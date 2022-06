Helpoin silmänrajaus koskaan! Kokeilimme 3 tapaa rajata silmät luomivärillä – ja saatamme täten heittää rajaustusseille hyvästit

Löysimme Tiktokista parhaat keinot tarkkoihin silmänrajauksiin, upeaan smokey eye -meikkiin ja maailman helpoimpiin rajauksiin.

Parasta luomivärillä tehdyissä rajauksissa on, että ne voi tehdä minkä tahansa sävyisinä.

Luomiväri toimii myös silmänrajauksiin pienillä nikseillä, väitetään Tiktokissa. Sovelluksessa kiertää useita vinkkejä, joissa neuvotaan, kuinka luomivärirajausten tekeminen sujuu.

Rajaustussit tulee ostettua yleensä mustina tai korkeintaan ruskeina. Luomivärirajausten suurin plussa onkin valinnanvara: rajaukset voi tehdä millä tahansa värisävyllä, joka omasta meikkivalikoimasta löytyy.

Laitoimme somen kolme suosituinta luomivärirajaustyyliä testiin.

Misellivesi ja luomiväri

Algoritmi on syöttänyt etusivulleni jo pitkään videoita, joissa rajaukset tehdään luomiväriä ja misellivettä sekoittamalla ja rajaussiveltimellä sutimalla. Lopputuloksen luvataan muistuttavan nestemäistä rajauskynää.

Huomaan heti alkuun, että luomiväriä kannattaa ottaa reilusti. Misellivettä sen sijaan kannattaa käyttää vain tippa, jotta väristä ei tule liian nestemäinen.

Rajauksen piirtäminen rajaussiveltimellä tuntuu hieman haastavalta. Lopputulos on hieman suttuinen, eikä tarkkarajaisen rajauksen tekeminen onnistu ainakaan omilla taidoillani.

Rajaus ei ole yhtä tarkka ja intensiivinen kuin rajaustussilla tehdessä.

Kokeilen tehdä rajauksen myös toiseen silmään tummanruskealla. Blendaan sitä hieman ja lisään liikkuvalle luomelle maitosuklaan ruskeaa luomiväriä. Lopputulos on huomattavasti näyttävämpi.

Luomivärin kanssa misellivesirajaus toimii hyvin. Tätä pitää testata, kun ensi kerran tekee smokey eyes -meikin joihinkin juhliin.

Arvio: Ainoana silmämeikkinä misellirajaus ei toimi. Sen sijaan luomivärin kanssa tämä rajaustyyli toimii upeasti. Tyyli olisi takuulla erityisen upea smokey eye -silmämeikissä.

Meikinkiinnityssuihke ja luomiväri

Idea on sama kuin miselliveden kanssa: halutun sävyinen luomiväri sekoitetaan tippaan nestettä ja silmä rajataan rajaussiveltimellä. Tämänkin lupaillaan Tiktokissa näyttävän samalta kuin nestemäisen rajaustussin jäljen.

Vau, hihkaisen ääneen, kun olen rajannut toisen silmäni. Jälki on todella tarkkarajainen.

” Oikeastaan jälki on niin hyvää, että tällä voisi korvata silmänrajaustussit.

Tämänkin kanssa toimii parhaiten, kun nesteessä pihistelee ja luomiväriä ottaa reilusti. Helpointa on käyttää isohkoa häivytyssivellintä luomivärin ottamiseen ja sekoittamiseen, ja napata rajaussivellin käteen vasta rajauksen piirtämiseksi.

Kiinnityssuihkeen kanssa luomivärin pigmentti pääsee kunnolla esille. Rajauksesta tulee tarkka.

Arvio: Täydellinen silloin, kun haluaa kokeilla villimmän väristä rajausta, mutta ei raaski ostaa vaikkapa vihreää tai sinistä silmänrajaustussia. Tämä toimisi hyvin myös tilanteessa, jossa huomaa rajaustussin kuivuneen, eikä uuden hakemiseen ole aikaa. Oikeastaan jälki on niin hyvää, että tällä voisi korvata silmänrajaustussit ylipäätään.

Vaikka rajauksen tekeminen on melko helppoa, urakka vaatii pientä opettelua. Jos symmetristen rajausten kumpaankin silmään piirtäminen rajaustussilla tuntuu hankalalta, tämän tyylin kanssa törmää samaan ongelmaan.

Rajaukset pelkällä luomivärillä

Viimeiseksi ehkä kaikkein suurin Tiktok-meikkihitti: luomivärirajaukset. Ideana on käyttää mitä tahansa luomiväriä ja tavallista pientä luomivärisivellintä, jolla väri taputellaan siiven muotoon sekä ylä- ja alaripsien tyveen. Rajausten ei tarvitse olla täydelliset, useilla tutoriaalivideoilla kannustetaan.

Rajausten tekeminen on todella helppoa! Taputtelemalla väri levittyy helposti sinne, mihin on tarkoitettu, toisin on välillä silmänrajaustussien kanssa, jotka lipsuvat sinne tänne.

Kun rajaukset saavat olla rennon näköiset, ne syntyvät helpoiten pelkällä luomivärillä.

Villin sinisen lisäksi kokeilen toiseen silmään vielä neutraalimpaa väriä, tummanruskeaa. Lopputulos on luonnollisempi kuin kaksi edellistä rajaustyyliä, mutta silti näyttävä lisä esimerkiksi arkiseen silmämeikkiin.

Silmien rajaaminen luomivärillä ja pehmeällä siveltimellä oli helppoa. Pienemmällä siveltimellä rajauksesta saisi tarkemman.

Arvio: Tämä on niin helppoa, että vähemmän kokenut meikkaajakin onnistuu takuulla. Silmistä on helppo tehdä symmetriset, kun rajauksen siipi saa olla leveämpi kuin esimerkiksi rajaustussilla tehdessä.

Tämäkin tyyli jää käyttöön. Kaikkein parhaiten tämä toimii arkimeikissä, jossa haluaa korostaa silmiä. Rajaus lähtee valitettavan helposti, jos pyyhkäisee vahingossa silmää, joten rannalle tai yön yli kestäviin juhliin valitsisin jonkun muun silmämeikin.

