Testasimme 6 päivävoidetta, joissa on myös aurinkosuoja – joukossa oli ylellistä luksusta ja edullinen yllättäjä

Päivävoidetesti osoitti, että korkeaa suojakerrointa ja ihanan hehkuvaa lopputulosta on vaikeaa löytää samasta paketista.

Testin pehmein

Aco Age Delay Day Dry Skin SPF15, 27,50 €.

5- / 5

Lupaus: Täyteläinen anti-age päivävoide, joka kosteuttaa ja rauhoittaa kuivaa ihoa. Ehkäisee ihon ennenaikaista ikääntymistä ja vähentää näkyvästi ryppyjä. Hoitava voide sisältää syväkosteuttavaa ja juonteita silottavaa hyaluronihappoa, ihon rakennetta tasoittavaa ja sen joustavuutta parantavaa niasiiniamidia sekä C- ja E-vitamiineja.

Kokemus: Testin pehmein voide. Mukavan runsas, mutta silti iholla ilmavalta tuntuva koostumus levittyy hetkessä kasvoille ja jättää ihon pehmeäksi.

” Suojakerroin on harmillisesti testin alhaisin.

Sarjasta on saatavilla sama tuote myös sekaiholle, tämä versio on juuri sopiva kuivaihoiselle. Toimii hyvin myös meikin alla. Suojakerroin on kuitenkin harmillisesti testin alhaisin. Toisaalta tätä voisi käyttää hyvin vuoden talvipuoliskollakin.

Siloinen voide, samettinen lopputulos

Shiseido Essential Energy Hydrating Day Cream SPF20, 64,90 €.

5- / 5

Lupaus: Kevyt ja kosteuttava päivävoide, joka suojaa ihoa UV-säteiltä. Samalla se kosteuttaa ihoa ja suojaa sitä ennenaikaisia ikääntymisen merkkejä vastaan. Päivävoide imeytyy nopeasti syvälle ihoon.

Kokemus: Testin kevyin ja ihanan siloinen voide, koostumus on aivan täydellinen – ja suojakerroinkin jo kohtalainen. Jättää ihon samettiseksi ja kauniiksi ja toimii loistavasti myös meikin alla.

” Jättää ihon samettiseksi ja kauniiksi.

Voisin kuvitella, että sama tuote käy monenlaiselle iholle: sopivasti kosteutta, muttei lainkaan rasvainen. Vain tuotteen omaan nenääni hieman pistävä tuoksu tuo pienen miinuksen.

Testin yllättäjä

Oriflame Optimals Urban Guard 3D Day Cream SPF25, 14,90 €.

4- / 5

Lupaus: Päivävoide antaa suojaa kaupunki-ilman haittatekijöitä ja ennenaikaista ikääntymistä vastaan. Kosteuttaa, tasapainottaa ja vahvistaa ihoa stressiä, ilmansaasteita ja aurinkoa vastaan.

” Pelkistetystä tuubista paljastuu oikein toimiva voide.

Kokemus: Testin yllättäjä! Pelkistetty tuubi ei nostata odotuksia, mutta sisältä paljastuukin oikein toimiva perusvoide. Suojakerroin on päivävoiteeseen jo hyvä, ja koostumus tuntuu siltä, että sillä saa sekä kuivalle iholle pehmeyttä että rasvaisemmalle iholle mukavaa mattapintaa. Hyvä meikin alle. Mukava, mieto tuoksu.

Vähän vähemmän hehkua, enemmän suojakerrointa

Eucerin Hyaluron-Filler 3x Effect Day SPF30, 46 €.

4½ / 5

Lupaus: Ihon ikääntymisen merkkejä ehkäisevä anti-age-päivävoide täyttää, stimuloi ja puolustaa ihoa. Voide vähentää näkyvästi hienoja juonteita ja ryppyjä. Sopii kaikille ihotyypeille ja suojaa ihoa auringon aiheuttamalta ennenaikaiselta ikääntymiseltä. Sisältää hyaluronihappoa, saponiinia ja enoksolonia. Voide on ei-komedogeeninen, eli se ei tuki ihohuokosia.

Kokemus: Tässä voiteessa parasta on korkea suojakerroin ja silti kevyt tuntu. Voide levittyy ohuena iholle ja häipyy hyvin nopeasti huomaamattomaksi pinnaksi.

” Jos suojausteho on suurin kriteerisi, tämä on hyvä valinta päivävoiteeksi.

Tällä ei saa samanlaista hehkua kasvoille kuin parhaat pisteet ansainneilla voiteilla, mutta tämä päihittää ne selvästi suojakertoimellaan. Jos suojausteho on suurin kriteerisi, tämä on hyvä valinta päivävoiteeksi. Toimii hienosti myös meikin alla ja varmasti myös rasvaisemmalla iholla. Ei juuri tuoksua.

Kuin aurinkorasvaa

Medik8 Advanced Day Ultimate Protect SPF50+, 79 €.

3- / 5

Lupaus: Kosteuttava kasvovoide erittäin korkealla suojakertoimella. Suojaa ihoa ennenaikaiselta ikääntymiseltä. Hyaluronihappo parantaa ihonn kosteustasapainoa tehokkaasti, skavalaani ravitsee ja vahvistaa ihon omaa suojaa. Hurtanminttu-uute muodostaa suojan ympäristön saasteita vastaan. Sopii päivittäiseen käyttöön varsinkin aurinkoisina vuodenaikoina.

Kokemus: Paksu ja tuhti, keltainen ja aurinkorasvamainen voide. Tuotetta saa todella levittää iholle, sillä sen koostumus on tahmainen.

” Yhtä korkeaa suojakerrointa löytyy myös varsinaisista kasvojen aurinkovoiteista.

Lopputulos on lopulta hyvä, ja meikistä tulee kaunis, mutta yhtä korkeaa suojakerrointa löytyy myös varsinaisista kasvojen aurinkovoiteista, joita on mukavampi ja helpompi käyttää. Mieto tuoksu.

Ihana hehku

Mádara Time Miracle Radiant Shield Day Cream SPF15, 49,90 €.

3- / 5

Lupaus: Hyaluronihappoa, luonnollisia kohottavia polymeereja sekä kiinteyttävää planktonuutetta sisältävä voide kosteuttaa, korjaa ihon sävyä sekä pehmentää ryppyjen ja juonteiden näkyvyyttä. Täyteläinen, mutta kevyt voide jättää iholle hennon ruusun tuoksun. Laajakirjoinen UVA-UVB -suoja.

Kokemus: Näin tuhdilla koostumuksella toivoisi korkeampaa suojakerrointa. Moni luonnonkosmetiikan aurinkosuoja antaa huomattavasti korkeamman kertoimen ja tuntuu kasvoilla silti kevyemmältä.

” Iholle tulee selvästi kaunista hehkua.

Toisaalta iholle tulee kuitenkin selvästi kaunista hehkua, ja erityisesti meikin saa näyttämään tämän voiteen kanssa hyvältä. Hyvin mieto tuoksu.

Testaaja: Vivi Norokorpi, joka haluaa yhdeltä ja samalta voiteelta kaikki kolme ominaisuutta; kosteutta, varmaa suojaa auringolta ja hehkua meikin alle.

Kuvat: Valmistajat

