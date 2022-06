Kauneustoimittaja paljastaa 7 halpaa meikkituotetta, joihin luottaa kuin kallioon – kaikki maksavat alle 10 euroa

Me Naisten kauneustoimittaja Katariina Halonen vinkkaa, mitkä markettimeikkituotteet antavat rahalle vastinetta.

Kauneustoimittajan työhön kuuluu kokeilla ja kahlata läpi kaikenlaisia kauneustuotteita aina uutuuksista klassikoihin ja markettituotteista luksusputiloihin. Joukkoon mahtuu sekä hittejä että huteja.

Vaikka olen valmis maksamaan hyvästä tuotteesta välillä vähän pidemmänkin pennin, tulen erityisen iloiseksi, jos uusi suosikkituote on edullinen ja helposti saatavilla.

Siksi päätin laittaa hyvän kiertämään listaamalla 7 edullista tuotetta, jotka oikeasti tekivät vaikutuksen ja päätyivät meikkipussiini. Mikä parasta, nämä kaikki maksavat alle 10 euroa.

Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer sävyssä Light Beige, 4 €

Tuotelupaus: Pitkäkestoinen, runsaspigmenttinen ja vedenkestävä peitevoide, joka peittää tummat silmänaluset sekä ihon epätasaisuudet ja punoituksen.

Silmänympärysihoni on todella tumma, joten se kaipaa kunnon peittoa. Olin vuosia Macin Pro Longwear Concealer -peitevoiteen (26,50 €) uskollinen käyttäjä, kunnes muutin paikkakunnalle, josta sitä ei saanut mistään. Pelkän peitevoideputelin tilaaminen netistä kotiin tuntui tuhlaukselta, joten päätin etsiä tilalle uuden suosikin.

Facebookin kauneusryhmästä bongasin hehkutetun peitevoiteen, joka maksoi vain 4 euroa. Olin aluksi skeptinen, mutta ensimmäisen kokeilun jälkeen se oli myönnettävä: halvallakin voi saada hyvää.

” Halvallakin voi saada hyvää.

Sittemmin olen innostunut hieman heleämmästä meikkipohjasta, joten suosikikseni on noussut Nyxin Bare With Me Concealer Serum -peitevoide, joka oli myös taannoisen peitevoidetestimme voittaja. Catricen peitevoide löytyy silti edelleen meikkipussistani niitä päiviä varten, kun silmänaluset tarvitsevat Nyxiä tuhdimpaa tavaraa.

Essence Micro Precise Eyebrow Pencil sävyssä Light Brown, 2,50 €

Tuotelupaus: Voidemainen ja pehmeä kulmakynä, jolla saat aikaan luonnollisen näköiset ja tuuheat kulmat. Vedenkestävä.

Taas muutaman euron tuote, joka syrjäytti edellisen kalliin suosikkini!

Olen tehnyt kulmakarvani Anastasia Beverly Hillsin Dipbrow Pomadella (27,10 €) vuodesta 2015 lähtien. Kuukausi sitten sain kuitenkin käsiini Essencen vahamaisen kulmakynän, josta tuli hetkessä uusi suosikkini. Kulmakynällä saa luotua karvoja muistuttavia viivoja, jotka häivyttyvät kulmien sekaan ja luovat illuusion tuuheista kulmakarvoista. Täydelliset kulmakarvat alle 3 eurolla!

” Täydelliset kulmakarvat alle 3 eurolla!

Reiluuden nimissä on kuitenkin manittava yksi seikka: siinä, missä Dipbrown Pomade kestää käytössä kuukausia, loppuu Essencen kynä huomattavasti nopeammin. Kynän terää ei myöskään kannata rullata näkyville kuin vain tarvittavan verran, sillä muuten vahamainen terä katkeaa. Opin tämän kantapään kautta – kahdesti.

Pienistä miinuspisteistä huolimatta kyseessä on uusi ehdoton lempparini, sillä kulmakarvani eivät ole koskaan näyttäneet näin luonnollisilta ja tuuheilta.

Lumene Brown Care Fixing Gel sävyssä Transparent, 9,90 €

Tuotelupaus: Hoitava kulmageeli muotoilee kulmakarvat pitkäkestoisesti, ei varise ja tuntuu mukavalta iholla. Vegaaninen.

Lähes 10 vuotta kulmarutiiniini on kuulunut Lumenen edullinen kulmageeli välillä värillisenä ja välillä värittömänä versiona. Syyt ovat yksinkertaiset: tuotteessa on sopivasti pitoa, se kuivuu nopeasti, ei tahmaa ja on aivan uskomattoman riittoisa.

” Aivan uskomattoman riittoisa.

Tämän hetkinen kulmageelini on tuotteen vanha versio (Nordic Chic Eyebrow Shaping Wax) ja se ollut käytössä jo niin pitkään, että purkin etiketti on kulunut pois. Toivon hartaasti, että uusi versio on vähintään yhtä hyvä kuin edeltäjänsä.

Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara Waterproof, 4,10 €

Tuotelupaus: Vedenkestävä ripsiväri, joka pidentää ja tuuheuttaa ripsiä. Pysyy paikoillaan kyyneleistä tai hikoilusta huolimatta.

Silmäni vuotavat aina, kun astun ulkoilmaan, joten vedenkestävät ripsivärit pääsevät silmissäni todelliseen testiin. Tämä Essencen ripsiväri läpäisi testin jopa alaripsissä.

” Pidentää sekä tuuheuttaa ripsiä ja erottelee ne kauniisti.

Kestävyytensä ja hintansa lisäksi ripsivärillä on muitakin hyviä puolia. Se pidentää sekä tuuheuttaa ripsiä ja erottelee ne kauniisti.

Testasin tätä ripsaria vedenkestävien ripsivärien jättitestissä, jonka jälkeen olen tarttunut Essenceen useamman kerran, vaikka kestosuosikkini – eli Lumenen Nordic Berry Curl Mascara Waterproof – olisi ollut vieressä.

Kiss Strip Lash Adhesive with Aloe, 7,90 €

Ripsiliima, jolla kiinnitetyt ripset pysyvät paikoillaan jopa nukkuessa. Ja tämä on paljon sanottu ihmiseltä, jonka silmät vuotavat jatkuvasti.

” Ripset pysyvät paikoillaan jopa nukkuessa.

Irtoripsien lisäksi liimaan Kissin liimalla kasvoihini myös koristeita helmistä timantteihin, ja nekin pysyvät paikoillaan tarvittaessa aamuun asti. Jos haaveilee Euphoria-meikeistä, joissa silmäluomia koristavat strassit, helmet ja timantit, voi tähän ripsiliimaan luottaa!

Nyx Professional Makeup Slim Lip Pencil sävyssä Nude Pink, 4,20 €

Tuotelupaus: Tahraamaton huultenrajauskynä, jonka voidemainen koostumus kestää pitkään ja on helppo levittää.

Täydellinen nuden sävy, sopiva peittävyys ja pehmeähkö, muttei sottaava koostumus. Tämä huultenrajauskynä on todellakin jokaisen pennin arvoinen! Käytän sitä aivan kaiken alla aina tuhtipigmenttisistä mattahuulipunista värittömiin huulikiiltoihin.

” Jokaisen pennin arvoinen!

Nyx Professional Makeup Lip Lingerie Gloss sävyssä Clear, 9,90 €

Tuotelupaus: Huulikiilto, joka antaa huulille kauniin sävyn ja runsasta kiiltoa. Toimii sekä huulipunan päällä että yksinään.

Värittömistä huulikiilloista puheen ollen: Nyxiltä löytyy myös toinen alle 10 euron huulimeikkisuosikkini, nimittäin Lip Lingerie Gloss -huulikiilto.

” Kiiltää kauniisti, muttei sisällä glitteriä.

Tuhti huulikiilto kiiltää kauniisti, muttei sisällä glitteriä tai muuta ylimääräistä. Nuden rajauskynän ja värittömän huulikiillon yhdistelmä on yksi suosikeistani juuri nyt.

Lue lisää: Oletko bongannut hittimeikit, joihin ”kaikki” Suomi-julkkikset näyttävät ihastuneen? Nämä 3 meikkiä onnistuvat poropeukaloltakin