Hiustenlaiton retrotuote tuli takaisin! 12 vinkkiä, miten muotovaahdosta saa kaiken irti – ja ei, oikein käytettynä klimppivaaraa ei ole

Hiusammattilaiset suosittelevat nyt muotoilun retrotuotetta, joka unohtui turhan pitkäksi aikaa äitien peilikaappien perukoille.

Hiustenlaitossa tavoitellaan nyt volyymia ja kuohkeutta. Tämän trendin perässä pysyminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa heille, jotka kuvailevat hiuksiaan litteiksi, ohuiksi tai hentoisiksi.

Mutta muistatko vielä muotovaahdon?

Ehkä sinullakin on ennakkoluuloja tuota äidin peilikaapin perukoilta löytynyttä muotoilutuotetta kohtaan, joka jätti jälkeensä tahmean ja tönkön tukan.

Oikein käytettynä muotovaahto voi kuitenkin olla avain tämän hetken trenditukan saavuttamiseksi. Myös monet kampaamoalan ammattilaiset suosittelevat sen käyttöä.

– Muotovaahto mielletään vanhojen ihmisten tuotteeksi, mutta itse käytän sitä liiketyössä ihan päivittäin. Se antaa tyveen kuohkeutta ja silottaa latvaa, parturi-kampaaja Jenni Vesa kertoi Me Naisille toukokuussa.

Myös Who What Wearin mukaan tämä aliarvostettu muotoilutuote on todella palannut kampaamojen pöydille – ja sen avulla voi saavuttaa punaiselta matolta tutun tuuhean julkkistukan myös omassa kylppärissä.

Nyt onkin aika heittää hyvästit painovoimalle – ja nostaa hiusten tyvi kohti kattoa!

Kokosimme aiemmin julkaistuista artikkeleistamme ammattilaisten vinkit muotovaahdon oikeaoppiseen käyttöön.

1. Valitse hiustyypillesi sopiva vaahto. Paksulle tukalle sopii vahvempi pito, hennommalle hiukselle riittää kevyempi tuote.

– Yleinen virhe on, että hennoille hiuksille valitaan automaattisesti se vahvimman tason tuote, vaikka todellisuudessa kannattaa valita kevyempi pito ja vaikka sitten kerrostaa tuotetta hiuksiin, kampaaja Jaana Mäyrä kertoi Me Naisille.

2. Muotovaahto kannattaa levittää pyyhekuiviin tai kosteisiin hiuksiin.

3. Pursota muotovaahtoa kämmenelle noin pingispallon tai appelsiinin verran, riippuen hiustesi paksuudesta ja pituudesta.

4. Älä lappaa muotovaahtoa kaksin käsin tukkaan, sillä hiukset menevät klimpille, ja toivottu kuohkeus ja tuuheus unohtuvat. Sen sijaan, levitä kädellä vaahtoa hiuksiin vähän kerrallaan.

5. Vie vaahto hiusten tyveen ja hiuspohjaan sormilla haroen. Voit edetä esimerkiksi hiusrajasta kohti pään takaosaa.

6. Jos hiuksesi ovat kiharat, tuote olisi kuitenkin suositeltavaa puristella hiuksiin käsin, sormilla haromisen sijaan. Täten välttyy pörröiseltä lopputulokselta, kertoo hiusstylisti Larry King Who What Wearille.

8. Kun tuote on päässä, harjaa tai kampaa hiukset niin, että se leviää tyvestä myös latvoihin. Näin latva jää liikkuvaksi, mutta on kuitenkin helposti muotoiltavissa.

9. Tämän jälkeen tuote föönataan hiuksiin pyöröharjan avulla –tai vaihtoehtoisesti pää alaspäin. Muotovaahto reagoi föönatessa lämmön kanssa turvottaen tukkaa ja antaen sille kuohkeutta.

10. Lopuksi hiukset voi muotoilla haluamallaan tavalla.

11. Jos toiveena on trendikäs surffitukka, föönauksen ja muotoilun sijaan hiukset voi myös letittää muotovaahdon levityksen jälkeen, parturi-kampaaja Rea Kivimäki vinkkaa.

12. Jos muotovaahtoa tai muita muotoilutuotteita käyttää usein, hiukset olisi suositeltavaa pestä noin kerran kuussa syväpuhdistavalla shampoolla, jotta kertyneet muotoilutuotteet peseytyvät kunnolla pois.