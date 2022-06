Ammattilaiset listaavat 4 otsatukkaa, jotka sopivat aivan jokaiselle – yksi on täydellinen myös ensikertalaiselle

Himottaako otsis? Nämä 17 kuvaa saavat takuulla pirauttamaan kampaajalle.

Heidi Klum on kokeillut sekä suoraa että verho-otsista.

Leikatako vaiko eikö leikata, siinä vasta pulma.

Moni on luultavasti joskus paininut tämän kysymyksen kanssa. Otsatukka houkuttaisi, mutta siihen sitoutuminen hirvittää. Takaraivossa kolkuttaa myös yksi kysymys: entä, jos otsis ei sovikaan?

On kuitenkin olemassa otsatukkamalleja, jotka sopivat aivan jokaiselle, vakuuttavat Who What Wearin haastattelemat hiusalan ammattilaiset. Koostimme heidän vinkkiensä perusteella listan varmoista valinnoista sekä parhaista otsatukkamalleista ensikertalaisille ja otsiksiaan pois kasvattaville.

Tämän jutun jälkeen on turvallista sanoa: leikkaa vain, uskallat kyllä!

1. Suora otsatukka

Perusotsis eli suora otsatukka sopii lähes jokaiselle, kun otsatukan pituuden ja paksuuden valitsee oman kasvonmuodon mukaan.

Tässä asiassa kannattaa luottaa ammattilaisiin: kysy rohkeasti kampaajaltasi, millaista mallia hän suosittelee sinun kasvonpiirteillesi.

Piikkisuoran otsiksen sijaan valtaosalle sopii hieman rikottu, suora otsatukka. Suora otsis on nyt erityisen trendikäs polkkaan yhdistettynä.

Toimii se toki myös pitkien kutrien kaverina.

2. Sivuotsis

Klassikoilla jatketaan, sillä myös sivuotsatukka ansaitsee paikkansa kaikille sopivien otsatukkamallien joukossa. Etenkin pitkä, kerrostaen pituuksiin häivytetty sivuotsis on varma valinta kaiken muotoisille kasvoille.

Verho-otsista muistuttavan, häivytetyn sivuotsiksen lisäksi myös selkeästi muusta tukasta erottuva sivuotsatukka näyttää ajattoman tyylikkäältä.

3. Kevyt otsatukka

Kevyt otsatukka on jokaisen ohuthiuksisen paras ystävä, sillä se ei vaadi kuin muutaman suortuvan näyttääkseen hyvältä.

Lisäksi kevyt otsis on helppo vetää hetkellisesti sivuun ja kasvattaa pois. Kyseessä on siis täydellinen tyyli ensikertalaisille, jotka eivät ole aivan varmoja, haluavatko sitoutua otsatukkaan pitkäksi aikaa.

Kevyt otsatukka näyttää erityisen kauniilta kiharassa hiuslaadussa.

4. Verho-otsis

Verho-otsis on ollut pinnalla jo pitkään – eikä ihme, sillä tämä otsatukkamalli vaikuttaa oikeasti imartelevan aivan jokaista. Kasvoja kehystävät ”verhot” voi pätkäistä lyhyiksi tai jättää leukapituisiksi.

Verho-otsis on myös täydellinen tapa kasvattaa otsatukka pois. Kutrit vain taitetaan keskijakauksen kohdalta sivuille ja voilà!

Lue lisää: ”Pullonkaula” on seuraava iso otsahiustrendi, josta ulkomailla kohkataan – tältä tyyli näyttää