Listasimme 8 ihanaa ja mukavaa kesäasua, jotka pelastavat asukriiseiltä

20 kuvaa osoittaa, että käytännöllinen kesäpukeutuminen voi olla supertrendikästä.

Lämmin kesä ei varsinaisesti ole kaikkein inspiroivinta aikaa pukeutumisen näkökulmasta, sillä vaatteiden ylle vetämisen sijaan niitä tekisi mieli lähinnä riisua pois.

Siksi kokosimme yhteen kahdeksan asukokonaisuutta, jotka pelastavat asukriisiltä lämpötilasta riippumatta. Asuja voi myös sekoittaa keskenään oman mielen mukaan.

1. Farkkushortsit ja perustoppi

Farkkushortsit ja perustopit ovat kesävaatekaapin peruspilareita, jotka toimivat sekä yhdessä että erikseen. Topit voi korvata myös t-paidoilla ja shortsit vaihtaa trendikkääseen minihameseen.

2. Valkoinen puuvillamekko

Väljä valkoinen puuvillamekko on kesän ykkösvalinta, sillä se hengittää eikä takuulla purista.

Yhdistä mekkoon sandaalit, tennarit tai maiharit, niin tyylikäs asukokonaisuus on valmis.

3. Pellavainen shortsisetti

Who What Wearin mukaan shortsisetit ovat yksi tämän kesän suurimmista trendeistä. Shortsisetin paras puoli on se, että se sisältää sekä ylä- että alaosan. Toisin sanoen setti ratkaisee asukriisin sellaisenaan!

Pellavainen shortsisetti hengittää ja toimii myös rantavaatteena. Osat voi yhdistää myös vaatekaapin muihin ylä- ja alaosiin.

4. Uikkari paitana

Tätä ei moni tule ajatelleeksi! Panostamme usein kauniisiin uima-asuihin, mutta käytämme niitä vain rannalla. Mitä jos ottaisit tänä kesänä uikkarista kaiken irti myös rantsun ulkopuolella?

Uimapuku muistuttaa jo itsessään toppia, mutta sen lisäksi myös bikinit voi stailata osaksi arkipukeutumista. Parasta tässä asukokonaisuudessa on se, että se mahdollistaa myös yllättävät uimareissut.

5. Silkkipusero ja shortsit

Kerroimme aiemmin, että silkkipuserot ja -shortsit ovat tänä kesänä huipputrendikäs yhdistelmä. Silkkipuseron voi yhdistää myös farkku- tai kangasshortsien kanssa.

6. Kauluspaita kaiken kanssa

Valkoinen kauluspaita sopii kaiken kaveriksi aina shortseista mekkoihin ja hameisiin. Jos helma peittää pepun, voi kauluspaidan myös napittaa kiinni ja käyttää mekon tapaan.

7. Bleiseri ja mekko

Oversize-bleiserit ovat olleet muodissa jo pitkään, eikä tämä kesä ole poikkeus. Trenditietoiset pukevat bleiserin alle mekon tai napittavat sen kiinni.

Jos haluat tehdä tyylistä rennon, yhdistä bleiseri sandaaleihin ja kalastajahattuun. Naisellinen look syntyy, kun tiimalasin muotoa korostaa vyötärölle solmitulla vyöllä.

Mikä parasta, bleiserin voi heittää asun kuin asun päälle takin tapaan, kun ilta viilenee.

8. Statement-mekko

Niitä päiviä varten, kun haluaa erottua joukosta, on vaatekaapissa syytä olla yksi statement-mekko. Kokeile esimerkiksi trendikästä virkattua kangasta ja päät kääntävää värikästä seeprakuviota.

Yksinkertainenkin mekko on päräyttävä, kun sen valitsee näyttävässä sävyssä ja kiiltävässä materiaalissa.

