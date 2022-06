Hankautuvatko farkkusi aina puhki sisäreisistä? Ammattilainen kertoo, kuinka kulumista voi ehkäistä

Muutamalla oikealla valinnalla ja hoitokeinolla farkut saa säilymään pidempään.

Äh, taas rikki hankautuneet farkut! Muuten loistokunnossa olevat ja käyttökelpoiset farkut, mutta kangas on kulunut sisäreidestä puhki – jälleen.

– Se on ihan yleinen ongelma ja farkun elämää, sanoo Anna-Elina Bergholm, tamperelaisen Inch-farkkuliikkeen sisäänostaja ja toinen yrittäjistä.

– On luonnollista, että hankauksessa farkkukangas kuluu ja hapertuu. Kangas ohenee ajan saatossa, ja siihen saattaa lopulta tulla reikä.

Asialle voi kuitenkin tehdä paljon. Ammattilainen kertoo tavat, joilla pidät farkut ehjänä pidempään.

Ei liian pientä kokoa – ja hyvä istuvuus

Etenkin naisilla reidet hankaavat usein yhteen ja aiheuttavat farkkujen kulumista sisäreisistä. Miehillä kulumaa tulee puolestaan usein farkkujen roikottamisen aiheuttamien kankaan taitosten kulumisen takia. Molempiin auttaa farkkujen hyvä istuvuus.

– Lähtökohtaisesti farkkumerkin farkut, jotka on ammattilaisen kanssa oikein sovitettu ja valittu, kestävät pidempään, Bergholm sanoo.

” Ei niin kireä koko ehkäisisi ongelman syntyä, kun kangas ei ole jatkuvasti äärimmäisessä venytyksessä.

Kun farkkukangas saa kävellessä elää, se kuluu vähemmän. Siksi oikea koko vaikuttaa kulumistahtiin.

– Varsinkin, jos hankkii hyvin kapeat ja joustavat farkut, monella on taipumuksena ottaa hyvin napakka koko. Ei niin kireä koko ehkäisisi kuitenkin ongelman syntyä, kun kangas ei ole jatkuvasti äärimmäisessä venytyksessä.

Jos pillifarkut kuitenkin haluaa, Bergholm kehottaa valitsemaan paksun ja napakan materiaalin ja hyvin istuvan koon. Ne pidentävät housujen kestoa.

Huomioi kankaan paksuus ja värisävy

Mitä paksumpi kangas, sen pidempään se kestää kulutusta. Hyvin ohut ja hentoinen farkkukangas kuluu nopeammin.

Paksussa farkkukankaassa on paljon unsseja. Unssi kertoo kankaan tiheydestä. Aivan ohuimmissa farkuissa saattaa olla unsseja alle kymmenen, paksuimmat farkkukankaat menevät lähelle 20 unssia. Yli 14 unssin farkkukankaat ovat usein niin kutsuttua raakadenimiä.

– Suosittelen valitsemaan yhdestätoista ylöspäin, Bergholm sanoo.

Unssimäärä ilmoitetaan farkun merkinnöissä – usein, muttei aina. Tässä ammattilainen osaa auttaa.

” Mitä vaaleampisävyinen kangas, sitä enemmän sitä on kulutettu jo valmistusvaiheessa.

Farkkukankaasta tekevät lähtökohtaisesti hieman heikomman myös vaaleat pesut ja vahvat kulutukset.

– Mitä vaaleampisävyinen kangas, sitä enemmän sitä on kulutettu jo valmistusvaiheessa.

Pelkkää puuvillaa vai ripaus elastaania?

Täyspuuvillainen denim kestää kulutusta paremmin kuin joustava farkkukangas, johon saadaan jousto puuvillan sekaan lisätyillä tekokuiduilla.

– Trendi menee koko ajan väljempään ja suorempaan suuntaan, ja mallistoissa näkyy yhä enemmän sataprosenttista puuvillakangasta. Varsinkin paksumpi sataprosenttinen puuvillakangas saattaa usein säilyä käytössä ehjänä pidempään, Bergholm sanoo.

” Varsinkin paksumpi sataprosenttinen puuvillakangas saattaa usein säilyä käytössä ehjänä pidempään.

Siihen, kuinka paljon elastaania kulutusta hyvin kestävässä kankaassa voi olla, ei Bergholmin mukaan ole oikeaa vastausta.

– Kankaissa on laatueroja. Vaikka ostaisi farkut, joissa on paljonkin elastaania ja tekokuitua, kestävyys riippuu pitkälti kankaan kudontatavasta eli siitä, miten elastaani on kudottu puuvillaan sisään. Monet laadukkaat farkkubrändit tarjoavat nykyisin elastaanikangasta, jossa elastaani niin sanotusti kiertää puuvillan. Se pitää jouston parempana ja auttaa kankaan palautuvuuteen käytön jälkeen.

Keston määrää usein kuitenkin kankaan paksuus.

– Mukana saa olla elastaaniakin, mutta sen tehtävä on vain tukea puuvillaa. Paksut, laadukkaat elastaanikankaat voivat pysyä yhtä hyvin ehjänä pitkään, kun niiden muistaa antaa välillä levätä ja pesee ne likaantuessa.

Tiesitkö? Laadukasta kangasta on hankala tunnistaa kokemattomalla näppituntumalla, mutta jotakin osviittaa saa farkkujen hinnasta. – Laadukkaasti ja eettisesti hyvistä materiaaleista valmistettu farkku menee lähemmäs satasta ja sen yli. Olen vuodesta 2009 tätä hommaa tehnyt, ja aina se on ollut niin, että kun housuihin kerran panostaa, ne pysyvät pidempään hyvänä, Anna-Elina Bergholm sanoo.

Anna denimin levätä – ja pese farkut oikein

Yksi kikka farkkujen kulumisen estämiseen on niiden lepuuttaminen. Jos yksiä ja samoja, omia lempifarkkuja käyttää päivittäin, ne kuluvat nopeammin puhki.

– Kun löydät todella sopivat farkut, osta kahdet ja kierrätä niitä käytössä. Muutamia farkkuja olisi hyvä pitää kierrossa, Bergholm vinkkaa.

Kankaan kulumiseen vaikuttaa myös peseminen. Täyspuuvillaisia farkkuja ei tarvitse eikä kannata pestä usein. Ne saa raikastumaan tuulettamalla tai vaikkapa pakkaseen laittamalla. Mitä vähemmän pesua, sen parempi housujen kestävyyden kannalta.

– Hyvä maalaisjärjen nyrkkisääntö on pestä housut niiden ollessa likaiset. Yksittäisiä tahroja kannattaa putsata niiden ilmaantuessa, jotta välttää turhaa koko vaatteen pesua, varsinkin, jos housujen edellisestä pesusta ei ole pitkää aikaa.

Muista! Raakadenimin ensimmäistä pesua suositellaan usein vasta noin puolen vuoden käytön jälkeen. Tällä tähdätään mahdollisimman kauniin luonnollisen kuluman syntyyn. Monet saattavat pitkittää raakadenimin pesua vielä pidemmällekin.

Sen sijaan joustofarkut hyötyvät säännöllisestä pesusta. Lika saa elastaanin haurastumaan, joten kangas pysyy parempana, kun sen pitää puhtaana.

– Sopiva pesuväli on kuluttajakohtainen, mutta sanoisin, että farkut kannattaa pestä kerran kuussa. Kankaasta kyllä huomaa, kun se alkaa olla mujuinen ja pehmoinen, eikä enää niin crispy ja uudenkarhea.

Joustofarkut pestään kolmessakympissä, aina ilman huuhteluainetta. Huuhteluaine veltostuttaa joustokankaan.

Paikkaa sisäpuolelta

Jos farkut ovat kuluneet jo siihen kuntoon, että reiän ilmaantuminen on enää ajan kysymys, ennakoi ja korjaa housut heti.

– Jos itsellä on kädentaitoja, laita sisäpuolelle paikka, tai vie housut ompelijalle paikattaviksi. Suosittelen aina käyttämään sisäpuolen paikkaa, enkä haromaan syntynyttä reikää umpeen. Se repsahtaa hyvin nopeasti uudestaan rikki.