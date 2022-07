1 200 euron printtipaita aloitti kuositrendin, joka on kuin solmuvärjäyksen aikuinen serkku – 7 tapaa pukea hittikuosi

Vähemmän hippeilyä, enemmän maalauksellisuutta – siinä hyvä opas hittiprintin etsijälle.

Kun puhutaan solmuvärjäyksestä, moni ajattelee ensimmäiseksi 70-luvun ”hippiteeppareita”, joissa kirkkaat selvärajaiset värisävyt muodostavat villejä, usein ympyrän muotoisia kuvioita.

Tänä kesänä hippikuosi tekee paluun, mutta modernisoituna. Vuoden 2022 solmuvärjäys muistuttaa enemmän vesivärimaalausta.

Who What Wear kuvailee kuosia aikuistuneeksi hippikuosiksi. Jutun mukaan villitys on saanut alkunsa luksusmuotitalo Loewen blurratusta printistä (blur print). Tällä hetkellä himoittu printtipusero on kuitenkin loppuunmyyty. Eikä mennä nyt siihen, kenellä muutenkaan olisi yli tonnin kustantavaan paitaan varaa...

Pusero: 1200 €, Loewe (net-a-porter.com).

Onneksi trendikästä kuosia voi hyödyntää muillakin tavoin. Blurratun hippikuosin voi yhdistää esimerkiksi toiseen tällä hetkellä pinnalla olevaan trendiin eli silkkihuiviin.

Värien reunat voivat olla myös tarkkarajaisempia, kunhan maalausmainen tunnelma säilyy.

Tyylin voi viedä myös lähemmäksi perinteistä solmuvärjäystä.

Printti toimii myös katumuotityylisissä asuissa.

Kopioi tyyli

Mekko: 32,99 €, Stradivarius.

Pusero: 49,95 € (normaalihinta: 89,95 €), Massimo Dutti. Hame: 54,95 € (normaalihinta: 99,95 €), Massomo Dutti.

Mekko: 59,99 €, H&M.

Pusero: 68,99 €, Asos. Hame: 72,99 €, Asos.

Lue lisää: Kuin suoraan sorbetista! Hehkuva pinkki hurmaa nyt vaatteissa ja asusteissa – 13 kuvaa, jotka todistavat sen ihanuuden