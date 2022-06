Näin Metti Forssell laittaa hiukset tänä kesänä – 4 ihanaa tyyliä, jotka teet ilman laitteita

Tässä tulevat helpot vinkit kesähiuksiin!

Kesällä kaipaa helppoja ja nopeita vinkkejä hiustenlaittoon. Kuumat kihartimet ja suoristusraudat saavat hetkeksi jäädä, ja tilalle tulee joukko vaivattomampia tapoja laittaa hiuksia.

Pikkuletit

Letit hiuksissa ovat kesäklassikko! Pikkulettejä voi laittaa hiuksiin sinne tänne, tai letittää esimerkiksi ainoastaan etuhiukset. Pienillä värittömillä hiuslenkeillä saa huomaamattoman lopputuloksen.

Hiuskumilenkkipakkaus 1,90 €, Cailap.

Värikkäät hiusklipsit

Kesän ehdottomasti suosituimmat hiusasusteet ovat erilaiset hiusklipsit. Kiedo hiukset kiinni tai nosta ne ylös kesäisen värikkään hiusklipsin avulla. Hiusasusteissa saa nyt ehdottomasti leikitellä kuoseilla ja väreillä – molempi parempi.

Hiusklipsiä saa kolmessa eri sävyssä, 7,99 €, Lindex.

Klipsi 9,99 €, Bershka / Zalando.

Huivi hiuksiin

Tyylikäs, kevyt ja ohut huivi taipuu moneen – kaulalle, koristeeksi laukkuun, mutta myös näyttäväksi hiusasusteeksi!

Huivi 9,99 €, H&M.

Silkkihuivi 49 €, Marja Kurki.

Wet hair -look

Kaikilla meillä on niitä päiviä, kun tuntuu, etteivät hiukset oikene mihinkään suuntaan. Silloin yksi kätevä tapa laittaa hiukset on tyylikäs wet hair -tyyli, jossa hiukset vedetään hiusvahan avulla kokonaan taakse. Lopputulos on kesäisen kuuma ja näyttävä! Tämä hiustyyli sopii myös juhlaan.

Kuvat: Valmistajat ja jälleenmyyjät

Metti kirjoittaa Me Naisille viikoittain muodista, kauneudesta, tyylistä ja trendeistä.