Tässä ovat Suomen parhaat kirppikset ja vintageliikkeet – 43 paikan jättilistaus

Me Naisten lukijat ja toimitus vinkkaavat, mistä löytyvät parhaat kirpputorit ja vintageliikkeet.

Second hand on trenditermi, jota moni suomalainenkin kirpputori nykyään käyttää. Sillä tarkoitetaan, että tavara tai vaate siirtyy ensimmäiseltä ostajaltaan seuraavalle. Toisin sanoen kaikki käytetty tavara on second handia.

Vintagesta puolestaan puhutaan silloin, kun vaate tai tavara on vähintään 20 vuotta vanha. Antiikkia esine on silloin, kun se on vähintään 100 vuoden takaa.

Nyt kun termit ovat hallussa, on aika Me Naisten jättilistauksen, jossa mukana ovat Suomen parhaat kirpputorit, second hand -liikkeet ja vintageputiikit!

Pyydimme Me Naisten lukijoita vinkkaamaan Instagramissa, missä he tekevät parhaat kirppis- ja vintagelöytönsä. Listalla on myös toimituksen suosikkeja.

Helsingin parhaat kirppikset

Relove. Moni kertoo tehneensä Relove-ketjun liikkeistä hyviä kirpparilöytöjä. Ketjulla on myymälät Töölössä, Punavuoressa ja Stockmannin tavaratalossa. Relovella on myös verkkokauppa.

Hoochie Mama Jane. Kalliossa sijaitseva liike on erikoistunut naisten juhlapukeutumiseen. Liikettä kehutaan mekko-, hame- ja koruihmisten pieneksi paratiisiksi.

Kinnunem. Niin ikään Kalliosta löytyvä Kinnunem eroaa muista kirpputoreista ja vintage-myymälöistä sillä, että se on unisex-liike. Valikoima on omistajan tarkkaan kuratoima. Täältä löytää muun muassa ihania silkkipaitoja, upeilla kuoseilla koristettuja viskoosipaitoja, hienoja hattuja ja vanhoja Leviksiä, jotka ovat ”oikeaa, kestävää farkkua”, Me Naisille vinkataan.

Mekkomania. Etenkin 60- ja 70-lukujen muotiin keskittynyt vintageliike palvelee asiakkaitaan Kalliossa. Mekkojen lisäksi valikoimassa on haalareita ja asusteita. Osa valikoimasta löytyy myös yrityksen Facebook-sivuilta.

Play it again, Sam. Vintage-liike ja pukuvuokraamo on palvellut vuodesta 1987 saakka. Liikkeessä myydään vain 1900–1970-luvuilla valmistettuja tuotteita. Liikkeen omistaja on jäämässä eläkkeelle, joten Kruununhaassa sijaitseva kirpputori etsii parhaillaan uutta yrittäjää.

Urbaani Legenda Second Hand. Kruununhaasta löytyy myös itsepalvelukirpputori Urbaani Legenda. Sen yhteydessä on pieni vintage-myymälä. Kirpputorilla on vaatteiden ja asusteiden lisäksi huonekaluja ja sisustusesineitä.

Moody Monday Second Hand. Vallilan Moody Mondayn valikoimassa on myös isomman kokoisia vaatteita ja lasten vaatteita. Useita mainintoja kertyi myös siksi, että kirpparilta kerrotaan aina löytyvän jotain ostettavaa. Lisäksi kirppis saa kehuja siitä, että se ei ole liian iso, joten valikoiman jaksaa kahlata läpi.

Moody Monday -kirppis avasi Helsingin Vallilaan vuonna 2021.

Metka. Itsepalvelukirpputori Metka, Vallilassa sekin, keräsi mainintoja sekä lukijoilta että toimitukselta. Vaatteiden lisäksi kirpputorilta löytyy huonekaluja ja astioita.

Siisti kirppis. Jätkäsaaresta löytyvää itsepalvelukirppis Siistiä kuvaillaan ”pikamuodin kirppismekaksi”. Merkkikamaa tältä kirpparilta ei välttämättä löydä, mutta muita hyviä hankintoja voi tehdä.

Punavuoren Patina. Helsingin klassikkokirppiksiin kuuluva Punavuoren Patina hurmaa edelleen. Itsepalvelukirpputorin yhteydessä toimii pieni antiikkimyymälä. Yrityksellä on myös verkkokauppa.

Vaateaarteet. Taka-Töölöön lokakuussa 2020 auennut kirpputori on auki arkipäivisin sopimuksen mukaan. Valikoimaa pääsee tutkimaan laittamalla omistajalle sähköpostia, tai hyvällä tuurilla ohi kävellessä, jos liike sattuu olemaan avoinna.

Tampereen parhaat kirppikset

Radiokirppis. Saamiemme viestien perusteella Tampereen ykköskirppis on Radiokirppis. Laukontorin laidalta löytyvä itsepalvelukirppis on palvellut asiakkaitaan samalla sijainnilla jo 25 vuoden ajan.

Kätkö Vintage. Cool kids -henkistä vintagekamaa kaipaavalle suositellaan Kätköä. Myynnissä on vaatteita 90-luvulle saakka ja lisäksi 50–70-lukujen huonekaluja. Täältä on bongattu muun muassa Mäkkärin keltapunainen lasten syöttötuoli ja sitten harmiteltu, ettei ole lasta, jolle tuolin voisi ostaa.

Vintage Garden. Vintagemekkoja ja -koruja rakastavan kannattaa suunnata Vintage Gardeniin, joka sijaitsee Tammelantorin kupeessa. Liikkeen pitäjän ammattitaitoa kehutaan: hän osaa kertoa kattavasti taustoja myynnissä olevista tuotteista.

Yesterday. Elämystä kaipaavan kannattaa katsastaa vuodesta 1985 asti palvellut Yesterday. Kirppari on täynnä tavaraa, joten ostosten tekoon tarvitaan kärsivällisyyttä. Kirpputorin omistaja on lukijavinkin mukaan innokas auttamaan, joten täältä voi saada myös vaatesuosituksia.

Yesterday tunnetaan omistaja Tuire Virtasen suorapuheisesta asiakaspalvelutyylistä.

LumindoLIFE. Naisten vaatteisiin, kenkiin ja laukkuihin keskittyvä tamperelaisliike valitsee myyntiin otettavat tuotteet tarkasti. Merkkivaatteita ostavalle on tarjolla myös maksutonta pukeutumisneuvontaa.

Oldie. Kauppakadun Oldieen voi viedä tavaroita myyntiin vain All inclusive -palvelulla: kirpputorilla hoidetaan siis tuotteiden hinnoittelu ja esille pano asiakkaan puolesta. Kenties siitä syystä Oldieta pidetään siistimpänä kuin montaa muuta kirpputoria. Oldien verkkokaupassa on myynnissä myös luksustuotteita Louis Vuittonin kengistä Guccin ja Pradan laukkuihin.

Bueno. Tammelasta löytyvä kirpputori myy kodintavaroita sekä lasten ja aikuisten vaatteita. Valikoimaa kehutaan, ja sen kerrotaan päivittyvän ilahduttavan usein.

Turun parhaat kirppikset

Maanantaimarket. Jälleen yksi ääniharava: Turun Maanantaimarket oli monen ehdotus Suomen parhaaksi kirppikseksi. Liikettä kehutaan hyvän ja nopeasti vaihtuvan valikoiman lisäksi asiakaspalvelusta ja sisustuksesta. Myynnissä on myös kukkia, kosmetiikkaa ja kirpparin oman merkin koruja.

Maanantaimarket saa kehuja muun muassa sisustuksesta.

Dirty hippies. Erikoisemmista löydöistä haaveilevan kannattaa katsastaa Turun Dirty Hippies -kirpputori. Täältä saattaa löytää vintageaarteita, toimituksesta vinkataan. Osa vaatteista on myynnissä kirpputorin Instagram-sivuilla.

Merkitys 2nd hand shop. Miesten ja naisten vaatteita myyvä itsepalvelukirpputori saa kehuja siitä, että vaatteet on laitettu esille väljästi. Paikka sopii siis myös sellaisille ostajille, jotka eivät viihdy tavaranpaljoudessa.

Päivitetyt. Make Turku capital again -vaatteiden lisäksi Päivitetyt myy second hand -vaatteita ja asusteita sekä Turussa että verkkokaupassaan.

Rovaniemen parhaat kirppikset

Vintikki. Eniten mainintoja Rovaniemeltä sai Varastotien Vintikki. Kirppiksen verkkosivuilla kerrotaan, että ostosten lomassa paikalla voi nauttia Rovaniemen suurimman korvapuustin.

Varastotien kirpputori. Samalla pysähdyksellä voi käydä myös naapurissa sijaitsevalla Varastotien kirpputorilla. Vaatteiden lisäksi myynnissä on esimerkiksi astioita ja piensisustustavaraa.

Smuk. Second Hand Shop Smuk myy käytettyjen vaatteiden ja asusteiden lisäksi muutamia vastuullisen muodin merkkejä. Keskustan Jaakonkadulla sijaitseva myymälä tarjoaa myös matkalaukkujen säilytystä ja astiavuokrausta.

Espoo

SPR:n Kontti. Suomen Punaisen ristin Kontti-myymälöitä löytyy ympäri Suomen. Lukijoiden keskuudesta suitsutusta keräsi nimenomaan Espoon myymälä.

Karjaa

Sequel restyle. Jos kirpparit eivät ole juttusi, koska niistä ei löydä mitään ja sotkuisuus ahdistaa, seuraajamme vinkkaa piipahtamaan Karjaalla. Sequel Restylea kehutaan pieneksi ja siistiksi paikaksi.

Kerava

Oliverin kirppis. Itsepalvelukirpputori Keravalta keräsi useamman maininnan Me Naisten Instagram-seuraajien keskuudesta. Kirpputorin yhteydessä palvelee pieni sisustus- ja lahjatavaramyymälä.

Kouvola

Centtilä. Tätä perhekirpputoria suositellaan kouvolalaisille tai siellä vieraileville: kirppikseltä löytyy kaikkea koko perheelle.

Kuopio

Citypörssi. Kirppis on palvellut Kuopion keskustassa vuodesta 2006 lähtien. Nettisivutkin on kirjoitettu lupsakasti Savon murteella. Myymälästä löytyy myös upea kirjanurkkaus, joten täällä viihtyy pidempäänkin.

Citypörssistä löytyy monenlaista ostettavaa.

Lahti

Second Hand Lahti. Valtavan määrän mainintoja kerännyt Second Hand löytyy Lahden keskustasta. Valikoimassa on erään lukijan mukaan ainoastaan siistejä ja nykyaikaisia vaatteita. Myös kirppiksen fiilistä kehutaan.

Lappeenranta

Vilma’s kirpputori. Ratakadun yli 200 myyntipaikan itsepalvelukirppistä kehutaan ystävällisestä asiakaspalvelusta.

Porvoo

Niin mua. Kotimaisiin vintagevaatteisiin ja -asusteisiin erikoistunut liike myy tuotteita pääasiassa 1940–90-luvuilta. Porvoolaisliikkeeltä löytyy myös kattava verkkokauppa, jossa myydään vaatteiden lisäksi kenkiä, laukkuja ja koruja.

Riihimäki

Pitsireunainen. Second hand- ja vintagevaatteita myyvä Pitsireunainen on juuri avattu Riihimäelle. Lisäksi myynnissä on paikallisten pienyrittäjien tuotteita.

Ruovesi

Aina2Hand. Pienemmältä paikkakunnalta, noin 4 400 asukkaan Ruovedeltä, löytyy ylistystä keräävä Aina2Hand-myymälä. Valikoimassa on tarkkaan valittuja vintage- ja second hand -vaatteita. Liikkeellä on myös erittäin laaja verkkokauppa, jossa tuotteita voi selata esimerkiksi oman koon mukaan.

Salo

N3xt Level Second Hand shop. Pienemmistä paikkakunnista eniten mainintoja sai Salo ja sen N3xt Level -liike. Eikä ihme – verkkosivujen kuvien perusteella liike muistuttaa enemmän eteläeurooppalaista putiikkia kuin kirpputoria. Vaatteiden ja asusteiden lisäksi kirpparilla myydään kierrätettyä kodinpientuotteita ja sisustustavaraa.

Seinäjoki

Ykkösbasaari. Yli 300 myyntipaikan kirppari Ykkösbasaari sijaitsee Seinäjoen teollisuusalueella. Paikkaa kiitellään tilavammista käytävistä kuin mihin kirppareilla on yleensä totuttu.

Tuusula

Femmatori. Tuusulasta löytyvä Femmatori on yli 1 000 -neliöinen kirpputori, joten ainakaan kirpparin koosta löytöjen tekeminen ei jää kiinni. Myyjille tiedoksi, että pöytävuokrat ovat varsin edulliset ainakin pääkaupunkiseudun hintatasoon verrattuna.

Ympäri Suomen

Fida. Kotimainen lahjoituksiin perustuva myymäläketju kertoo keskittyvänsä etenkin haavoittuvien lasten oikeuksien parantamiseen kristilliseltä arvopohjalta. Fidalla on myymälöitä 13 eri paikkakunnalla.

Uff. Toinen vaate- ja tavaralahjoituksiin perustuva ketju on Uff. Ketjulla on myös pelkkiin vintagevaatteisiin keskittyviä myymälöitä Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Uffilla on myymälöitä ympäri maan, ja esimerkiksi Helsingissä on useampikin Uff.

Muista myös nettikirppikset

Zadaa.

Tise.

Radhica Vintage.

