Jennalle, 36, tehtiin 1 000 eurolla kauneuden kestokäsittelyitä – kertoo nyt, kannattiko

Heräsin aika pirteän näköisenä! Se ei ole hyvien yöunien vaan nykyaikaisen kauneusteknologian ansiota.

”Meikkaamattomaan naamaan pitäisi pystyä suhtautumaan täysin neutraalina asiana. Silti toisinaan voisi olla ihan kätevää näyttää huolitellulta, vaikka laittautumisaikaa on vartti”, Jenna Kämäräinen mietti ryhtyessään kauneuskäsittelyjen kokeiluun.

”Äiti, äiti!” Kirkas ääni herättää aamulla tuttuun aikaan: 6:20. Lapsi näyttää hämmentävän virkeältä. Vilkaisen aamupissalla ohimennen peiliin ja pakko sanoa: yllättäen näytän minäkin.

Olen ehtinyt vasta irrottaa naamani tyynystä. Silti ripset ja kulmat ovat tummat ja kauniissa ojossa kohti kattoa. Pitkät hiukset ovat paksulla löysällä letillä. Kasvoilla on heleä päivettynyt sävy.

Kaiken huipuksi lyhyet punaiset kynnet kiiltävät täydellisinä, kun nostan taaperon pinnasängystä. Beyoncéa lainatakseni: ”I woke up like this, flawless.”

Suomentaen: Heräsin tällaisena, en nyt virheettömänä, mutta omalla mittapuullani melkeinpä. Se ei todellakaan ole geenien vaan kauneuden uusimpien keksintöjen ansiota.

”Käytössämme on neronleimauksia, joiden ansiosta voimme halutessamme unohtaa tavallisen meikkaamisen ja tukan kähertämisen kokonaan.”

Naamari päälle ja menoksi?

Olen työskennellyt toimittajana viisitoista vuotta. Koko sen ajan kauneutta koskevissa trendiraporteissa on maalailtu kestomeikkien ja älykkäiden hiuskäsittelyiden tuloa: innovaatioita, jotka mahdollistavat sen, ettei meikkejä tai hiustuotteita tarvitse kiinnittää paikalleen joka aamu – ja pestä taas pois joka ilta.

Hiustenpidennykset ovat jo vanha ja toimiva juttu, mutta kestomeikit ovat vielä hakeneet muotoaan. Mielikuvissani seuraava kosmetiikkateollisuuden innovaatio olisi kuin se vahanaamio, joka Tom Cruisella oli kasvoillaan vuoden 2001 hittileffassa Vanilla Sky, vain kehittyneempänä versiona. Aamulla kiinnittäisin sen naamaan ja illalla nostaisin pois kasvoiltani.

Ehkä tämän hölmöhkön mielikuvan takia minulta meni hetki tajuta, että elämme jo nyt noiden innovaatioiden aikaa. Käytössämme on neronleimauksia, joiden ansiosta voimme halutessamme unohtaa tavallisen meikkaamisen ja tukan kähertämisen kokonaan.

On siis tullut aika testata, miten pitkälle vuoden 2022 nykyteknologialla voi kauneuden saralla päästä – ilman kylppärikaappin meikkejä ja tukkatuotteita.

Tässä ihmiskokeessa toiveenani on paitsi saada oma lärvi kuntoon myös löytää vastaus ikuisuuskysymykseen, jonka kuulen entisenä kauneustoimittajana vähintään kerran viikossa: ”Mitä itselleen, naamalleen ja hiuksilleen voi ja kannattaa nykyään tehdä?”

Kokeilu, joka ei mennyt putkeen

Omalla kohdallani kaikki meikkaamiseen liittyvä kulminoituu silmäripsiin ja kulmakarvoihin. Molemmat ovat vaaleat ja hentoiset, kesällä luonnostaan lähes näkymättömät.

Jos ja kun haluan skarpata naamani, se onnistuu nopeimmin ripsaria ja tummaa kulmageeliä heilauttamalla. Ongelma: en ehdi enkä jaksa heilautella. Ja jos ehdin ja jaksankin, illan ripsarinpoistourakka motivoi vielä vähemmän.

Teini-iässä löysin marketin hyllyltä näppärän apuvälineen: ripsien ja kulmien kestovärin. Viisi vuotta sitten luulin päässeeni kestokäsittelyssä seuraavalla tasolle, kun testasin ensimmäisten joukossa kulmakarvojen microblading-käsittelyä. Siinä omien vaaleiden kulmieni joukkoon vedeltiin terällä ja värillä tummia skarppeja, karvoja muistuttavia viivoja.

” Nykyään periaatepäätökseni kuuluu, että en ota enää yhtään käsittelyä, jota verrataan tatuointiin.

Ei mennyt ihan niin kuin suomenruotsalaisessa makasiiniohjelmassa. Kulmiini käytetyssä microblading-värissä oli ilmeisesti tekijän tietämättä ollut rautaa, joka jumahti ihoon, vaikka väripigmentit lähtivätkin. Omien vaaleiden kulmieni alta loistavat nyt tatuoinnit, jotka ovat vuodenajasta riippuen tummansiniset, oranssit tai punaiset.

Nykyään periaatepäätökseni kuuluu, että en ota enää yhtään käsittelyä, jota verrataan tatuointiin.

Istun kuitenkin luottavaisena kollegoiden suositteleman hoitolan tuoliin. Tällä kertaa terät pidetään piilossa, ja tarkoituksena on tehdä kulmakarvoihini laminointi.

Korttelin ryhdikkäimmät ripset

Kun poikani syntyi kaksi vuotta sitten, minulla oli pieniä ja suuria unelmia. Niistä pienin oli peittää vauvakuvissa ärsyttävästi loistavat microblading-kulmien jämät.

Laminoinnissa kulmat käsitellään aineilla, jotka tekevät karvoista helposti käsiteltävät ja tuuhean oloiset. Samalla kulmat värjätään, ja lopputulos on päräyttävä: jopa omat olemattomat kulmani ovat tummat, erottuvat ja helposti täydelliseen muotoon harjattavissa. Ainoa, mitä minun täytyy tehdä, on harjata ne ylöspäin, ja se on siinä.

Kulmien lisäksi hoidatan samalla myös ripset. Nekin käsitellään aineilla ja taivutetaan paikoilleen.

– Muutama kulmakarva on vielä kasvuvaiheessa eikä näin ollen aivan täydellisesti paikoillaan, arvioi kulmieni ja ripsieni joukossa ahertava Aleksandra Vihola. Hän on käsitellyt naamakarvojani pieteetillä pian puolitoista tuntia.

Katson peiliin ja oman silmämääräisen arvioni mukaan jokainen karva on enemmän kuin paikoillaan: täydellisessä tanassa. Näytän siltä kuin olisin meikannut aamulla vähintään puoli tuntia.

” Joskus vain on helpompi meikata aamulla kuin vastata läpi päivän kysymykseen: ”Onko kaikki hyvin?”

Kynnet minttiin

Lausutaan vielä ääneen yksi yksinkertainen mutta olennainen asia: meikkaaminen tai meikatulta näyttäminen ei ole hyve eikä pahe. Meikkaamattomaan naamaan pitäisi pystyä suhtautumaan täysin neutraalina asiana.

Olen 36-vuotias työssäkäyvä pikkulapsen äiti, ja joskus minun vain on helpompi meikata aamulla kuin vastata läpi kiireisen päivän kysymykseen: ”Onko kaikki hyvin?”

Ihailen sekä Sara Sieppiä, joka kantaa itsensä, kuten maan kauneimman naisen titteliin ja hänen omaan pirtaansa sopii, että Jenni Pääskysaarta ja some-vaikuttaja-yrittäjä Nata Salmelaa, jotka ovat molemmat päättäneet jättää pitkät tv-meikkisessiot välistä.

Minun naamaani ei näy televisiossa eikä nykyisessä työssäni viestintäyrittäjänä ole pakko meikata. Silti toisinaan voisi olla ihan kätevää näyttää huolitellulta, vaikka laittautumisaikaa on vartti.

Eikä huolitellulta näyttäminen ulotu vain naamaan. Istun pienen kynsisalongin hierovassa nojatuolissa värikartta käsissäni ja arvon supertrendikkään sahraminpunaisen ja perinteisen kirkkaanpunaisen geelilakan välillä.

– Sopisiko pinkki? ehdottaa Vicky Nails -salongin Emi Nguyen, jalkahoitoihin ja varpaankynsien geelilakkauksiin erikoistunut taituri.

Ei tässä sentään ihan villeiksi heittäydytä. Sormieni kynsiin suditaan perinteinen paloauton sävy ja varpaisiin oranssiin taittava. Aikaa kului tunti. Yksikään lakkatippa ei pudonnut väärään paikkaan, eikä yksikään lakkapinta mennyt rumasti ryttyyn.

Läppärini näppäimistöä hakatessani huomaan ihastelevani vähän väliä tehokkaan näköisiä kynsiäni. Viikon päästä olen äimänä. Vaikka olen kyntänyt hiekkalaatikolla, roudannut kuvauskamoja ja rapsuttanut kuivunutta ruokaa lapsen ruokalapusta, punaisille kynsilleni ei ole tapahtunut mitään.

Ne ovat yhä täydelliset ja kertomassa koko maailmalle, että tällä naisella on homma hallussa.

Imetystukan uusi elämä

Olen aina ollut se muija, joka lätkii kuntosalin pukkarissa yhden voiteen naamaan ja lähtee märällä tukalla töihin.

Mutta tänä keväänä se tukka on ollut sanalla sanoen hämmentävä. Niina Eriksson Salon Frisetistä tutkii kuontaloani:

– Täällä on kolmea eripituista hiusta: yksi yltää solisluille, toinen leukaan ja kolmas on muutaman sentin siili.

Syykin on selvä: raskaus, synnytys, imetys ja niistä johtunut tukan kova kasvu ja lopulta katkeilu ja tippuminen.

– Hormonaalinen hiustenlähtö, ammattilainen kiteyttää ja lupaa, että kyllä tästä vielä ajan kanssa ihan hyvä tukka saadaan.

Hän arvioi, että imetystukassani on onneksi sen verran kamaa, että tuuhentavat pidennykset voidaan kiinnittää paikalleen ilman, että sinetit loistavat kilometrin päähän.

Ensin hiukset kuitenkin raidoitetaan. Kun näen raidoitetun ja föönatun tukkani, olen tyytyväinen. Mutta kyllä, haluan lisää.

Hiusten sietämätön keveys ja paino

Viikon päästä on tositoimien aika, kun uusi tukka kiinnitetään.

Homma hoituu yllättävän nopeasti. Pikkuruinen sinetti toisensa jälkeen kiedotaan taitavasti oman tukkaliruni ympärille, lämmitetään ultraäänellä ja painellaan kiinni sormilla. Alle neljässä tunnissa olemme valmiit.

Paksu, tuulessa heiluva tukkani on paikallaan. Enää on jäljellä yksi kysymys, se vaikein. Tiedämmekö, mistä juuri ostamani ja jo nyt suuresti rakastamani uusi tukka on tullut?

– Kyllä, jokaisen hiuspuntin alkuperä voidaan jäljittää siihen temppeliin, josta se on ostettu, Eriksson vastaa.

Mieleeni nousee tv-dokumentti ja uutiset ihmisistä, jotka uhraavat hiuksensa temppeleihin paremman karman toivossa.

Jokainen voi itse päättää, haluaako tällaista karmaa päähänsä vai ei. Minä päätän kompensoida hiusten aiheuttamaa painoa sydämelläni sillä, että jätän kaikki kesämekot ja uudet farkut tänä ja vähintään ensi vuonna ostamatta.

Lisäksi lupaan pyhästi pitää uusista hiuksistani parasta mahdollista huolta.

” Työhuoneella tuttu sekoittaa minut yli kymmenen vuotta nuorempaan assistenttiini.

Kun astelen keväässä eteenpäin, muistan, että pitkät ja paksut hiukset ovat aina olleet nuoruuden symboli. Ne näyttävät selkeästi nuorentavan myös keski-ikäistyvää suomalaisäitiä. Hämmentävän nuori mies katsoo kadulla silmiin ja hymyilee tavalla, jonka muistan hämärästi yli kymmenen vuoden takaa. Työhuoneella tuttu, jonka kanssa olemme tunteneet vuosikausia, sekoittaa minut yli kymmenen vuotta nuorempaan assistenttiini.

Se, että hiukset vaativat erikoissampoon ja huolenpitoa, tuntuu kiireisestä yrittäjästä ja rajojen vetoa harjoittelevasta äidistä itse asiassa todella hyvältä. Minä ja hiuksemme otamme kerrankin itsellemme tilaa ja aikaa.

Sitä samaista tilaa ja aikaa otan myös suihkurusketuskopissa, jonka testaan seuraavaksi.

Hehkeyden suihku

Olen saanut sinnikkäällä yrittämisellä ilta-ajan Lashes by Lotta -yrityksen Lotta Kankaalle. Hän on ruskettanut ihmisiä reilut kymmenen vuotta ja kouluttaa alan tekijöitä. Voisi kuvitella, että kokisin oloni epämukavaksi kekkuloidessani alastomana Kankaan, vieraan ihmisen edessä.

Päin vastoin, tunnelma on hilpeä ja viilentävä rusketussuihku hassuine asentoineen vartissa ohi. Sen jälkeen näytän itseltäni kymmenen vuotta sitten: heleältä ja tervehenkiseltä, aiempaa selvästi ruskeammalta ja kapeammalta.

” Jopa pakarani ovat niin tasaiset, että tekee mieli tiirailla niitä peilistä.

Tuntuu, että olen laskeutunut tulevaisuuteen ja menneisyyteen samanaikaisesti. Tässä uudessa rinnakkaistodellisuudessa synnytystä tai raskautta ei yhtäkkiä näykään kehossani, eikä taaperon unitaantumaa tai kovaa työputkea naamassani. Missään ei ole epätasaisia läikkiä. Jopa pakarani ovat niin tasaiset, että tekee mieli tiirailla niitä peilistä.

Aamulla ihastelen suihkun jälkeen kehoani kokovartalopeilistä. Peilikuva tuo mieleen lapsuuteni Barbababa-ohjelman: olen kuin piirroshahmo, joka vaihtaa jatkuvasti muotoaan, mutta pysyy silti persoonaltaan samana.

Sitten tajuan pohtia, onko tämä kaikki ihan ok. Saanko olla innoissani siitä, että näytän, käytännössä mitään tekemättä, kymmenisen kiloa laihemmalta? Ja ennen kaikkea: kuka tästä oikeastaan hyötyy? Joku, joka tienaa minun ja muiden ihmisten halulla näyttää hyvältä ja vallitsevien kauneusihanteiden mukaiselta.

Hyötyjiä on tietenkin monia, aina globaaleista kosmetiikkayrityksistä hoitolaketjuihin ja kaltaisiini yksityisyrittäjiin. Itse astun mieluusti lähitienoon hoitoloihin, kun on tunti ylimääräistä vapaa-aikaa ja sopivasti löysää tilillä.

Kaunis rinnakkaistodellisuus

Ammattilaisten aherruksen vuoksi näytän edustavalta, vaikka naamassani ei ole ripaustakaan meikkiä. Tukka kerää kehuja, kulmat ja ripset ovat mintissä, iho on tasainen ja kynnet viimeistellyt.

Silmissä on silti sellainen sopivan melankolinen, onnellinen mutta väsynyt katse – ja jonkin verran ryppyjä. Ne ikään kuin todistavat, että elämää on synnytetty ja eletty ja töitä on tehty, Ukrainaa ja maailman tilannetta ajateltu.

Ammattilaisten aherruksen vuoksi näytän silti siltä, kuin minulla olisi kaikki aika maailmassa hoitaa itseäni. En näytä ainoastaan parhaalta versiolta itsestäni vaan itseltäni jossain toisessa, todennäköisesti lapsettomassa versiossa elämästäni – tai näyttelijältä elämästäni kertovassa elokuvassa.

” Tästä tuskin tulee jatkuvaa huvia.

Koko kuvio tuntuisi huijaukselta, ellen dokumentoisi jokaista tuunausta Suomen luetuimpaan naistenviikkolehteen. Lehti myös maksaa ihmiskokeen kulut: 955 euroa ja 60 senttiä päästä varpaisiin.

Jos työni olisi näyttää hyvältä, voisin ehkä satsata samaisen summan ulkonäkööni silloin tällöin. Mutta koska minulle ei makseta siitä, että näytän joka aamu edustavalta, tästä tuskin tulee jatkuvaa huvia.

Silti tuntuu hyvältä tietää, että teoriassa voisin näyttää tältä ihan aina. Aivan kuten tiedän, että minulla voisi olla pyöreät pakarat, jos kävisin joka päivä salilla. Tai miljoonakämppä, jos alkaisin sarjayrittäjäksi.

Mahdollisia, mutta epätodennäköisiä skenaarioita kaikki, juuri tässä elämän, ajan ja paikan ruuhkaisessa risteyksessä.

Ripsien kestotaivutus ja kulmakarvojen laminointi Mitä? Kulmien laminointi eli brow lift on käsittely, jossa erilaisilla taivutusaineilla saadaan kulmakarvoista tuuhean oloiset mutta helposti muotoiltavat. Ripsien kestotaivutuksessa, lash liftissä, silmäripset taivutetaan kauniissa kaaressa kohti kattoa. Taivutusaste valitaan asiakkaan toiveiden ja silmän muodon mukaan. Kulmakarvat muotoillaan ja sekä silmien että kulmien karvat värjätään toivotulla sävyllä. Miksi? Kun kulmat ja ripset on käsitelty ja värjätty, kulmameikin ja ripsarin voi halutessaan unohtaa kokonaan. Kulmakarvojen käsittelystä hyötyvät niin ohuiden ja huomaamattomien kuin itsepäisten ja paksujenkin karvojen omistajat. Ripsitaivutuksesta innostuvat erityisesti ne, jotka haluavat tuuheat ja tummat ripset ilman lisäosia. Kestävyys: Käsittely voidaan uusia aikaisintaan 8–12 viikon välein, mutta karvat voidaan värjätä toistamiseen siinä välissä. Hoidossa ei voi ravata joka kuukausi, sillä ripsille ja kulmille pitää myös antaa aikaa pudota ja kasvaa uudelleen. Huom! Kun karvat on käsitelty, vältä kasvoöljyä kulmilla ja ripsillä: se hoitaa karvoja liikaa ja saa käsittelyt lätistymään ennen aikojaan. Inlei -ripsien kestotaivutus ja -kulmien laminointi, yhteensä 120 €, Blue Lagoon. Kynsien geelilakkaus Mitä? Ammattilainen leikkaa ja viilaa ja lakkaa kynnet geelilakalla, joka kiinnitetään paikalleen uv-valolla. Miksi? Geelilakkaus on klassikko syystä: se on hellempi vaihtoehto rakennekynsille ja sopii tyypille, joka ei ehdi lakkailla, paikkailla tai poistella kynsilakkoja kotona. Erinomainen lomareissuille, myös varpaisiin. Kestävyys: Lakka pysyy paikoillaan ja kestää hyvin kolhuja. Geelilakkaus luonnollisesti kasvaa pois kynsien mukana, kynsien kasvunopeudesta riippuen: viikon päästä vielä kuin uusi, parin kolmen viikon päästä ok muttei enää lähikuvan kestävä. Huom! Selvitä tekijältä, miten valitsemasi geelilakkaus poistetaan – kotona asetonilla tai hoitolassa mahdollisen uuden lakkauksen yhteydessä. Kynsien kestolakkaus yhdellä värillä käsiin 29 € ja varpaiden kynsiin 40 €, Vicky Nails Design & Beauty. Hiustenpidennykset sineteillä Mitä? Omien hiusten joukkoon kiinnitetään ohuita nippuja aitoja irtohiuksia multi-sonic-tekniikalla, joka hyödyntää ultraääntä. Sinetit ovat kuin muovailuvahaa, jonka keskelle oma hius jää tarkoituksella nalkkiin. Miksi? Hiustenpidennyksiä tehdään arkeen ja juhlaan, edustustyötä tekeville ja morsiamille, sairastaville ja synnyttäneille ja kaikille siltä väliltä. Parasta: tekniikka on kehittynyt niin, ettei kuuma rauta heilu, vaan kampaajan tuolissa istuessa voi kuunnella ultraäänen surinaa - ja viereisen asiakkaan kesäkuulumisia. Kestävyys: Hiustenkasvu ja käyttäytyminen on yksilöllistä, mutta hyvin tehty ja hoidettu tukka menee vähintäänkin koko kesän, oikein valituilla ja kiinnitetyillä sineteillä pitkälti kuukausien päähän, syksylle asti. Huom! Varaa ensin aika konsultaatioon, jossa tukalle valitaan sopivat pidennykset. Hiukset voidaan tarvittaessa samalla myös esimerkiksi värjätä tai raidoittaa. Great Lengths -hiustenpidennykset sineteillä 706,60 €, sisältäen pidennykset ja niiden kiinnitys, hiusten monivärjäys ja koko tukan leikkaus, pesu ja kuivaus. Suihkurusketus Mitä? Vaatteet pois ja seisomaan suihkurusketuskoppiin. Muutama ohjeistettu asento ja pyllistys, ja kappas: ammattilainen on suihkuttanut juuri sinun ihollesi sopivan tasaisen sävyn hiusrajasta varpaisiin asti. Miksi? UV-säteily on pyllystä, sen tietävät kaikki. Suihkurusketuksella kasvonsa, kroppansa ja myös pyllynsä saa tasaisen ruskeaksi turvallisesti ja hetkessä – ilman kotikylppärin itserusketus-kokeiluja, tuntien kuivatteluja ja muita asiaan kuuluvia sekoiluja. Kestävyys: Iho on kuin ihanimman aurinkoloman jäljiltä ainakin viikon, mutta jokapäiväisellä rasvauksella pidempäänkin. Huom! Lue suihkuruiskuttajan antamat etukäteisohjeet ja tottele niitä: kuori, pese ja kosteuta iho neuvotusti ja ota omat väljät tummat vaatteet mukaan. Kuuntele myös, mitä ammattilainen ohjeistaa käsittelyn jälkeen. Avainsanat: vältä ihokosketusta, hikoilua ja vaaleita pintoja ensimmäisen yön ajan ja mene aamulla suihkuun. Suihkurusketus, 60 €, Lashes by Lotta.

