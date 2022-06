90-luvun hittilelu on taas kuumaa kamaa nuorten keskuudessa – suloisen timanttitukan voi kopioida myös kotikonstein

Tänä kesänä festareita varten shoppaillaan vaateosaston sijaan leluosastolla. Hiuskoristeiden ykkönen on nyt ysäriltä tuttu timanttitarrakone.

Jos joku on tullut Tiktokin myötä selväksi, niin se, miten kovasti Z-sukupolvi rakastaa 90-lukua. Emme kuitenkaan osanneet varautua siihen, että naruolkaimien ja napatoppien lisäksi takaisin tulisivat myös ysäriltä tutut lelut.

Kyllä, luit aivan oikein. Tämän kesän festareita varten shoppaillaan vaateosaston sijaan leluosastolla.

Mistä on kyse?

Muutama viikko sitten Tiktokissa keräsi hurjan määrän katseluita somevaikuttaja Sophie Murrayn video, jossa hän loi täydelliset festarihiukset 90-luvulta tutulla timanttitarrakoneella. Sittemmin Tiktokin hiusgurupiireissä ei ole muusta puhuttukaan.

Muistatko vielä Blingerin?

Blinger Diamond Collection, 27,90 € (cdon.fi).

Viikko sitten Sophie julkaisi videon timanttitukastaan myös Instagramin puolella ja kuten edeltäjästään, siitäkin tuli valtava somehitti.

Timanttinen tarrakone

Blinger on timanttitarrakone, jolla voi tarroittaa käytännössä kaiken aina hiuksista laukkuihin, kenkiin ja puhelimenkuoriin. Hitiksi se nousi kuitenkin timanttitukan takia – aivan kuten ysärilläkin.

Timanttien lisäksi Blingerillä voi kiinnittää tukkaan myös tähtiä ja helmiä.

Kopioi kotikonstein

Kuten sanottu, kyse on 90-luvun hittilelusta. Tästä syystä se on ehtinyt jo poistua monen tavaratalon valikoimasta. Yksittäisistä lelu- ja nettikaupoista timanttitarrakonetta on vielä saatavilla.

Vaan ei hätää: jos et onnistu löytämään omaa tarrakonetta, voi timanttitukan tehdä myös kotikonstein askarteluun tarkoitettujen tarratimanttien avulla.

Kiinni olevaan tukkaan timantit voi läntätä haluamiinsa kohtiin tähän tapaan:

Jos hiukset haluaa pitää auki, voi tarratimanttien pitoa parantaa liimaamalla kaksi timanttia toisiinsa siten, että hiuksia jää timanttien tarrapintojen väliin. Tällä tyylillä timantit näyttävät upealta myös toiselta puolelta.

Timanttitukka ei ole ainoa ysäriltä paluun tehnyt tukkatyyli, sillä myös tinseltukka on jälleen trendikäs. Ehkä kauneusgurut innostuvat seuraavaksi vanhasta kunnon letityskoneesta?

Lue lisää: Säihkyvät hiukset villitsevät nyt somessa – glamoröösin tyylin voi toteuttaa alle kympillä