Testasimme 11 peitevoidetta eri hintaluokista – näin pärjäsi 3 euron tuote, voittaja maksaa reilun kympin

Peitevoide on yksi meikkipussin avainpelaajista. Poimi tästä uusi suosikkisi.

Heleä iho

BareMinerals Original Liquid Mineral Concealer, 34 € / 6 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Erittäin kevyt mutta täyteläinen, tasoittava nestemäinen, normaalisti peittävä kerrostettava peitevoide. Täydellinen silmänalusille. Ihoa hoitava koostumus ravitsee ja kosteuttaa. Tuote pysyy koko päivän tuntumatta raskaalta, murenematta ja kasautumatta juonteisiin. Saatavana 17 eri sävyssä. Sopii kaikille ihotyypeille, dermatologisesti testattu, vegaaninen.

Kokemus: Peitevoiteen koostumus on melko ohut. Applikaattoriin tulee herkästi todella paljon tuotetta ja pitää varoa, ettei sitä vie liikaa myös iholle. Voide tuntuu iholla kevyeltä ja levittyy sormin taputtelemalla kauniisti ja tasaisesti. Iho näyttää kivan heleältä, ei liian tunkkaiselta tai kuivalta. Ilman puuterointia voide alkaa kerääntyä melko nopeasti pieniin juonteisiin, joten vaatii ainakin itselläni puuteroinnin päälle. Peittävyys keskiverto, voisi olla peittävämpikin. Kevyt, peruskiva tuote.

Pysyvä mattapinta

Maybelline Superstay Active Wear Concealer, 12,90 € / 11 g

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Antaa jopa 30 tuntia kestävän lopputuloksen, täyden peittävyyden ja matan lopputuloksen. Tuntuu kevyeltä iholla. Kaareva applikaattori tekee levityksestä helppoa ja tasaisen lopputuloksen. Vegaaninen.

Kokemus: Uh, miten voimakas ja kemikaalimainen tuoksu. Voide on ohutta ja levittyy sormin häivyttämällä tasaisesti. Tulos on puolipeittävä: silmänalusten tummuus erottuu alta, mutta kasvojen ilme on kuitenkin selvästi virkeämpi. Jättää mattapinnan, mutta ilokseni iho ei kuitenkaan näytä liian kuivalta. Puuteroinnin kanssa pysyy hyvin paikoillaan koko päivän. Kaipaan itse hieman peittävämpää tuotetta varsin tummien silmänalusteni vuoksi, mutta markettituotteeksi aivan kelpo – jos voimakas tuoksu ei häiritse. Siitä miinus.

Kuin oma iho

Elizabeth Arden Flawless Finish Skincaring Concealer, 28,50 € / 7 g

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kevyesti peittävä peitevoide peittää katkenneet verisuonet ja tummat silmänympärykset ja tuo heleyttä kasvoille jopa 16 tunniksi. Sisältää muun muassa kosteuttavia ja hoitavia hyaluronihappoa ja E- ja C-vitamiinia. Sopii hyvin myös kuivalle ja herkälle iholle. Dermatologisesti testattu. Ei tuki ihohuokosia, sopii akneen taipuvaiselle iholle.

Kokemus: Ohut peitevoide ja kiva applikaattori, johon ei tule liikaa tuotetta kerralla. Levittyypä tasaisesti ja helposti, voide melkein kuin häviää ihoon. Peittävyyskin on ilahduttavan hyvä. Voide ei tee silmänalusihoa kuivan oloiseksi vaan näyttää kuin omalta iholta, mutta paremmalta. Kevyen puuteroinnin kanssa pysyy hyvin työpäivän ajan eikä karkaa juonteisiin.

Näpyille ja nenänpieliin

Essence Skin Lovin Sensitive Concealer, 3,49 € / 3,5 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Peittää pigmenttiläiskät, punoituksen, tummat silmänaluset ja muut ihon epätasaisuudet. Ei-komedogeenisen peitevoiteen koostumus on huomaamattoman kevyt. Aloe vera ravitsee ihoa. Kerrostamalla peitevoidetta saavutat haluamasi keskivahvan tai voimakkaan peittävyyden. Dermatologisesti testattu, sopii myös herkälle iholle. Vegaaninen. Ei sisällä silikonia, hajusteita, alkoholia eikä mineraaliöljyjä.

Kokemus: Ohut, kevyt koostumus, joka tuntuu iholla miellyttävältä. Ei kuitenkaan kovin peittävä, sillä silmänalusten tummuus loistaa voiteen alta läpi. Peittää kuitenkin kivasti nenänpielten punoituksen ja leuan pienen näpyn. En valitsisi tätä kovin tummille silmänalusille, mutta jos tarvitsee vain kevyttä peittävyyttä, on tämä kiva ja edullinen tuote.

Peittävä ja luonnollinen tulos

Yves Rocher High Coverage Luminous Concealer, 16,90 € / 7 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Peittää tummat silmänaluset tehokkaasti ja tekee ihosta heleän. Nestemäinen koostumus levittyy helposti. Kerrosta, jos haluat peittävämmän tuloksen. Sisältää muun muassa ruiskaunokkivettä. Sopii herkille silmille. Vegaaninen. Saatavilla 12 sävyä.

Kokemus: Tuoksuu hieman kemikaalimaiselta, onneksi ei kovin vahvasti. Voide on nestemäinen, mutta hieman testin muita vastaavia paksumpaa koostumukseltaan. Peitevoide näyttää heti ensikosketuksella peittävältä, ja sitä se onkin. Pieni määrä riittää tasoittamaan ihon punoitukset ja peittää kiitettävän tehokkaasti tummatkin silmänaluset. Peittävyydestä huolimatta ei vedä ihoa liian kuivan tai mattaisen näköiseksi, vaan jättää aavistuksen kuultavan pinnan. Käyttäytyy kivasti myös irtopuuterin kanssa. Luonnollinen lopputulos. Tämä jää käyttöön!

Todella mattainen

Elf Cosmetics 16hr Camo Concealer, 15,95 € / 6 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Nettisuosion saavuttanut peitevoide peittää ja tasoittaa ihoa jopa 16 tunnin ajan. Täydellisesti peittävällä mutta kevyen tuntuisella peitevoiteella peittää tummat silmänaluset ja varjostaa ja korostaa kasvojen eri kohtia. Sopii kaikille ihotyypeille. Sisältää ihoa kosteuttavaa avokadoöljyä sekä kaoliinisavea, joka auttaa ihoa pysymään mattapintaisena. Laaja sävyvalikoima erilaisille ihon pohjasävyille.

Kokemus: Iso pakkauskoko ja iso applikaattori, jonka vuoksi tuotetta tulee helposti annosteltua liikaa. Voide on tuhdin tuntuista ja lupaa täyttä peittoa. Peittävä se onkin, ja jättää iholle mattapinnan. Omaan makuuni tulos on liiankin matta, sillä pidän hieman luonnollisemmasta ilmeestä. Plussaa kuitenkin siitä, ettei voide ala heti kasaantua juoviin, kuten paksummilla peitevoiteilla on joskus tapana. Puuteroinnin jälkeen silmänaluset ovat kuitenkin melko kuivan näköiset. Käyttäisin tätä lähinnä näppyjen peittoon, silmien ohuelle iholle ainakin itselleni liian kuivan oloinen.

Hämmentävän tehokas

The Ordinary Concealer, 8,90 € / 8 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Voidemainen peitevoide antaa täyden peittävyyden ja sileän lopputuloksen. Piilottaa ammattimaisesti tummat silmänaluset ja näkyvät epäkohdat paakkuuntumatta. Pigmentit jakautuvat iholle tasaisesti, kerääntymättä juonteisiin. Tuote on helppo levittää ja häivyttää. Antaa luonnollisen ilmeen. Saatavilla 21 sävyssä. Vegaaninen.

Kokemus: Testin ainoa tuubipakkaus, jossa ei ole applikaattoria mukana. Voide on selvästi muita paksumpaa. Pursotan pienen nokareen kämmenselälle ja taputtelen sormin paikoilleen. Lupaa täyttä peittävyyttä – ja sitä antaakin, sillä saan tosissani häivyttää voidetta. Todella riittoisaa tavaraa, jota riittää pienen pieni määrä. Mutta oi, tämähän peittää tummat silmänaluseni hämmentävän tehokkaasti! Kun kiinnitän voiteen puuterilla, tulos on matta, mutta luonnollinen. Peittää myös näpyt ja punoitukset, pysyy kivasti paikoillaan päivän ajan. Tällä voisi korvata arjessa peitevoiteen, jos haluaa tasoittaa ihon sävyeroja vain sieltä täältä. Ei ehkä superkuulaan lookin ystävälle, mutta jos kaipaa kunnon peittoa ja pientä mukana kulkevaa monitoimituotetta, on tämä varsin toimiva.

Kevyt ja kosteuttava

Rimmel Kind & Free Concealer, 10,90 € / 7 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Peittää ja kosteuttaa. Antioksidanttiyhdistelmä, sisältää E-vitamiinia ja B5-provitamiinia. Puolipeittävä kerrostettava koostumus. Vegaaninen, hajusteeton.

Kokemus: Perusapplikaattori ja ohut koostumus, joka levittyy nätisti iholle ja tuntuu jopa aavistuksen kosteuttavalta. Jättää kuultavan, kuulaan pinnan. Se on pois peittävyydestä: voide ei riitä peittämään pandasilmänalusiani, mutta häivyttää pahimman tummuuden ja ihon punoitukset. Lopputulos on luonnollinen, myös puuteroituna. Kiva tuote, jos kaipaa kevyttä peittoa ja luonnollista ilmettä.

Ohutta peittoa

Lancôme Teint Idôle Ultra Wear All Over Concealer, 30 € / 13,5 g

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Monikäyttöinen peitevoide kestää jopa 24 tuntia. Sisältää kosteuttavia ja hoitavia ainesosia. Tekee ihosta miellyttävän tuntuisen ja antaa ihon hengittää. Puolipeittävästä peittävään mukautuva lopputulos, joka ei jää juonteisiin. Lopputulos tekee ihosta raikkaan ja mattaisen näköisen. Saatavilla 16 sävyä. Voi käyttää myös meikkivoiteen tavoin koko kasvoille.

Kokemus: Huh, miten jättimäinen applikaattori! Tuntuu omille kasvoilleni turhan kookkaalta. Peitevoiteen koostumus on ohut ja se tuntuu iholla kevyeltä, kosteuttavaltakin. Peittävyys on melko vaatimatonta ja silmänalusteni violetti sävy kuultaa tuotteen läpi. Puuterointi ei vedä ihoa sameaksi tai kuivaksi. Pysyy ihan hyvin paikoillaan työpäivän ajan. Kaipaan kuitenkin enemmän peittävyyttä.

Sileille silmänalusille

KVD Good Apple Concealer, 32,90 € / 10 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Runsaspigmenttinen, paakkuuntumaton, kosteuttava ja pitkäkestoinen peitevoide, joka peittää hetkessä tummat silmänaluset ja ihon pienet virheet. Sisältää muun muassa kosteuttavia omenauutetta ja vadelman kantasolu-uutetta. Applikaattori jäljittelee sormenpäiden tuntua tarkkuudessa ja pehmeässä kosketuksessa. Kevyt, täyden peittävyyden antava peitevoide, luonnollinen lopputulos. 20 sävyä. Vegaaninen. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Kiva pieni mutta leveä applikaattori. Peitevoiteessa on aavistuksen kemikaalimainen tuoksu. Voide on nestemäistä, mutta koostumukseltaan testin muita vastaavia hieman paksumpi. Voide on selvästi melkoisen peittävää ja toimii heti levitettäessä hyvin silmien alla. Puuterointi paljastaa kuitenkin ongelman: iho näyttää melko kuivalta ja pienet rypyt korostuvat. Peittävyydestä plussaa, kuivuudesta miinusta. Voisin kuvitella, että tämä sopii parhaiten nuorelle, rypyttömälle iholle.

Uusi suosikki

Nyx Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum, 13,90 € / 9 g

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Peitevoideseerumi peittää ja kosteuttaa jopa 24 tunnin ajan. Puolipeittävä luonnolliselta näyttävä lopputulos yhdellä pumppauksella. Sisältää hoitavia tremella-sientä, rohtosammakonputkea ja vihreää teetä. Vegaaninen. Saatavana useissa sävyissä.

Kokemus: Testin ainoa pumppupullo. En ole ihan varma mitä siitä ajattelen: toisaalta pumppusysteemi on hygieeninen, kun voidetta annostelee kämmenselälle ja levittää sitä kautta kasvoille. Toisaalta pumppaus annostelee voidetta helposti liikaa. Tämä tuote on nimittäin varsin riittoisaa, ja pienen pieni määrä riittää pitkälle. Voide on tosi miellyttävän tuntuista ja se on helppo häivyttää, kunhan sitä ei annostele liikaa. Tekee ihosta nätin ja kuulaan, mutta peittää yllättävän tehokkaasti todella tummatkin silmänaluset. Kestää hyvin myös puuteroinnin. Iho näyttää luonnolliselta, voide pysyy paikoillaan päivän ajan eikä keräänny mainittavasti juonteisiin. Peitevoide, joka on samaan aikaan kevyt ja kuulas, mutta sopivan peittävä – harvinainen yhdistelmä, joka tekee tästä testin voittajan. Uusi suosikkini!

Testaaja: Eveliina Linkoheimo, jonka tummat silmänaluset kaipaavat kaverikseen astetta järeämpää peitevoidetta.

Kuvat: Valmistajat