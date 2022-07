3 upeaa tyyliä, pelkkiä ihania vaatemateriaaleja – tämän takia suosimme pellavaa, villaa ja viskoosia

Hengittävä kesätyyli syntyy nerokkaasti valituista materiaaleista. Nämä vaatteet jäävät päällesi myös syyssateiden saapuessa.

Pelkkää pellavaa

Harvassa asiassa on yhtä hyvä hinta-laatusuhde kuin väljässä pellavavaatteessa. Kiinnostavan värinen, kauniisti laskeutuva pellavapaita, -mekko tai -housut ovat helpon kesätyylin ydin. Kun valitsee käytännöllisen sävyn ja pitkät lahkeet tai hihat, samalla setillä vedellään pitkälle syksyyn.

Parasta pellavavaatteessa? Se näyttää ihanalta ryppyisenäkin.

Onnelliset yhdessä: ohut puuvilla ja pellava.

Käytännössä ikuinen pellavamekko puuvillataskuin, 89 €, Arket.

Pehmeä versio farkuista: pellava-puuvillasekoitus, 60 €, Weekday.

Täyspellava toimii myös t-paidassa, 30 €, Lindex.

Vastinetta rahoille: väljä pellavapusero miesten puolelta, 50 €, KappAhl.

Paksua (puu)villaa

Kylmä totuus: Suomen kesä on niin lyhyt, että vain sitä varten ostetut vaatteet kannattaa laskea yhden käden sormin. Jos optimoi oikein, samalla päällys- tai neulepaidalla pärjää hyvin heinäkuun hellehuipun illasta tammikuun pakkasaamun pohjaan. Avainsanat kaupoilla: housut ja välikausitakit paksusta puuvillasta ja neuleet puhtaasta villasta, mieluiten ilman sekoitteita.

Vastuullisempaa puuvillaa? BCI-puuvillan taustalla on Better Cotton Initiative -järjestö, joka auttaa puuvillanviljelijöitä siirtymään kohti kestävämpiä viljelymenetelmiä.

Esittelyssä: puuvillan monet kasvot ja kerrokset.

Housuissa on korkea vyötärö, prässit ja elastaanilla pehmennettyä luomupuuvillaa, 119 €, R-Collection.

Kun raitapaita on täyttä villaa, klikkaamme kassalle, 60 €, H&M Premium Selection.

Kesällä päällystakki, talvella farkkupaita, 129,95 €, Tommy Hilfiger/Zalando.

Villahameessa sallitaan viidennes joustoa tuovaa nailonia, 60 €, Selected Femme.

Vielä vähän viskoosia

Silkin ilosanomaa on julistettu iät ja ajat. Mutta lähteekö kukaan todella silkkimekossa juhlia kauemmas, mökistä tai pihahommista puhumattakaan? Selluloosasta valmistettava viskoosi on useimmiten silkkiä fiksumpi valinta, paitsi budjetin myös keston kannalta. Parhaimmillaan viskoosi on kauniisti istuvissa mekoissa, ilmavissa puseroissa ja siisteissä housuissa ja hameissa.

Viskoosin valmistus kuormittaa ympäristöä. Ecovero on aiempaa ympäristöystävällisempi viskoosi, jonka tuotannon hiilidioksidipäästöt ja vedenkulutus ovat puolet pienemmät perinteiseen viskoosiin verrattuna.

Viskoosia kansalle! Plus silkkiä, jos arki ja budjetti sallivat.

Hittihousut viskoosin ja pellavan yhteistyönä, 115 €, Cos.

Kuosimekko täyspitkänä ja -viskoosisena, 49,95 €, Zara.

Kas kyllä heiluu viskoosihame, eikä repeä, 69 €, & Other Stories.

Pesun kestävä klassikko: viskoosipusero, 30 €, Ellos Collection.

Kuvat: Imaxtree ja valmistajat