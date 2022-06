Alle 10 euron voide on Beyoncén hehkuvan ihon salaisuus – myös Meghan Markle vannoo tehovoiteen nimeen

Halvallakin voi saada hyvää ja kuulaan ihon.

Beyonce on luottanut Eucerin voiteeseen jo vuosia.

Olemme aiemmin paljastaneet, millä seerumilla Jennifer Aniston hellii ihoaan ja mitä kasvovoidetta moni julkkis aina Victoria Beckhamista Alexa Chungiin käyttää.

Yhteistä näille tuotteille on kuitenkin yksi valitettava seikka: hillitön hintalappu. Anistonin suosikkiseerumi nimittäin kustantaa 105 euroa ja Victorian luottovoide tuplasti enemmän, huimat 225 euroa.

Siksi seuraava uutinen ilahduttaa erityisen paljon: Who What Wearin mukaan Beyoncén hehkuvan hipiän takana on alle 10 euron perusvoide, johon pääsee käsiksi Suomessakin. Jos sitä käyttää itse Queen B, kelpaa se takuulla myös meille kuolevaisille!

Kyseessä on Eucerinin Aquaphor Soothing Skin Balm -voide, jota myydään sekä apteekeissa että kauneuden nettikaupoissa.

Geelimäinen voide on tarkoitettu kuivalle, halkeilevalle ja ärtyneelle iholle. Se sopii kasvojen lisäksi myös ”kroonisesti kuiville” kehonosille, kuten kyynärpäille ja kantapäille.

Eucerin Aquaphor Soothing Skin Balm, 6,90 € (lyko.com).

Eikä Beyoncé suinkaan ole ainoa julkimo, joka vannoo voiteen nimeen. Who What Wearin artikkelin mukaan myös Nicole Kidman, Lucy Liu, Charlize Theron ja Meghan Markle luottavat tähän tehovoiteeseen.

Meghanin hääpäivän meikkiartisti Daniel Martin paljasti E! Onlinelle käyttäneensä voidetta korostuvärin tapaan myös Meghanin hääpäivänä luodakseen hänen iholleen kauniin hehkun.

Toimikoon voide todisteena siitä, että myös halvalla voi saada hyvää.

