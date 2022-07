Tiktokissa leviävät ”salihuulet” ovat kesän kuumin huulimeikkitrendi – ja ne saa tehtyä vain kahdella tuotteella

Rajataan ensin huulet värillä, joka on mahdollisimman lähellä ihon omaa sävyä. Rajaukset tehdään hienovaraisesti huulten rajojen yli, jotta huuliin saadaan kivaa pientä pulleutta.

Lopuksi rajauskynällä väritetyt huulet kuorrutetaan hoitavalla huulivoiteella, jossa on mieluusti mukana myös kiiltoa. Tärkeää kuitenkin on, että voide on väritön, jotta huulten "oma" väri pääsee paistamaan sen läpi.