Testissä hiuksiin jätettävät hoitoaineet – löysimme selvittävän suosikin, joka huijaa hiukset myös paksumman oloisiksi

Hoitoainesuihke suihkitaan hiuksiin tavanomaisen pesurutiinin päätteeksi. Kokeilimme seitsemän suihketta kampaamobrändeiltä ja kotimaisilta merkeiltä.

Kiiltoa hiuksiin

Schwarzkopf Professional Bonacure Repair Rescue Spray Conditioner, 18,90 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Välittömästi korjaava hoitosuihke vaurioituneille hiuksille. Ei sisällä silikoneja tai keinotekoisia väriaineita. Palauttaa hiuksen sisäisen lujuuden ja elastisuuden. Vegaaninen.

” Suihke tuo eloa ja jonkin verran ryhtiä kampaukseen.

Kokemus: Hinta-laatusuhteeltaan kelpo hoitosuihke tarjoaa lupaamaansa kiiltoa. Siitä huolimatta tai juuri sen vuoksi se saa samalla hiukseni rasvoittumaan hieman nopeammin kuin yleensä. Kiilto-ominaisuuden vuoksi suihketta voi kuitenkin käyttää myös kuiviin hiuksiin suoristusraudan alla, ja se tuo eloa ja jonkin verran ryhtiä kampaukseen.

Kotimainen uutuus

Probic8 Biotin-Panthenol Conditioning Spray, 18,90 € / 200 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Silottava, selvittävä ja kosteuttava hiustenhoitosuihke kuiville, käsitellyille ja luonnonkiharille hiuksille. Pantenoli vähentää sähköisyyttä ja hoitava biotiini auttaa tekemään hiuksista helposti käsiteltävät ja miellyttävän pehmeät. Sisältää myös hiuksia vahvistavaa riisiproteiinia. Valmistettu Suomessa.

” Tuote tuo pehmeyttä.

Kokemus: Kotimaisen uutuussarjan tuote on suunnattu valmistajan mukaan kaikille hiustyypeille sekä erityisesti kuiville käsitellyille ja luonnonkiharille hiuksille. Tunnistan kuvailusta itseni ja tuote tuokin pehmeyttä. Miinusta tuote saa kohdallani kuitenkin tuoksusta, joka on omaan nenääni epämiellyttävä, ”väljähtänyt”. Olen suuri tuoksuilla hölvääjä, joten tuote ei nouse suosikiksi, vaikka sen muut ominaisuudet olisivat riittävän hyvät.

Kelpo suihke

Four Reasons Multi-Benefit Detangling Spray, 17,90 € / 250 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Monivaikutteinen, lämpöaktivoituva hoitosuihke yhdistää usean eri hoitotuotteen ominaisuudet. Hoitaa ja suojaa hiuksia ja tekee ne pehmeiksi ja kiiltäviksi. Vegaaninen, valmistettu Suomessa.

” Helpottaa kampausten rakentamista likaamatta hiuksia.

Kokemus: Tuote on kevyt, joten sitä tulee suihkauteltua vähän joka välissä. Lisäsin sitä myös kuiviin hiuksiin, sillä koin, että se helpotti kampausten rakentamista likaamatta hiuksia. Kiiltokin on melko kevyt, joten kaikin puolin keskivertokelpo tuote hiuksille, jotka eivät kaipaa merkittävää silottamista. Omiin hiuksiini käytettynä pullo kuluisi hetkessä.

Tuoksuton ja kevyt

Cutrin Vieno Sensitive Care Spray, 19,90 € / 200 ml

Arvosana: 2+ / 5

Lupaus: Hajusteeton hoitosuihke päivittäiseen käyttöön hennoille hiuksille ja herkälle hiuspohjalle. Antaa pitkäkestoista kosteutusta ja tekee hiuksista pehmeät ja helposti käsiteltävät. Pohjoisen luonnon tupasvillauute hoitaa, tasapainottaa ja suojaa herkkää hiuspohjaa. Kevyt koostumus.

” Plussaa siitä, ettei tuote rasvoita.

Kokemus: Tuoksuttomuus ei puhuttele, ja tuote tuntuu keveydessään siltä, kuin vettä suihkisi hiuksiin. Koostumus ei riitä taltuttamaan taipuisan tukan pörröisyyttä eikä silottamaan yksittäisiä hiuksia. Plussaa siitä, ettei tuote rasvoita, mutta samalla tehot jäävät laimeiksi.

Riittoisa kiillottaja

Lakmé Teknia Full Defense Mist, 24,90 € / 300 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Hiuksiin jätettävä hoitosuihke hoitaa rasittuneita hiuksia ja tarjoaa välitöntä suojaa ilmaston saasteita ja UV-säteitä vastaan koko päiväksi. Pehmeät hiukset ja luonnollinen kiilto. Vegaaninen.

” Huolimatta hyvin kevyestä koostumuksesta suihke tukee kampausta juuri sopivasti.

Kokemus: Pumppupullo suihkauttaa tuotetta kevyesti ja lähes tuoksutonta tuotetta tekee mieli laittaa enemmänkin. Se on tarpeetonta, sillä huolimatta hyvin kevyestä koostumuksesta, suihke tukee kampausta juuri sopivasti. Liiallinen määrä kiillottaa liikaa.

Paksuille hiuksille

Tangle Teezer Everyday Detangling Cream Spray, 15,50 € / 150 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Sheavoita sisältävä koostumus on suunniteltu kosteuttamaan paksuja ja kiharia hiuksia sekä tuomaan niihin pehmeyttä ja kiiltoa tekemättä niistä raskaita.

” Tuoksuu ihanalta!

Kokemus: Tuote tuoksuu ihanalta! Sheavoi kuitenkin tekee tuotteesta jopa niin vahamaisen, että föönauksessa kestää tavallista kauemmin. Hiukset jäävät hieman väärällä tavalla liukkaiksi. Voisin kuvitella, että tuote on loistava nimenomaan paksuille ja kiharille hiuksille, mutta omani ollessa luonnonkiharat ja ohuehkot, voimainen koostumus ei tarjoa tukea, vaan saa hiukset lässähtämään.

Positiivinen yllätys

Kevin Murphy Everlasting Colour Leave-in, 33,90 € / 150 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Kevyt hiusväriä suojaava hoitosuihke korjaa ja jälleenrakentaa hiuksia sisältäpäin tehden niistä vahvat ja hyvinvoivat. Kosteuttava ja ravitseva suihke ylläpitää hiusvärin eloisuutta ja suojaa hiuksia ympäristön haittavaikutuksilta.

” Hiusten kampaaminen on helppoa ja hiukset jäävät paksumman oloisiksi.

Kokemus: Koska hieman luonnonkiharainen ja katkeileva pehkoni näyttää pesun jälkeen kuin papatti olisi räjähtänyt päässä, olen tottunut hölväämään hoitotuotteilla. Tämän tuotteen kohdalla lotraus on virhe – tuoksu on hyvin voimakas, jopa partavesimäinen. Jo pieni määrä hoitotuotetta muodostaa jonkinlaisen kalvon hiusten pintaan: hiusten kampaaminen on helppoa ja hiukset jäävät paksumman oloisiksi. Föönaus lisää volyymia entisestään. Tuote on erittäin positiivinen yllätys. Käyttömäärä tulee malttaa kuitenkin jättää vähäiseksi, sillä tuote on riittoisa. Ei tuoksuherkän valinta.

Testaaja: Krista Kupariharju, jonka blondien raitojen hintana on karkea pehko, joka ei tavallisesti kiillä kuin likaisena – jos silloinkaan.

