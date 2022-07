Julkkikset hurahtivat pinkkiä ja kiiltävää pursuavaan barbityyliin ja pian teemme saman perässä – syy on yksiselitteinen

Oletko valmis vetämään kiiltohousut ja korkokengät jalkaan?

Pinkkiä, kiiltokangasta ja minimittaa. Se voi tarkoittaa vain yhtä asiaa: Barbie on tehnyt paluun – kirjaimellisesti.

Jos viilaamme pilkkua, ei paluu ole tapahtunut aivan vielä. Uusi Margot Robbien tähdittämä Barbie-elokuva saa nimittäin ensi-iltansa vasta ensi kesänä. Kyseessä on ensimmäinen ihmisten näyttelemä Barbie-leffa.

Leveälahkiset pinkit housut tähtipainatuksella, täydellistä!

Vaikka elokuvan ensi-iltaan on vielä vuosi aikaa, on sen puvustus noussut jo puheenaiheeksi. Voguen mukaan elokuvan ympärille on muodostunut uusi muoti-ilmiö nimeltä barbiecore. Siihen ovat hurahtaneet muun muassa Megan Fox, Lizzo sekä Kim ja Khloe Kardashian.

Pinkkiä ja kiiltävää kiitos!

Barbityyliin kuuluvat olennaisesti minihameet, korkokengät ja kiiltokangas – pinkkiä unohtamatta. Tyylin kruunaamaton kuningatar on ehdottomasti Megan Fox.

Myös Lizzo on ottanut barbiecoren omakseen. Vaaleanpunainen kiiltonahkahaalari nyörityksellä ja röyhelöhihoilla ei takuulla jätä kylmäksi.

Barbityylin voi toteuttaa myös hillitymmin. Pitkät pinkit hanskat tuovat asuun glamouria.

Myös Kardashianin siskokset tietävät, mikä on in. Ja kuten olemme oppineet: mitä Kim kumppaneineen edellä, sitä me muut perässä. Ensimmäiset merkit ovat ovat jo ilmassa, sillä kokopinkit asukokonaisuudet ovat olleet muodissa jo pidempään. Enää kiiltokangas puuttuu!

Voimmeko edes puhua barbiecoresta mainitsematta Paris Hiltonia? Emme, sillä Paris on todellinen barbimuodin edelläkävijä ja kärppänä paikalla myös tuoreimmassa pinkkivillityksessä.

Kuvatodisteet puhuvat puolestaan: on aika vetäistä kiiltohousut ja korkkarit jalkaan. I’m a Barbie Girl!

