Kesän trendikkäimmät farkut tulevat tässä! 4 tyyliä, joissa käännät takuulla katseet

Tänä kesänä tyylikkäimmät farkut ovat päällä mukavat ja saavat vaikutteita 70- ja 90-luvuilta, tilkkutäkeistä ja rennosta meiningistä.

Hyviä uutisia mukavuudenhaluisille: tänä kesänä farkut saavat lököttää.

Who What Wear on listannut kesän trendikkäimmät farkkumallit. Poimimme niiden joukosta 4 tyylikästä, hieman tavallisesta poikkeavaa vaihtoehtoa. Yhteistä kaikille malleille on se, että trenditietoisin pukee ne nyt oversize-mallisina.

Tässä tulevat kesän hittifarkut – nämä jalassa olet farkkutyylin edelläkävijä!

1. Reisitaskufakut

Ysärihenkiset cargo-farkut eli reisitaskufarkut eivät hiosta kuumilla keleillä kuten tiukemmat mallit, sillä tämän farkkumallin on tarkoitus istua väljästi.

Tyylikkäimmät hankkivat reisitaskufarkut matalavyötäröisinä – napa saa nyt näkyä!

Mangon Pocket Cargo Jeans -farkut, 49,90 €.

Carlings BDG Bleachpatch Skate -farkut, 74,90 €.

H&M+ Straight Low Cargo -farkut, 14,99 €.

2. Tilkkutäkki-farkut

Tämän kevään muotiviikoilla nähtiin Who What Wearin mukaan paljon 70-luvun inspiroimia vaatemallistoja. Tämä tilkkutäkkifarkuiksi nimetty farkkumalli henkiikin nostalgista 70-lukua.

Halutessasi voit tehostaa vuosikymmenen vaikutelmaa pukemalla farkkujen kanssa hippityylisen kuviosilkkipaidan. Jos haluat pitää ilmeen klassisempana, kokeile tilkkutäkkifarkkujen kanssa yksiväristä t-paitaa.

Monkin Taiki Straight Leg Patchwork -farkut, 90 €.

Tommy Jeans Betsy Mid Rise Relaxed Two-tone -farkut, 119,90 €.

H&M Boyfriend Patchwork -farkut, 34,99 €.

3. Valkoiset farkut

Onko tässä kesän raikkain farkkutrendi? Valkoiset farkut säilyttävät freesin olemuksensa, kun yhdistät ne muiden vaaleiden sävyjen kanssa. Myös kesän trendivärit oranssi, sininen ja pinkki toimivat erinomaisesti valkoisten farkkujen kanssa.

Trenditietoinen valitsee näihinkin pöksyihin lahkeesta leveän tai hieman löysän housumallin.

Tommy Hilfiger Denim High Rise Relaxed Straight Trousers -farkut, 139 €.

Ginatricot full length flare -farkut, 39,99 €.

Esprit COO DAD FIT - Straight leg -farkut, Zalando, 59,95 €.

4. Farkut lahjekäännöksillä

Nyt on oiva tilaisuus kaivaa kaapin pohjalle unohdetut, lahkeista liian pitkät farkut takaisin päivänvaloon, sillä niin kutsutut lahkeiden jumbo-käännökset ovat taas trendikkäät!

Tässä mallissa lahkeet saavat jäädä reilusti nilkan yläpuolelle. Pue housut korkokenkien, mukavien tennareiden tai sandaalien kanssa fiiliksen ja tilaisuuden mukaan.

Mango High-waist wideleg -farkut, 49,99 €.

Levi’s RED High Loose Cuffed -farkut, 120 €.

P.A.R.O.S.H. rolled-cuff -farkut, Farfetch, 221 €.

