalaiskampaaja Emilia Laitinen on neuvonut käyttämään vanhaa kunnon muotovaahtoa, joka on yleensä lättätukan pelastus, sekä suolasuihketta, joka tarjoaa rakennetta.

5. Kiinnitä huomiota pyyhkeeseen

Ennen ilmakuivausta hiukset tulisi pyyhekuivata hellästi puristelemalla, sillä se lyhentää ilmakuivaukseen kuluvaa aikaa.

Kyllä, puristelemalla. Suomalaiskampaajakin on aiemman juttumme mukaan suositellut samaa: Hiusten hierominen karhealla froteepyyhkeellä avaa hiussuomuja, jolloin esimerkiksi hiusväri pääsee pakenemaan helpommin. Samaisesta hiussuomujen aukeamisesta johtuu myös tukan karhentuminen. Siksi perinteinen hankaamalla kuivaaminen kannattaa hylätä.

Asiantuntijoiden mukaan perinteinen karhea pyyhe rasittaa hiuksia ja voi aiheuttaa niiden pörröisyyttä tai katkeilua. Jos haluat todella hifistellä, vaihda pyyhe mikrokuituiseen. Hiusten hyvinvoinnin kannalta pyyhkeen materiaalilla on merkitystä.

6. Anna kuivua loppuun asti

Viimeinen muistisääntö on kaikille iltasuihkuttelijoille: älä mene nukkumaan märällä tukalla, sillä kuten sanottu, kaikki koskettelu ilmakuivauksen aikana tekee hallaa hiuksille – oli koskettelijana sitten sormet, harja tai tyynyliina. Anna siis tukkasi kuivua rauhassa ja kömmi lakanoihin vasta sitten.

7. Entä muotoilu?

Jos haluat muotoilla tukan ilmakuivatessa, turvaudu Emilia Laitisen vinkkiin vanhoista kunnon paplareista. Aina hiuksia ei nimittäin tarvitse muotoilla lämpölaitteilla. Laitinen vinkkaa, että perinteiset paplarit ovat erinomainen keino saada hiuksiin kuohkeutta ja rakennetta.

– Papiljotit ovat uskomattoman helppo, hellävarainen ja nopea tapa muotoilla hiuksia. Paplarit voi laittaa hieman kosteaan tukkaan esimerkiksi ihonhoitorutiinin tai aamupalan ajaksi ja hiukset muotoutuvat kuin itsestään!

